社會 社會焦點 保障人權

捧176萬要投資高獲利黃金被阻　1個月後聖石金業真的出事了

▲低價購黃金高獲利詐騙手法又起，南投警方上月到銀行阻止陳姓民眾匯款投資。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投警方上月到銀行阻止陳姓民眾匯款投資黃金。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣陳姓男子聽信友人推薦「高獲利」說法，欲於銀行匯款176萬4000元投資「聖石金業」；警方獲報到場勸阻陳男切勿輕信保證獲利話術，讓他放棄匯款，至本月台北市檢警果然針對聖石金業涉犯吸金、詐欺而發動搜索，陳男得悉後也對警銀雙方表示感謝。

南投警分局指出，陳男於11月間赴銀行欲匯鉅款投資，經銀行行員關懷提問後察覺異狀，通報警方到場協助；陳男向南投派出所員警聲稱，友人推薦「聖石金業」投資黃金流通可得高獲利，警方當場使用165知識庫進行查證，雖尚無法查證該公司是否涉嫌詐欺及洗錢，但對其「保證獲利」說法認有疑義，當場勸阻陳男放棄匯款。

▲低價購黃金高獲利詐騙手法又起，南投警方月內連阻276萬。（圖／記者高堂堯攝）

南投分局警方於12月再次進行查證，適台北地檢署指揮刑事局搜索「聖石金業」公司，檢察官偵訊後認定相關人涉犯《銀行法》吸金、詐欺涉案情節重大，向法院申請查扣其名下金流等資產；警方立即致電陳男告知此事，也保住他100多萬血汗錢。

另一名任姓女子也於本月間向銀行貸款100萬元欲購買黃金，行方同樣通報警方到場；任女表示係自行於網路搜尋投資訊息，但警方發現其對金價認知與市場行情有明顯落差，且其家人對投資一事毫不知情，研判有遭詐可能，立即進行反詐騙宣導並提供近期相關詐騙案例，任女表示理解後即放棄提領、自行離去。

南投分局長洪秋賢表示，南投派出所於兩個月間透過警銀合作機制成功攔阻上述2起黃金投資詐騙案，共保住民眾276萬4000元，提醒任何投資都有風險、沒有穩賺不賠之道，近期詐騙集團鎖定黃金投資為詐騙手法，以「低價購金、高額獲利、保證收益」等話術吸引民眾，如有疑問請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

12/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

越南男在台成立車手集團　小吃店成據點掩人耳目

求職交出帳密幫洗錢163萬　無罪理由曝光

太子集團洗錢案　遊艇管理人聲押禁見

金門女誤信假虛擬幣投資　行員聯手警方成功攔阻

關鍵字：

黃金詐騙低價高獲利阻詐聖石金業

