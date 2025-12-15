揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？

▲立委王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

室內裝修公司「福麥國際」被揭以5.7億得標國防部RDX炸藥採購案後，陸續幾項國軍標案被質疑是否涉弊。國民黨立委王鴻薇今（15日）指出，一家資本額10萬元的茶葉批發公司「鴻璋茶業」標到國防部好幾個包含資安、電腦設備維護案，金額雖不是很大，但案量非常多，包括兵推系統維護案，只是該司涉及相關詐欺案，卻標到國防部機密標案，都不擔心被滲透？

王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會，藍委羅智強出席。王鴻薇指出，國防部大小標案藏汙納垢，在高雄的「鴻璋茶業」公司（代表人黃鴻鈞）資本額僅10萬元，卻標到國防部好幾個包含資安、電腦設備維護案子，金額雖不是很大，但案量非常多，且重點是該司被地檢署、大學，「甚至他來告立法院，全部都敗訴」，涉及相關詐欺案，都還可以標到國防部機密標案。

王鴻薇進一步說，鴻璋茶業在2022年11月22日開始變更相關營業項目，有電腦設備安裝、資訊軟體的相關服務，搖身變成一家電腦軟體資安的服務公司，接著很快標到國防部案件，其中2022年底（12月6日）標到海軍司令部伺服器（含其周邊設備）及網站資安維護等5項標案，而該標案在招標公告裡，直接敘明有國安疑慮範圍，也屬於國家安全的採購。

王鴻薇也說，不只這樣，鴻璋茶業專業性有相當問題，可說是根本不具專業性，因為它陸續被政府相關單位提告，例如2019年被花檢署提告，它有被判刑，國立台南藝術大學也告過它，最後它也一樣敗訴，更扯的是，該司承攬立法院相關電腦網路維護相關案件，但立法院發現它欠缺契約要求的專業能力，且還要立院自己解決網路系統設定問題，所以沒匯錢給它，它就去告立法院，「立法院的法定代理人就是韓國瑜」 結果一樣敗訴，可以看到這家公司劣跡斑斑。

王鴻薇表示，這家有這麼多官司，卻陸續標到很多國防部相關單位標案，包含屬於機敏性、國家安全的標案，還可以標到兵推系統維護案，所以國防部到底有無問題？另外，這家公司陸續成立其他公司，包含「鴻鈞投資控股」、「鈞威科技」、「鈞立科技」，4家公司地址都在高雄三民建國三路46巷6號，陸續得到政府相關標案，共超過100多件，案子金額雖不大，但奇怪的是，關於這公司的過去難道都不用查一下嗎？小小10萬資本額的公司竟可標這麼多國防部案子。

對於顧立雄今回應福麥國際爭議時，說出「我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」王鴻薇說，為什麼不需要管資本額？資本額那麼少，到底有無辦法承包國安大型標案，國防部長可以這樣把眼睛矇起來、耳朵堵起來嗎？公司 改變營業項目，通通變軍火商，若涉及國安標案可以給它嗎？你們不擔心被滲透？

▼王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會出示的資料。（圖／王鴻薇辦公室提供）