花蓮校園老舊廁所翻新！斥資近1.4億　25所學校年底全完工

▲▼太昌國小及宜昌國小老舊廁所翻新完工成果。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為持續優化學童的學習與運動環境，花蓮縣政府爭取經費1億3821萬元投入25所國中小老舊廁所整修，目前計畫已到完工階段。花蓮縣長徐榛蔚近日前往太昌國小及宜昌國小視察完工成果，為花蓮的下一代打造安全、美觀且具備教育意義的校園設施。

徐榛蔚視察教育處「公立國民中小學老舊廁所修繕計畫」執行成果。本計畫目前已完工22所國中小學校，尚有3所學校年底前完成施作。在太昌國小部分，特別針對地坪高低差重新施作，確保高度落差符合安全規範，有效解決了長期困擾的積水和安全隱患。也導入了「性別友善廁所」及無障礙廁所的設計概念，採用簡潔明亮的色調與設計取代傳統的性別化圖示，體現了校園對多元共融的重視與實踐。

另外，宜昌國小部分，廁所改善著重於提升通風與採光，整體明亮且環境綠化，透過優化窗戶配置與管線更新，徹底改善了通風不佳導致的異味問題。並強化地坪排水系統，維持地面乾燥，大幅提升環境衛生。

徐榛蔚表示，縣府111年汰換國中小課桌椅，112年添購置物櫃，未來將持續盤點縣內公立國民中小學的設施需求，積極爭取補助，確保所有校園基礎設施都能與時俱進，提供花蓮學子一個安全無虞、充滿活力的學習成長空間。

