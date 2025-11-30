國3高架橋下將建南投大型親子輪動場公園　200童滑步車競賽先登場

▲南投市公所於輪動場預定地舉辦滑步車競賽。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所預計籌款於國道3號南投交流道高架橋下方空間興建「南投大型親子輪動場公園」，並成功向體育署爭取補助經費，預計於明年初動工，29、30兩日則於預定地舉辦「專業滑步車競賽」，吸引超過兩百位學齡前至國小低年級兒童報名，親子同樂氣氛熱絡。

市公所指出，本次原於國道3號南投交流道下方舉辦「這村、這市」市集活動，市長張嘉哲妻子黃佳鈴則提出構想、增辦滑步車競賽，並贊助超過5萬元，提供比賽所需之專業教練費用、標準化跑道鋪設、起跑架設施、場地安全設置以及所有獎座，讓此次賽事能以更為安全、專業且具規模的方式呈現。

本次比賽分為小班、中班、大班與國小一至三年級組別，每組取前三名，共有上百位來自全國各縣市，甚至遠從台北、高雄而來的小選手齊聚南投市；小騎士們在完整護具保護下奮力向前衝刺，即使過程中有人跌倒，也能迅速站起、持續挑戰，展現良好的運動家精神，現場家長與觀眾紛紛報以熱烈掌聲。

黃佳鈴指出，滑步車運動在台北、台中、新竹等大城市相當盛行，富含競速趣味性，有效強化幼兒的大肌肉發展、平衡協調能力，並培養勇敢、不畏挑戰的運動精神；她認為南投的孩子也該擁有此類優質運動的賽事和舞台，因此給予全額捐助與支持，並再額外客製、挑選獎座，希望讓每位孩子珍藏人生的榮耀時刻。

市公所說明，「南投大型親子輪動場公園」將由體育署補助經費，加上市公所自籌款項，預計於明年初動工、年底完工啟用，規劃結合滑步車道、滑板車區、自行車體驗區及親子互動共融遊具，成為南投第一座位於高架橋下的複合式親子運動空間，有效利用閒置空間，打造不受風吹日曬影響的安全遊憩場域。

張嘉哲表示，市公所未來也將持續推動第二期工程「極限滑輪運動場」，目前已展開書圖審查，邀集滑板運動文化協會、地方專業滑手及青年族群共同參與，從使用者角度出發，讓設計更貼近實際需求，期望逐步打造南投專屬的「運動文化基地」。