地方 地方焦點

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

▲2025 Romadiw音樂節

▲近30攤原民風市集、風味飲品、文創選物、手作課程與摸彩活動一次體驗。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局11日表示，一年一度最Chill的桃青原民夜祭來了！2025 Romadiw（露瑪遛）音樂節將於12月13日16:30在大全聯中壢店廣場登場，邀請兩大卡司 ponay卜耐、布拉優揚同台開唱，並有《聲聲不息》人氣選手熱力演出。現場規劃近30攤原民風市集、風味飲品、文創選物、手作課程與摸彩活動一次體驗，邀請市民朋友參加。

青年局局長侯佳齡表示，Romadiw 音樂節不是單一活動，而是青年局長期支持與陪伴桃園各大專院校原住民族學生資源中心後累積的成果展現。多年來青年局透過原青職訓課程、文化行動與跨校串聯計畫與各校原住民資源中心深化合作，而Romadiw正是讓原民青年展演、創作與文化實踐被城市看見的重要舞台。局長指出，青年是文化最鮮活的延伸，期盼原民青年以音樂站上城市主舞台，把自己的故事唱向更遠的地方。

▲2025 Romadiw音樂節

▲2025 Romadiw音樂節大全聯中壢店廣場登場。（圖／青年局提供）

今年活動由桃園9所大專校院原住民族學生資源中心共同參與推動，市集攤位涵蓋原鄉風味料理、特色甜飲、生活選物與族群工藝手作，呈現文化語彙與當代生活面貌；舞台節目自校園青年社團一路延展至專業卡司接力演出，其中以翻唱走紅的YouTube「ponay 卜耐」，除最近登上PASIWALI、阿米斯音樂節與第36屆金曲獎舞台，當天也將展現新世代原民音樂力；布拉優揚則以深情嗓音與質樸旋律照亮桃園冬夜。

青年局將持續以「文化×青年×創意」為核心，推動原住民族青年多元發展，促進城市文化交流，讓文化持續被發聲、被參與、被傳承。

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度

全國首創「桃園國際學生節」　即起報名

全國首創「桃園國際學生節」　即起報名

桃園市政府青年局13日表示，全國首創的「2025桃園國際學生節」即日起開放報名，迄10月25日止，活動將於11月15日在元智大學盛大登場，以「青春無國界」為主題，打造一場結合運動、文化、美食與交流的青年盛會，預計吸引超過300位國內外青年參與。

桃園11校餐飲社團　擺攤展現青春廚藝

桃園11校餐飲社團　擺攤展現青春廚藝

臺日韓國際學生設計研習營　2026移師桃園

臺日韓國際學生設計研習營　2026移師桃園

桃園微型創業獎勵　首推工·藝師傅創出路

桃園微型創業獎勵　首推工·藝師傅創出路

桃園成年禮營隊　四大挑戰助學子展現行動力

桃園成年禮營隊　四大挑戰助學子展現行動力

2025 Romadiw音樂節大全聯中壢店桃園青年局

