南投市啟動鄉村整體規劃　重整6成非都市土地提升產業

▲南投市鄉村整體規劃啟動，6成土地將重新檢視使用。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市將依《國土計畫法》、以4年時間推動「鄉村地區整體規劃」，範圍納入超過六成的非都市土地；市公所指出，只要計畫完成並通過審議，中央就會依據內容調整土地用途、基礎建設與公共服務配置，關係到每位市民的居住權益，也是南投未來10至20年發展的關鍵一步。

南投市公所表示，該計畫經費共700萬元，包括該所和縣政府共同爭取到國土署500萬元經費補助，預計四年緊密規劃，執行期程自2025年至2028年，包含基礎調查、深度訪談、課題盤點等嚴謹的法定程序；另暫定鳳山社區及旺來園區二處聚落規劃各100萬元經費補助進行區域計畫，在保留聚落的原有特色下，支持在地產業持續發展為目標。

市公所說明，在全市7160公頃土地中，有超過六成、涵蓋9個主要鄉村聚落及20處里集居地的非都市土地位於本次規劃範圍內；規劃目的是重新檢視農村的未來發展、確保土地能被合適的使用，以致力於提升居住品質、完善公共服務，針對交通動線、公共設施不足及聚落安全等課題提出具體解方，在為地方產業、觀光與農業注入新動能時也保留農村風貌，期望讓城市便利性與鄉村宜居性同步提升。

市長張嘉哲強調，為讓計畫真正貼近民意，市公所將全力協助規劃團隊深入每個里、每個聚落，透過多次在地訪談、地方工作坊與協調來凝聚共識，並廣邀里長、市民代表、社區協會及地方團體共同參與，逐戶且逐筆記錄、了解、討論土地現況與使用需求，將在地的聲音轉化為具體完整的規劃內容，帶進縣府與中央，確保南投市的每個角落都被重視。