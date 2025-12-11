地方耆老提供照片　大埔里150年建城軌跡特展一次看

▲《篳路藍縷‧大埔里故事多》主題特展周末登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接埔里社廳設治150週年，埔里鎮公所本周末將推出《篳路藍縷‧大埔里故事多》紀念主題特展，以影像為敘事主軸，首度大規模匯集地方珍貴史料、家族照片、官方紀錄與民間口述資料，完整呈現埔里從清末建城、日治時期發展、戰後重建到當代轉型的150年歷史脈絡。

鎮公所介紹，本次展覽主視覺以「穿越式視覺通道」概念呈現，將不同年代影像層層堆疊、將過往散落於族譜、相簿與耆老記憶中的生活片段重組成跨越一個半世紀的地方生活圖像，引導觀眾走入歷史長廊，從早年翻山越嶺開拓、挑擔往返的居民，街道拓寬的過程、商號林立的市集到族群共存的生活場景，看見大埔城如何在不同時代下持續變動與成長，體驗地方產業、家族興衰與生活方式的轉折，以及山城獨有的文化韌性。

策展人鄧相揚表示，在長達數月的田調、籌備過程中，許多原僅存於家庭抽屜、舊相簿中的珍稀影像被找回，包含家族紀錄、社會變遷過程、街景演變與聚落空間樣貌，多位地方居民耆老也主動提供照片與文書，使展覽更具在地性與溫度；透過古今影像對照，觀眾也能清楚看見埔里在不同年代、消失或保留的城市面貌，以及居民如何調適並創造新的生活方式；他指出大埔城150年的歷史並不是由某個單位或個人形塑，而是所有生活者共同書寫而成，本次展覽更是一場「重新認識家鄉的文化行動」。

鎮長廖志城表示，本展由文化部、南投縣政府文化局指導，12月13日至28日在埔里鎮藝文中心田園藝廊登場，希望讓當代居民透過影像重新連結土地和生活，也為未來留下一份可以延續的文化記憶。