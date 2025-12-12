台灣鯛被誤指含禁藥掉價！高雄漁會「砸百萬」出手救市

▲為振興吳郭魚(台灣鯛)市場，高雄區漁會偕同海洋局赴雲林採購挺產業。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱、閔文昱／高雄報導

高雄市衛生局日前因檢驗疏失，誤指市售台灣鯛含動物用藥，重創產業信心，不少雲林口湖養殖戶無辜受害。為展現彌補誠意並穩定市場，高雄區漁會總幹事楊孟凡11日偕同高市海洋局長石慶豐、華偉漁業集團代表，前往雲林口湖漁業合作社，現場採購約100萬元台灣鯛，以實際行動支持產地。

石慶豐表示，此次到場採購不只是買魚，更是向社會明確傳達「國產台灣鯛安全、品質優良」的訊息。他強調，台灣鯛屬低碳排、高效率的永續養殖品種，符合全球淨零與綠色飲食趨勢，市場潛力極高，希望透過市府積極介入，協助恢復消費者信任。

楊孟凡指出，台灣鯛是台灣最普遍及成熟的養殖魚種之一，肉質細緻、刺少、營養價值高，廣泛用於家庭料理、餐飲通路與學校午餐，是民眾最易親近的國產白肉魚。他說，高雄區漁會多年來推動食魚教育及在地食材政策，此次更透過實際採購，向漁民證明「政府與產業都站在你們這邊」。

高雄區漁會補充，這批由華偉漁業集團採購的台灣鯛將用於供應海上外籍漁工的日常膳食，不但提高遠洋船隊餐食品質，也改善漁工營養供給，落實友善勞動環境。漁會強調，照顧基層勞動者是產業永續的重要一環。

漁會表示，台灣鯛市場雖受烏龍事件衝擊，但透過市府、企業與漁民的共同合作，已逐步恢復信心。未來將持續整合產地、通路與政府各方力量，打造更具韌性的本土漁業供應鏈，讓漁民收入更穩定、產業更健康發展。