社會 社會焦點 保障人權

紅十字會全包了！斥資1億1千萬　花蓮消防局水璉分隊廳舍動土

▲▼花蓮消防局水璉分隊廳舍新建工程在花蓮縣長徐榛蔚與地方各界見證與祝福下正式動土。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮消防局水璉分隊廳舍新建工程在花蓮縣長徐榛蔚與地方各界見證與祝福下正式動土。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局水璉分隊廳舍新建工程8日在花蓮縣長徐榛蔚與地方各界的見證與祝福下正式動土。本案基地面積 2,387 平方公尺，規劃為地上三層建築，總樓地板面積 1,510.87 平方公尺，由中華民國紅十字會慷慨捐贈總經費．1億1298萬3196元興建，不僅象徵社會力量對花蓮消防工作的支持，更體現民間團體與政府攜手守護公共安全的深刻關懷。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣消防局水璉分隊廳舍的新建，是繼豐濱分隊完成後的「最後一塊拼圖」，對於強化台11線海岸線的救災功能具有重要意義。徐榛蔚特別感謝紅十字會在0206地震後長期對花蓮的援助，從支持中繼屋新建，到即將動土的和平多功能中心，以及本次水璉分隊廳舍工程，對花蓮自主救災能量的提升給予許多幫助，捍衛東台灣的救災救援能量。

▲▼花蓮消防局水璉分隊廳舍新建工程在花蓮縣長徐榛蔚與地方各界見證與祝福下正式動土。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新建廳舍由拓維建築師事務所負責規劃設計與監造，施工單位為原成營造工程股份有限公司。設計理念上，建築外觀融入花蓮原住民族文化元素，以在地圖騰作為立面特色，象徵土地、族群與守護者的連結，也展現了水璉地區濃厚的原鄉文化底蘊。新的消防廳舍不僅是一座公共建築，更將成為在地文化意象的表徵，使駐地消防隊在守護居民的同時，也成為社區文化景觀的一部分。

建築外觀結合原住民族圖騰與花蓮地景意象，不僅呼應地方文化，也象徵守護、堅毅與團結，代表著消防人員在第一線守護家園的使命。此設計不僅提升建築辨識度，也使水璉分隊成為當地新的視覺地標，與社區共同呈現花蓮特有的文化與美學。

▲▼花蓮消防局水璉分隊廳舍新建工程在花蓮縣長徐榛蔚與地方各界見證與祝福下正式動土。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

水璉地區位處花蓮台11線重要門戶，是南北向人車往返必經之處，也是山海交會的特殊地區，周邊地形複雜，居民分布於山地與聚落之間，近年車流量與旅遊需求提升，使救護與救災任務量逐年增加。現有水璉分隊廳舍老舊、空間不足，不論是車輛停放、裝備儲存或人員休息空間皆不敷使用，已無法因應多元且高頻的勤務需求。

新的廳舍落成後，將能提供更充足的救災空間與更完善的勤務環境，顯著提升消防應變能量，守護山海之間的每一位居民與旅客。

▲▼花蓮消防局水璉分隊廳舍新建工程在花蓮縣長徐榛蔚與地方各界見證與祝福下正式動土。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，特別感謝紅十字會在0206地震後長期對花蓮的援助，對花蓮自主救災能量的提升給予許多幫助。

花蓮縣消防局吳兆遠局長指出，水璉分隊肩負山區急難救助、道路救援、海邊緊急事故等多元任務，加上台11線近年交通頻繁，使救護案件需求持續攀升。新建三層廳舍將配置完善的車庫空間、器材間、勤務辦公室、教育訓練空間及改善後的休息區，使消防人員能在更安全、完善的環境中執行勤務。建築動線也依照消防救災需求精心規劃，可縮短出勤反應時間，提高緊急事故的到達效率，讓民眾能獲得更即時的協助。

隨著新廳舍工程啟動，未來完工後將成為水璉地區重要的公共安全基地，不僅改善消防勤務環境，也將強化山地偏遠地區的救災防護網。從山區道路救援，到海岸緊急事件，再到台11線的交通事故應變，水璉分隊的任務將因新廳舍的啟用而更為迅速、專業與全面。

與會貴賓包括中華民國紅十字會會長潘維大、中華民國紅十字會秘書長王淑芳、花蓮縣議會副議長徐雪玉及衆多縣議員代表出席見證。
 

