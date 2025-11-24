終於！集資逾20年「忠義兒少福利園區」動土　總工程費15億

▲忠義基金會執行長高敏足表示，「忠義兒少福利園區」擘劃集資逾20年。（圖／忠義基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

忠義基金會擘劃集資逾20年、座落於桃園市中壢區新生路二段及永清街交叉口的「忠義兒少福利園區」，24日舉行《讓愛落地》動土典禮。忠義基金會表示，總樓地板面積6,000坪兒少福利園區，總工程費初估15億，第一期預計以3年時間竣工，優先開啟0-12歲兒少安置服務。

桃園市長張善政肯定忠義基金會多年來，致力兒少服務的堅持與創新，樂見全台唯一的一站式兒少福利園區選擇落腳桃園。該座園區將以「自然、療癒、共融」的理念，從下一個世代兒少需求視角，不斷探索永續社會新解方。高醫療需求、身心議題、情緒困擾的弱勢兒少或0至3歲嬰幼兒，因照顧不易，實務中常面臨不斷轉換安置處所的窘境，忠義認為讓照護與成長並行於穩定專業的生活場域中，失依兒才能真正獲得療癒與力量。

▲「忠義兒少福利園區」《讓愛落地》動土典禮。（圖／忠義基金會提供）

園區具備重要未來特色有二：專責專區將提供被安置童足夠的安定感；將服務超越現有法規能將服務從18歲延伸到22歲，亦是更符合兒權之重要政策方向。台北市議會議長戴錫欽因與桃園的地緣因素，出席活動強調兒少服務內容需要社會各界更多投入。

忠義兒少福利園區由李天鐸建築師規劃設計，設計理念以「把人帶回自然」為核心，融合地景式建築--有山坡、草地、樹木植栽--讓孩子在自然律動中被療癒、被滋養。建築空間採「聚落式家屋」設計，每戶皆有緣側，串聯室內與戶外廊道，在保有隱私情況下能縮短人與人之間的距離，透過空間讓關懷能自然而然發生。

▲「忠義兒少福利園區」《讓愛落地》動土典禮。（圖／忠義基金會提供）

建築規劃落實節能減碳理念：深挑簷、多開窗、雨水回收與植樹綠化，讓空間更通風、明亮，也象徵愛人、愛己、與地球共生的永續精神。園區營運初步將結合在地醫療、早療與心理與教育資源專業人士，提高醫療照護與情緒支持，讓有特殊需求的失依兒在此獲得「以人為本」的整合身心療育照顧。透過完善的規劃，強調安置期間去標籤化的「生活正常感」--確保孩子的就學權益、社區參與、日常節奏與生活自理能力，皆經由與照顧而成長，不因等待收養期間而停滯。逐步成熟後，預期將釋出忠義長年於托育照顧的經驗值，面向社會開辦托嬰、早療與心理諮商中心與適合親子遊憩之社區共融基地。

▲台唯一的一站式兒少福利園區選擇落腳桃園。（圖／忠義基金會提供）

忠義基金會長期服務0-18歲失依兒少，並為國內少有收容0-3歲嬰兒之專業安置家園，長年以分齡家園安置教養，陪伴超過8,000位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助900位以上孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。