政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再爆福麥公司承接1.2億「女王炸藥」！　藍委：背景到底有多硬？

▲▼ 藍委再揭福麥裝潢公司3月承接中科院1.2億「女王炸藥（HMX）」 。（圖／國民黨立委王鴻薇辦公室提供）

▲藍委再揭福麥裝潢公司3月承接中科院1.2億「女王炸藥（HMX）」 。（圖／國民黨立委王鴻薇辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國防部採購「RDX海掃更」旋風炸藥，被爆出由一家以室內裝修為主要業務的「福麥」公司得標。國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君今（12日）再召開記者會，揭露今年3月12日，中科院開標，標案編號 YR13Z07P的俗稱「女王陛下炸藥」的高熔點炸藥（HMX）採購案，居然也是李文慶的福麥得標，讓人質疑這間公司背景到底多硬，半年內裝潢公司可以得標國防標案上億，李文慶背後有誰？要求相關單位說明清楚。

王鴻薇直言，福麥國際室內裝修公司，地點登記在一家旅館，連招牌都沒有，根據經濟部網站，去年12月30日才新增變更登記「國際貿易」，也與國防部說法不符，該公司從110-113年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元（合台幣1500萬元），很有可能根本就是中科院標案的HMX炸藥進口，這樣的公司能夠接二連三得標國防標案，李文慶背後到底是誰？說清楚講明白。

▲▼ 藍委再揭福麥裝潢公司3月承接中科院1.2億「女王炸藥（HMX）」 。（圖／國民黨立委王鴻薇辦公室提供）

馬文君也說，她接到的爆料，似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司「量身打造」，而這次揭露的中科院標案採購「高熔點炸藥（HMX）」又稱奧克圖，是目前投入使用的綜合性能最優良的單質炸藥，廣泛用於軍事領域，且7月份路透社獨家報導，一家印度公司去年12月仍向俄羅斯輸送了價值140萬美元的軍用級HMX炸藥。美方已將HMX列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，而該貨源標案來源地就是美國，這間公司到底是不是就是同一個來源？這裡面到底水有多深？都要請他們說清楚。

徐巧芯也補充，根據福麥公司得標資訊，原產地國別顯示為中華民國，但在國內生產，須為軍備局轄下兵工廠，不可能替福麥公司製造，所以一定是國際貿易，更大的問題是，這屬於國際海運危險品準則（IMDG Code）中的第一類危險品（Class 1 Explosives），長榮、陽明、萬海通常不接受個人名義的託運，僅接受擁有合法執照的政府機構、軍事單位或大型工業採礦企業的委託。這類標案其實也有很多其他合理的公司可以得標，為什麼隨隨便便一家裝潢公司，有什麼能力處理這些運送以及安全疑慮？

▲▼ 藍委再揭福麥裝潢公司3月承接中科院1.2億「女王炸藥（HMX）」 。（圖／國民黨立委王鴻薇辦公室提供）

▲▼ 藍委再揭福麥裝潢公司3月承接中科院1.2億「女王炸藥（HMX）」 。（圖／國民黨立委王鴻薇辦公室提供）
 

12/10 全台詐欺最新數據

賴清德：年改絕不走回頭路　研議一切可能為一個公平的年金制度努力

賴清德：年改絕不走回頭路　研議一切可能為一個公平的年金制度努力

立法院今（12日）三讀通過反年改法案。對此，總統賴清德表示，年改絕對不能、也不該走回頭路，自己相信，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。賴清德強調，「為了台灣的下一代，台灣一定要團結，我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。

銓敘部曝公務員月退已破5萬　反年改三讀後「退撫基金提前4年破產」

銓敘部曝公務員月退已破5萬　反年改三讀後「退撫基金提前4年破產」

退撫所得替代率回到71.5%　李來希讚：還我們公道的日子

退撫所得替代率回到71.5%　李來希讚：還我們公道的日子

楊瓊瓔突襲式參選　民進黨一箭三雕的最深籌謀

楊瓊瓔突襲式參選　民進黨一箭三雕的最深籌謀

「反年改」三讀過關　民進黨批惡法：年金提早破產將導致全民買單

「反年改」三讀過關　民進黨批惡法：年金提早破產將導致全民買單

