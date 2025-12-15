　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

41天標到2億！「台南軍火幫」再遭點名　凌濤怒轟綠營系統介入

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

國防部軍火採購案再掀爭議，繼台南室內裝修公司「福麥國際」承攬近6億元火藥採購案後，原本以販售皮鞋、運動鞋為主的「大石國際」，也在短時間內跨足軍火領域，成功得標國防部逾2億元子彈底火採購案，引發外界質疑是否形成所謂的「台南軍火幫」。

國民黨桃園市議員凌濤14日指出，大石國際於2024年6月6日才在經濟部登記新增槍砲彈藥相關項目，短短41天後便在7月17日得標2億多元軍火標案，形同「台南的軍火商業奇蹟」。他質疑，是否有軍火掮客居中穿梭，或與政治高層存在關聯，要求國防部長顧立雄出面說清楚。

凌濤批評，福麥與大石負責人至今神隱，反倒是國防部多次發布聲明，強調只要符合廠商登記、國際貿易項目與納稅證明即可投標，形同對外宣告「什麼行業都能做軍火生意」，甚至被質疑淪為軍火商發言人。他直言，從裝修公司到鞋商接連得標，已嚴重超出國人對軍火交易的認知。

此外，凌濤與同黨議員詹江村也接連爆料，指大石負責人被傳與新加坡軍火商有所往來，甚至有同址公司在賴清德總統上任後，得標總統府鞋類禮品採購案，質疑背後是否涉及特定政治系統與地方派系。他直指，「哪幾個綠營系統介入其中，已經呼之欲出」。

對此，福麥國際日前已透過律師發聲明澄清，強調公司具備美國軍工大廠獨家代理權，投標程序合法，並非外界影射的「賴友友」，若有不實指控將依法究責。國防部則回應，相關標案均依法辦理，部分言論屬誇大不實。不過凌濤仍強調，軍火採購水深遠高於一般政府標案，要求全面徹查，避免關乎國安的軍備採購淪為「一門大生意」。

12/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

