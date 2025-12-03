南投市社福新政　中低收入戶1至5歲童每月3000元津貼

▲南投市明年將增發10萬意外慰問金，敬老禮金再升級、育兒津貼後年開辦。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所宣布明年起，將陸續實施「意外身故慰問金制度」等多項重大社福政策：自明年起市民若因意外事故身亡，家屬可領取10萬元慰問金；另預計自116年起針對1至5歲中低收入戶兒童，每月發放3000元育兒津貼，減輕年輕爸媽負擔、給予市民實質的協助。

南投市第12屆第6次定期大會於11月28日落幕，代表會繼去年推出每人5000元「喪葬慰問金」後，於本次會期中再度通過重大調整，「市民意外身故慰問金發放自治條例」自明年起元旦起正式上路；凡連續設籍滿6個月的市民，若因意外事故不幸身亡（排除自傷、自殺、酒駕、毒品、故意犯罪及重大過失情形），家屬將可領取10萬元慰問金，以減輕突遇變故時的經濟壓力、強化意外事故後的家庭支援系統。

在育兒議題方面，市公所也研議從後年開始，中低收入戶和低收入戶家中若有1到5歲孩子，將每月發放3000元育兒津貼，第三胎及其他1到5歲的育兒津貼，會視未來公共造產收入決定是否加發，以降低年輕家長育兒負擔。

長輩福利議題方面，市公所提出明年度重陽敬老金的調整方案並獲得代表會支持，自明年起65至89歲長輩的重陽敬老金，將從1500元增為2000元，90至99歲長者從2000元增為3000元，滿百歲以上長者可獲1萬元及禮品乙份；自張嘉哲上任後連續四年推動社區與據點長輩「供餐加值計畫」、每餐加碼25元，政策也將持續辦理；市公所還將針對每個公園開座談，讓長輩提出他們需要的體健器材。