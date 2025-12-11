　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／聖石吸金自救會推自救指南　別讓公司用我們錢請律師脫罪

▲聖石金業吸金案報案者漸多，投資人今天發布自救手冊呼籲投資民眾報案提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲聖石金業吸金案報案者漸多，投資人今天發布自救手冊呼籲投資民眾報案提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

聖石金業違反銀行法詐欺，販售上千份不實黃金契約吸金逾百億元新台幣，北檢指揮刑事局及全台警方在1日對聖石金業全台據點搜索，並拘提負責人邱嬿妤及其夫蔡承翰及公司執行長、總監、門市經理等30人到案，並借提前聖石金負責人、邱女親兄邱薡荿到庭，檢警並扣押聖石金業逾10億公司資產。消息曝光引發投資大眾譁然，投資者透過LINE成立聖石吸金互助會，並在11日中午製作第一版「聖石金業受害者自救指南」，呼籲被害人踴躍出面提告，維護自身權益。

這份內容15頁的自救指南，揭露聖石公司難以查證的投資話術，有投資者分享聖石業務話術包含：「公司把投資者的錢跟國外黃金上游買黃金」、「購大量黃金折扣再拿出來分享給投資者」等等，致使民眾誤信跟聖石買黃金契約享折扣、夢想搭上近期金價飆漲的致富列車。

▲聖石金業吸金案報案者漸多，投資人今天發布自救手冊呼籲投資民眾報案提告。（圖／記者張君豪翻攝）
▲聖石金業吸金案報案者漸多，自救會成員分享該公司業務話術。（圖／記者張君豪翻攝）

也有網友公開聖石內部分潤制度，該公司為刺激民眾購約，以民眾購買250克黃金享92折、500克9折，1000克88折優惠，若以近期金價計算，購買一公斤黃金可現折50萬，另外業務可抽3%回饋金。據了解該公司採取階級分潤制，基層業務簽下合約，直屬幹部層層均可抽取利潤。

投資者自救會彙整資訊發現，根據上述聖石金業的大量購金折扣及業務分潤制度，民眾出錢購買黃金預售契約，導致聖石能用來購買黃金現貨資金最多僅剩下6-7成，加上公司場地、人事、進貨、行銷都需營運成本，以及聖石金業獲利的商業模式迄今未明。合理判斷聖石根本無能力購買契約等價的黃金實體。本來對聖石金業有信心的投資眾開始動搖，紛紛詢問報警提告方式及如何求償的司法實務幫助。

曾是im.b吸金案被害人，決定挺身向詐騙宣戰的台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝也在日前加入聖石吸金自救會，分享自身經歷司法訴訟，對抗im.b詐團的切身經驗，指導慘遭詐騙吸金的聖石投資者該如何透過司法程序，向聖石公司追討被騙積蓄。該社群人術目前已達850人。

對此刑事局證實：近期針對聖石金業吸金案的報案人數有明顯增加趨勢，警方呼籲若地處偏遠，被騙投資者是年邁’行動不便長輩，可就近向住家附近警局報案提告，或使用委託書委代為報案提告，以維護自身權益。
 

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省
父遺囑讓小兒子0元繼承！他提告大逆轉
AV女優峇里島激戰15男被逮　官方宣布懲處
廠商要求刪「台灣是國家」留言！YTR拒絕　224萬業配沒了
陸軍誤炸3民宅！在地要求遷靶場：我大哥一家5口曾被打死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4度酒駕拒測挨罰117萬！窮到沒財產可查扣　桃園分署先助他戒酒

快訊／萬芳醫院旁住宅火警！焦黑濃煙竄出　警消出動馳援

獨／聖石吸金自救會推自救指南　別讓公司用我們錢請律師脫罪

癡情女被愛沖昏頭！幫男友走私毒品遭逮　行李抄出3千萬大麻花

陸軍演習砲彈誤炸3民宅！議員盼遷移靶場　爆料用40年前火藥釀禍

價差3倍！婦控買蒜被當「盤子」　網友：產地、品質差很大

快訊／貨車駕駛疑精神不濟釀禍！二重疏洪道5車連撞　4人送醫

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　傳訊小王：需要被調教

屏科大校園又車禍！男大生學府路追撞2機車　1男1女受傷送醫

怪男想吃牢飯持刀搶超商　店員報案他爽到「下巴比V」微笑耍帥

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

4度酒駕拒測挨罰117萬！窮到沒財產可查扣　桃園分署先助他戒酒

快訊／萬芳醫院旁住宅火警！焦黑濃煙竄出　警消出動馳援

獨／聖石吸金自救會推自救指南　別讓公司用我們錢請律師脫罪

癡情女被愛沖昏頭！幫男友走私毒品遭逮　行李抄出3千萬大麻花

陸軍演習砲彈誤炸3民宅！議員盼遷移靶場　爆料用40年前火藥釀禍

價差3倍！婦控買蒜被當「盤子」　網友：產地、品質差很大

快訊／貨車駕駛疑精神不濟釀禍！二重疏洪道5車連撞　4人送醫

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　傳訊小王：需要被調教

屏科大校園又車禍！男大生學府路追撞2機車　1男1女受傷送醫

怪男想吃牢飯持刀搶超商　店員報案他爽到「下巴比V」微笑耍帥

六職災家庭陷困局！　台南勞工局率工會到宅關懷致贈慰問金

綠營擬「不副署」應對藍白爭議法案　永社喊話行政機關硬起來

雙月食品社竹北店趕春節前開幕　5款經典商品賣進超商

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

台新Richart美元定存最高6％　存1萬美元滿期領息1550元

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐講不出話

6款1000元以下交換禮物！帶回紐約最潮香氛潤唇＋護手

永慶房屋AI行銷有感升級！買方搜尋更容易、看房詢問度同步提升

中菲行新任董座首場法說會登場　看好明年AI與電商物流需求

歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

社會熱門新聞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

即／全聯倉儲大火9死　3公司14人遭起訴

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

役成功嶺替代役男超派　把正、副中隊長當沙包打

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

獨／富二代虐殺女友假釋出獄　怒弟擋財路持槍毆打遭逮

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

獨／占國有地蓋停車場賺大錢　藍委父遭士檢起訴

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

全聯大火真相曝　4致命錯誤害9死

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

檳榔攤命案兇手起底　不爽女友種草莓他砍人

更多熱門

相關新聞

不想遣返中國！陸籍疑犯大鬧泰國拘留中心

不想遣返中國！陸籍疑犯大鬧泰國拘留中心

泰國達府一處拘留中心9日深夜11時許發生騷亂，一群從緬甸逃出來的中國大陸籍疑犯，為了避免被遣返回中國大陸，在拘留中心大鬧，企圖撬開拘留室的金屬柵欄、破壞監視器與牢房內部的門，現場一片混亂。相關人員為了避免狀況進一步惡化，斷電、噴水鎮暴，直到10日凌晨4時才控制住場面。

股票老師+勾結代書吞85民眾存款吸金4億　

股票老師+勾結代書吞85民眾存款吸金4億　

綠要求雙城論壇提小紅書　蔣萬安開嗆雙標

綠要求雙城論壇提小紅書　蔣萬安開嗆雙標

加入詐團跑腿賺6千！判賠130萬還要入獄

加入詐團跑腿賺6千！判賠130萬還要入獄

演唱會「清票騙錢」關鍵字曝　刑事局邀百變女郎揭詐術

演唱會「清票騙錢」關鍵字曝　刑事局邀百變女郎揭詐術

關鍵字：

刑事局聖石金業自救會吸金詐騙銀行法

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面