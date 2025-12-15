　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？

▲立委王鴻薇召開「再爆茶業公司得標國防部標案！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

室內裝修公司「福麥國際」被揭以5.7億得標國防部RDX炸藥採購案後，陸續幾項國軍標案被質疑是否涉弊。國民黨立委王鴻薇今（15日）指出，一家資本額10萬元的茶葉批發公司「鴻璋茶業」標到國防部好幾個包含資安、電腦設備維護案，金額雖不是很大，但案量非常多，包括兵推系統維護案，只是該司涉及相關詐欺案，卻標到國防部機密標案，都不擔心被滲透？

王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會，藍委羅智強出席。王鴻薇指出，國防部大小標案藏汙納垢，在高雄的「鴻璋茶業」公司（代表人黃鴻鈞）資本額僅10萬元，卻標到國防部好幾個包含資安、電腦設備維護案子，金額雖不是很大，但案量非常多，且重點是該司被地檢署、大學，「甚至他來告立法院，全部都敗訴」，涉及相關詐欺案，都還可以標到國防部機密標案。

王鴻薇進一步說，鴻璋茶業在2022年11月22日開始變更相關營業項目，有電腦設備安裝、資訊軟體的相關服務，搖身變成一家電腦軟體資安的服務公司，接著很快標到國防部案件，其中2022年底（12月6日）標到海軍司令部伺服器（含其周邊設備）及網站資安維護等5項標案，而該標案在招標公告裡，直接敘明有國安疑慮範圍，也屬於國家安全的採購。

王鴻薇也說，不只這樣，鴻璋茶業專業性有相當問題，可說是根本不具專業性，因為它陸續被政府相關單位提告，例如2019年被花檢署提告，它有被判刑，國立台南藝術大學也告過它，最後它也一樣敗訴，更扯的是，該司承攬立法院相關電腦網路維護相關案件，但立法院發現它欠缺契約要求的專業能力，且還要立院自己解決網路系統設定問題，所以沒匯錢給它，它就去告立法院，「立法院的法定代理人就是韓國瑜」 結果一樣敗訴，可以看到這家公司劣跡斑斑。

王鴻薇表示，這家有這麼多官司，卻陸續標到很多國防部相關單位標案，包含屬於機敏性、國家安全的標案，還可以標到兵推系統維護案，所以國防部到底有無問題？另外，這家公司陸續成立其他公司，包含「鴻鈞投資控股」、「鈞威科技」、「鈞立科技」，4家公司地址都在高雄三民建國三路46巷6號，陸續得到政府相關標案，共超過100多件，案子金額雖不大，但奇怪的是，關於這公司的過去難道都不用查一下嗎？小小10萬資本額的公司竟可標這麼多國防部案子。

對於顧立雄今回應福麥國際爭議時，說出「我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」王鴻薇說，為什麼不需要管資本額？資本額那麼少，到底有無辦法承包國安大型標案，國防部長可以這樣把眼睛矇起來、耳朵堵起來嗎？公司 改變營業項目，通通變軍火商，若涉及國安標案可以給它嗎？你們不擔心被滲透？

▼王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會出示的資料。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會出示的資料。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會出示的資料。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會出示的資料。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會出示的資料。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會出示的資料。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會出示的資料。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇15日舉辦「再爆茶葉公司得標國防部標案」記者會出示的資料。（圖／王鴻薇辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝
揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅智強稱解散國會變賴皇獨裁　沈伯洋酸弱智言論：白色恐怖變白痴恐怖

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明：國人同胞請與我同行

轟政院不副署是「大賴皮」　邱毅：賴清德明目張膽搞獨裁了

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

台中藍營初選開戰！江啟臣正式對決楊瓊瓔　盧秀燕6字回應

嗆藍白是「政治流氓」　林楚茵挺政院不副署：不爽就提倒閣

凌濤猛攻鞋商轉軍火　大石公司怒了！已請律師提刑、民事告訴

陳學聖談不副署：賴卓吃定在野黨不敢倒閣　三年選三次成本太高了

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

羅智強稱解散國會變賴皇獨裁　沈伯洋酸弱智言論：白色恐怖變白痴恐怖

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明：國人同胞請與我同行

轟政院不副署是「大賴皮」　邱毅：賴清德明目張膽搞獨裁了

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

台中藍營初選開戰！江啟臣正式對決楊瓊瓔　盧秀燕6字回應

嗆藍白是「政治流氓」　林楚茵挺政院不副署：不爽就提倒閣

凌濤猛攻鞋商轉軍火　大石公司怒了！已請律師提刑、民事告訴

陳學聖談不副署：賴卓吃定在野黨不敢倒閣　三年選三次成本太高了

龍山寺千人搶點燈！民眾排7天搶頭香　800號碼牌30分鐘發完

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

【死亡凝視】騎士想跨越雙黃線被警盯上　立刻裝沒事騎走XD

政治熱門新聞

反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因

統一讓台北達二線城市水準？陳揮文反問一句酸爆

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」　律師傻眼開轟

爭選縣長　彰化縣議長謝典霖最新回應

「台南軍火幫」被點名　41天搶標2億惹議

傳府院擬不副署財劃法、停砍年金　卓榮泰發聲

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

黃國昌曝藍白合最新進展

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓它履約？

藍營打貪之名強攻軍工產業　他：一箭三鵰！打擊國防產業鏈成形

福麥稱取得美軍火大廠10年獨家代理權　王鴻薇：有違常理

王瑞德第20次南下陪同力挺

更多熱門

相關新聞

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」。對此，國民黨立委洪孟楷14日表示，不要認為在野束手無策，該推的法案會繼續推，行政院不做，全國人民都在看。他強調，民進黨覺得倒閣解散國會，抱歉，制度設計院長是免洗院長，去年大罷免就講過，如果倒閣連總統都一起從頭改選，大家一起來，如果沒有，民進黨就不要癡心妄想，絕對不會配合。

反年改過關「家族領更多了」　他警告年輕人：一毛錢拿不到

反年改過關「家族領更多了」　他警告年輕人：一毛錢拿不到

轟政院不副署是「大賴皮」　邱毅：賴清德明目張膽搞獨裁了

轟政院不副署是「大賴皮」　邱毅：賴清德明目張膽搞獨裁了

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

江啟臣表態參選市長　盧秀燕6字回應

江啟臣表態參選市長　盧秀燕6字回應

關鍵字：

茶葉國防部資安王鴻薇國民黨

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面