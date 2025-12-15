獨／警拘聖石主謀竟要向藍委說明　林思銘辦公室：接受律師陳情

▲聖石金業吸金詐騙案中的董娘邱嬿妤只是小咖，幕後操盤的是通緝犯哥哥邱薡荿。（圖／記者黃哲民攝）

記者張君豪／台北報導

聖石金業捲入重大吸金案、涉嫌詐騙上千投資民眾吸金逾百億，北檢指揮刑事局及全台警方在1日搜索該公司據點，借提前公司董事長邱薡荿、現任董事長邱嬿妤夫妻檔等30名公司高層，查扣聖石金業共10億公司資產。

日前傳出聖石曾委託國民黨立委林思銘協調，要求板橋分局因「烏龍阻詐」事件公開道歉，今天更有知情人士爆料，指稱今年9月邱薡荿在北市信義區101大樓因通緝犯身分遭警方逮捕後，國民黨籍立委林思銘辦公室主任李永誠大動作關切，九月底通知警政署及抓人警方到立委辦公司說明逮捕、查扣手機調查合法性。

知情者透露，邱薡荿落網當天，態度從容穿著華貴，警方不敢怠慢，事前做足程序準備，抓人時依逮捕逃犯相關規定宣讀邱嫌權利，並讓邱男找律師陪訊，經邱男同意搜索下，依法查扣邱男手機送鑑定，但邱薡荿委任律師在案件移送後，向國民黨立委林思銘陳情質疑警方逮捕邱姓負責人過程有瑕疵，由辦公司主任李永誠通知警政署、逮捕邱薡荿警方到立委辦公司說明。

基層警對於李永誠的舉動議論紛紛，認為當今政府視打詐為治安首要工作，逮捕涉嫌金融案件通緝犯本就是警察職責，警察辛苦布線抓人不打緊，事後要還到立院辦公室向主任李永誠報告逮捕過程是否合法，並質疑「檢察官支持的逮捕行動，立委這樣關切通緝犯實在太離譜了！這要警方怎麼打詐？」

▲國民黨立委林思銘。（圖／記者陳煥丞攝）

《東森新媒體Ettoday》記者電詢立委林思銘辦公室證實上情，辦公室人員指出，該案是接獲邱薡荿律師陳情，邱的律師基於查扣邱薡荿手機，並未於移送時返還「適法性有疑慮」才會召集警政署、轄區分局派員到場說明。

據了解，當時警方回應《刑事訴訟法》133條得查扣涉案手機，加上邱男同意搜索，警查扣手機後，依檢察官指示送數位鑑識並無不法，這場會談經警方充分解釋後結束，林思銘辦公室強調是接受民眾請托，才會請警方到場「把話講清楚」、「並沒有干涉、介入司法」，但根據媒體報導：立委林思銘事後也召集法務部、刑事局召開協調會，針對查扣邱男手機進行專案說明。

林思銘11月也被爆料協助太子集團主席陳志身邊重要中國籍幹部劉學鋒、李丞丞多次入境台灣，也被爆料曾赴監獄面會聖石金業前董事長邱薡荿，對此林思銘對太子集團幹部入境一事日前回應：「僅代民眾詢問行政機關流程，核准皆由主管機關決定，否認涉入關說」，至於赴監探視邱薡荿一事，立委林思銘辦公室14時致電表示：「委員不予回應」。

