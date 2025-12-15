獨／聖石邱薡荿SM帝國曝！飼養女奴極度調教　富商粉絲敲碗催更

▲聖石金業前董事長邱薡荿透過網路社群開啟SM飼養女奴拍片計畫，拍攝過程中甚至當眾讓女奴露臉，物化羞辱女性的行為極度變態。（圖／翻攝網路、下同）

記者張君豪／台北報導

檢警1日大動作搜索聖石金業並拘提傳喚30人到案，其中最關鍵的就是認定觸犯期貨交易法遭判刑入監的前標準金商總經理邱薡荿、犯案後開設聖石金業改以預購黃金現貨契約，邱男因通緝在今年9月遭警方逮捕入獄，但檢警查扣該公司資產，公司帳戶金流僅剩約7億、黃金現貨47公斤約2億，加上市值約6千萬包含法拉利F12、812超跑、勞斯萊斯幻影總值約10億元。檢警粗估該公司販售契約市值突破百億，與公司剩餘資產差異太大，目前正積極追查剩餘資產流向。

知情者透露，邱薡荿才是聖石金業實際操盤手，但他生性豪奢出手闊綽，加上特殊的性癖好超愛性虐待調教女奴，為了解決慾望需求，邱男早在2019年就在網路平台創設秘密帳號公開以有償方式收買女奴，他自我介紹表示：「I don't make love, I fxck」公開透過社群花錢招收女性奴供他調教、鞭打發洩慾望。

邱男在該社群平台上以SM圈男主人自居，標榜自己喜歡BDSM、自拍、拘束、鞭打、性虐等超重鹹玩法，並喜歡找富商、有錢多金的富二代一起群交調教女奴，甚至常見召集3-6名以上女性開在自家豪宅開起群交虐待趴，戴上頭套和拘束用品在自家豪宅客廳當人體餐桌，進行軍事化體罰，鞭打凌虐，影片拍攝過程中甚至當眾讓女奴露臉，物化羞辱女性的行為極度變態。

邱男甚至在平台公開飼養女奴，加上影片中充斥著豪宅、名車、多P進行性虐待群交的性愛影片，真有不少女性網友詢問甘願接受SM調教，直到今年6月30日邱男仍上傳影片分享，隨著邱男因通緝遭警方逮捕後，仍有不少熱愛SM同好留言催更「好久沒更新了」

