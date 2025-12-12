退撫所得替代率回到71.5%　李來希讚：還我們公道的日子

▲全國公務人員協會前理事長李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院藍白黨團今（12日）在立法院聯手三讀通過「停砍公教年金」案，宣告公教人員所得替代率逐年調降，將回溯至113年起不適用之。對此，全國公務人員協會前理事長李來希表示，這一戰打了這麼多年，終於有了具體成果，退撫所得回到112年12月31日的給付標準，40年年資退撫所得替代率回到71.5%，這真是一個慰撫人心的好日子，「我們都會記得這一天，2025年12月12日還我們公道的日子」。

國民黨與民眾黨今日於立法院以壓倒性人數，三讀表決通過「停砍公教人員年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案。

李來希隨即發文表示，終於通過了！這一戰打了這麼多年，終於有了具體成果，退撫所得回到112年12月31日的給付標準，40年年資退撫所得替代率回到71.5%。

李來希說，他要感謝國民黨立院黨團，感謝韓國瑜院長、傅崐萁委員、翁曉玲委員的付出，尤其翁曉玲委員劍及履及，早上還在與他溝通，積極協調推動立法，其盡心竭力程度真是讓他感到窩心。

最後，李來希強調，「我們都會記得這一天，2025年12月12日還我們公道的日子，這真是一個慰撫人心的好日子，我們都會記得，記得你們的好，謝謝」。