獨／聖石吸金自救會推自救指南　別讓公司用我們錢請律師脫罪

▲聖石金業吸金案報案者漸多，投資人今天發布自救手冊呼籲投資民眾報案提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

聖石金業違反銀行法詐欺，販售上千份不實黃金契約吸金逾百億元新台幣，北檢指揮刑事局及全台警方在1日對聖石金業全台據點搜索，並拘提負責人邱嬿妤及其夫蔡承翰及公司執行長、總監、門市經理等30人到案，並借提前聖石金負責人、邱女親兄邱薡荿到庭，檢警並扣押聖石金業逾10億公司資產。消息曝光引發投資大眾譁然，投資者透過LINE成立聖石吸金互助會，並在11日中午製作第一版「聖石金業受害者自救指南」，呼籲被害人踴躍出面提告，維護自身權益。

這份內容15頁的自救指南，揭露聖石公司難以查證的投資話術，有投資者分享聖石業務話術包含：「公司把投資者的錢跟國外黃金上游買黃金」、「購大量黃金折扣再拿出來分享給投資者」等等，致使民眾誤信跟聖石買黃金契約享折扣、夢想搭上近期金價飆漲的致富列車。



▲聖石金業吸金案報案者漸多，自救會成員分享該公司業務話術。（圖／記者張君豪翻攝）



也有網友公開聖石內部分潤制度，該公司為刺激民眾購約，以民眾購買250克黃金享92折、500克9折，1000克88折優惠，若以近期金價計算，購買一公斤黃金可現折50萬，另外業務可抽3%回饋金。據了解該公司採取階級分潤制，基層業務簽下合約，直屬幹部層層均可抽取利潤。

投資者自救會彙整資訊發現，根據上述聖石金業的大量購金折扣及業務分潤制度，民眾出錢購買黃金預售契約，導致聖石能用來購買黃金現貨資金最多僅剩下6-7成，加上公司場地、人事、進貨、行銷都需營運成本，以及聖石金業獲利的商業模式迄今未明。合理判斷聖石根本無能力購買契約等價的黃金實體。本來對聖石金業有信心的投資眾開始動搖，紛紛詢問報警提告方式及如何求償的司法實務幫助。

曾是im.b吸金案被害人，決定挺身向詐騙宣戰的台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝也在日前加入聖石吸金自救會，分享自身經歷司法訴訟，對抗im.b詐團的切身經驗，指導慘遭詐騙吸金的聖石投資者該如何透過司法程序，向聖石公司追討被騙積蓄。該社群人術目前已達850人。

對此刑事局證實：近期針對聖石金業吸金案的報案人數有明顯增加趨勢，警方呼籲若地處偏遠，被騙投資者是年邁’行動不便長輩，可就近向住家附近警局報案提告，或使用委託書委代為報案提告，以維護自身權益。



獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產