　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣鯛被誤指含禁藥掉價！高雄漁會「砸百萬」出手救市

▲為振興吳郭魚(台灣鯛)市場，高雄區漁會偕同海洋局赴雲林採購挺產業。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲為振興吳郭魚(台灣鯛)市場，高雄區漁會偕同海洋局赴雲林採購挺產業。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱、閔文昱／高雄報導

高雄市衛生局日前因檢驗疏失，誤指市售台灣鯛含動物用藥，重創產業信心，不少雲林口湖養殖戶無辜受害。為展現彌補誠意並穩定市場，高雄區漁會總幹事楊孟凡11日偕同高市海洋局長石慶豐、華偉漁業集團代表，前往雲林口湖漁業合作社，現場採購約100萬元台灣鯛，以實際行動支持產地。

石慶豐表示，此次到場採購不只是買魚，更是向社會明確傳達「國產台灣鯛安全、品質優良」的訊息。他強調，台灣鯛屬低碳排、高效率的永續養殖品種，符合全球淨零與綠色飲食趨勢，市場潛力極高，希望透過市府積極介入，協助恢復消費者信任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為振興吳郭魚(台灣鯛)市場，高雄區漁會偕同海洋局赴雲林採購挺產業。（圖／記者賴文萱翻攝）

楊孟凡指出，台灣鯛是台灣最普遍及成熟的養殖魚種之一，肉質細緻、刺少、營養價值高，廣泛用於家庭料理、餐飲通路與學校午餐，是民眾最易親近的國產白肉魚。他說，高雄區漁會多年來推動食魚教育及在地食材政策，此次更透過實際採購，向漁民證明「政府與產業都站在你們這邊」。

高雄區漁會補充，這批由華偉漁業集團採購的台灣鯛將用於供應海上外籍漁工的日常膳食，不但提高遠洋船隊餐食品質，也改善漁工營養供給，落實友善勞動環境。漁會強調，照顧基層勞動者是產業永續的重要一環。

漁會表示，台灣鯛市場雖受烏龍事件衝擊，但透過市府、企業與漁民的共同合作，已逐步恢復信心。未來將持續整合產地、通路與政府各方力量，打造更具韌性的本土漁業供應鏈，讓漁民收入更穩定、產業更健康發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她買2貓卻接連病亡！找貓舍討退款　遭老闆亮甩棍嗆：上法院沒輸過

台灣鯛被誤指含禁藥掉價！高雄漁會「砸百萬」出手救市

雲街出現了！冷氣團南下宣告初冬　一張圖看「全台大降溫」

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23:19南部地區有感地震「國家警報響」　估震度3級以上

快訊／22:49高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

早餐吃饅頭、包子飆血糖又易胖　營養師「曝3重點」吃對結果差很多

快訊／空歡喜一場！黃仁勳未抵台　私人飛機引騷動

部立桃園醫院奪6項醫療品質認證獎　打造大桃園全人照護新標竿

2026高雄跨年晚會全卡司公布　韓國「水彈女王」權恩妃也來了

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

女賣高雄屋驚見男子「寄居」機械車位　地下躺椅雅房曝！

她買2貓卻接連病亡！找貓舍討退款　遭老闆亮甩棍嗆：上法院沒輸過

台灣鯛被誤指含禁藥掉價！高雄漁會「砸百萬」出手救市

雲街出現了！冷氣團南下宣告初冬　一張圖看「全台大降溫」

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23:19南部地區有感地震「國家警報響」　估震度3級以上

快訊／22:49高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

早餐吃饅頭、包子飆血糖又易胖　營養師「曝3重點」吃對結果差很多

快訊／空歡喜一場！黃仁勳未抵台　私人飛機引騷動

部立桃園醫院奪6項醫療品質認證獎　打造大桃園全人照護新標竿

2026高雄跨年晚會全卡司公布　韓國「水彈女王」權恩妃也來了

手搖飲老闆爆虐狗！柯基疑遭痛打縮角落…店家被灌一星　議員出手

川普放寬政策「日本K-Car可望進軍美國」！挾便宜＋省油強勢進攻

承認自己狀態不佳不是壞事！「5個方法」教你走出情緒低潮

張忠謀領6億股息不是最多！台積電除息　「最大贏家」爽入袋82億

她買2貓卻接連病亡！找貓舍討退款　遭老闆亮甩棍嗆：上法院沒輸過

爸爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛下身歪斜！女兒慟：一直喊救我

甲骨文爆雷害慘AI！股價崩15%拖垮整個科技股　降息也救不了

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

李運慶媽媽年輕舊照驚呆網友！　深邃五官「激似混血兒」超美

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

【疲勞駕駛】二重疏洪道5車連撞　貨車駕駛疑精神不濟釀禍

生活熱門新聞

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

即／23:19南部地區發生有感地震

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

周末冷氣團報到「體感探7度」　中部以北高山有望迎雪

空歡喜一場！黃仁勳未抵台　私人飛機引騷動

被要求刪「台灣是國家」留言！他拒絕

訊息轟炸！LINE「1功能」瞬間乾淨　一票人現在才知道

快訊／22:49高雄甲仙區規模4.7地震

冷氣團一片紅繞路南下 　鄭明典：氣溫較低

iPASS MONEY APP破330萬下載　限時送1500禮包

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

更多熱門

相關新聞

重振台灣鯛聲譽　雲林嚴選把關全民安心吃

重振台灣鯛聲譽　雲林嚴選把關全民安心吃

「台灣鯛魚排」事件中，雲林縣政府農業處、衛生局於接獲通報的第一時間立刻到口湖漁類生產合作社與水產生產源頭進行訪查及採檢、送檢。嗣經高雄市政府衛生局於12月4日公布真相，證實此為檢驗上的誤判，雖然真相大白，卻已造成重大衝擊，消費者信心大受打擊，銷售通路受到嚴重影響。

台灣鯛檢驗風波　行政疏失與制度監管的警訊

台灣鯛檢驗風波　行政疏失與制度監管的警訊

即／鯛魚排藥檢烏龍6人遭懲處　局長被嚴厲告誡

即／鯛魚排藥檢烏龍6人遭懲處　局長被嚴厲告誡

即／鯛魚排藥檢出大包　2檢座衝驗室搜證1小時

即／鯛魚排藥檢出大包　2檢座衝驗室搜證1小時

即／鯛魚排藥檢高雄搞烏龍　衛生局長自請處分

即／鯛魚排藥檢高雄搞烏龍　衛生局長自請處分

關鍵字：

標籤:高雄漁會台灣鯛產業信心養殖戶永續漁業

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

77歲余天半退休　罕見露面曝李亞萍近況

日經：熊本2廠悄悄停工　台積電改走4奈米先進製程

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

即／23:19南部地區發生有感地震

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面