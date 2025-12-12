　
地方 地方焦點

花蓮校園老舊廁所翻新！斥資近1.4億　25所學校年底全完工

▲▼太昌國小及宜昌國小老舊廁所翻新完工成果。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼太昌國小及宜昌國小老舊廁所翻新完工成果。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為持續優化學童的學習與運動環境，花蓮縣政府爭取經費1億3821萬元投入25所國中小老舊廁所整修，目前計畫已到完工階段。花蓮縣長徐榛蔚近日前往太昌國小及宜昌國小視察完工成果，為花蓮的下一代打造安全、美觀且具備教育意義的校園設施。

▲▼太昌國小及宜昌國小老舊廁所翻新完工成果。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚視察教育處「公立國民中小學老舊廁所修繕計畫」執行成果。本計畫目前已完工22所國中小學校，尚有3所學校年底前完成施作。在太昌國小部分，特別針對地坪高低差重新施作，確保高度落差符合安全規範，有效解決了長期困擾的積水和安全隱患。也導入了「性別友善廁所」及無障礙廁所的設計概念，採用簡潔明亮的色調與設計取代傳統的性別化圖示，體現了校園對多元共融的重視與實踐。

▲▼太昌國小及宜昌國小老舊廁所翻新完工成果。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，宜昌國小部分，廁所改善著重於提升通風與採光，整體明亮且環境綠化，透過優化窗戶配置與管線更新，徹底改善了通風不佳導致的異味問題。並強化地坪排水系統，維持地面乾燥，大幅提升環境衛生。

徐榛蔚表示，縣府111年汰換國中小課桌椅，112年添購置物櫃，未來將持續盤點縣內公立國民中小學的設施需求，積極爭取補助，確保所有校園基礎設施都能與時俱進，提供花蓮學子一個安全無虞、充滿活力的學習成長空間。
 

12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單
快訊／三讀通過！停砍退休公務員年金
林穎孟淚崩狂哭！　前夫虧她要錢三級跳「可拿奧運冠軍」
超帥外交官！　網驚「帥到以為是AI」
曾雅蘭49歲身材超狂！「解放比基尼」被路人搭訕1反應羞爆

殲-15雷達「照射」F-15事件　到底誰在玩弄文字遊戲？

獨／女大生腦傷「眼球不受控」！醫出罕招...甩700度近視眼哭了

外來「綠癌」失控蔓延！花蓮百人聯手除蔓護岸...清除131公斤

公私協力送暖！邱佩琳攜4大公益基金會　暖冬物資送進仁愛之家

2025國際金旅獎激戰352件參賽行程　晴天旅遊脫穎而出

35歲↑台人90%有牙周病變！　醫列「7大警訊」

首次！越南軍艦穿越台海「依國際法」　綠委：重要地緣政治訊號

訂位平台「AutoReserve」爆假訂位坑服務費　法務局：境外平台風險高

曾奪金音獎...他陷新冠後遺症低潮多年　回歸就攜手合作超大咖歌手

彰化阿北斑馬線上被撞飛「猛摔引擎蓋」　痛苦跌地瞬間畫面曝

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

相關新聞

玉長便道搶修完工　今上午11時開放通行

玉長便道搶修完工　今上午11時開放通行

先前受颱風豪雨影響受損的花蓮玉里鎮玉長便道，經縣府要求施工團隊積極搶修，日前已搶修施完工，花蓮縣府宣布將於12月10日星期三上午11時重新開放通車。

19天內兩起墜樓！新竹某國中女師、學生身亡　校方：皆獨立事件

19天內兩起墜樓！新竹某國中女師、學生身亡　校方：皆獨立事件

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

紅十字會捐款興建　花蓮消防局水璉分隊廳舍動土

紅十字會捐款興建　花蓮消防局水璉分隊廳舍動土

勸阻學生走廊抽菸　國中師遭狂扁

勸阻學生走廊抽菸　國中師遭狂扁

