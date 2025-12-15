美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

▲國防部長顧立雄15日到立法院列席外交國防委員會進行專報並備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美前總統拜登任內曾以總統撥款權（PDA），加碼援贈我方4架MQ-9A「死神」無人機，但傳美政黨輪替後決定「改送為賣」，國防部遂作罷。對此，國防部長顧立雄今（15日）表示，國防部買4架MQ-9B的部分沒有改變，至於無償軍援的4架，涉及一些相關問題及細節，但基於台美軍事交流默契，他沒辦法公開說明細節，但本來要援助卻改叫我方要買這件事情的講法，完全不實。

《聯合報》報導，川普第一任期曾批准出售4架MQ-9B給台灣，拜登加碼以總統撥款權再援贈4架MQ-9A，後來有軍方官員透露將修改至MQ-9B的規格，費用由美方軍援支付，但這批軍援機遲無消息，我方軍方官員透露，在華府政黨輪替後，美方決定「改送為賣」，國防部評估沒必要接受這批舊機，因此把這「加購」計畫作罷。

對此，顧立雄15日上午在立法院受訪表示，國防部有買4架MQ-9B，這部分完全沒有任何改變，至於原來要無償軍援的4架，過程涉及到一些相關的問題跟細節，但基於台美軍事交流默契，他沒辦法公開說明細節，但本來要援助卻改叫我方要買這件事情的講法，完全不實。

▲MQ-9無人機。（圖／路透）

