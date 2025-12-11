　
地方 地方焦點

地方耆老提供照片　大埔里150年建城軌跡特展一次看

▲《篳路藍縷‧大埔里故事多》主題特展周末登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲《篳路藍縷‧大埔里故事多》主題特展周末登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接埔里社廳設治150週年，埔里鎮公所本周末將推出《篳路藍縷‧大埔里故事多》紀念主題特展，以影像為敘事主軸，首度大規模匯集地方珍貴史料、家族照片、官方紀錄與民間口述資料，完整呈現埔里從清末建城、日治時期發展、戰後重建到當代轉型的150年歷史脈絡。

鎮公所介紹，本次展覽主視覺以「穿越式視覺通道」概念呈現，將不同年代影像層層堆疊、將過往散落於族譜、相簿與耆老記憶中的生活片段重組成跨越一個半世紀的地方生活圖像，引導觀眾走入歷史長廊，從早年翻山越嶺開拓、挑擔往返的居民，街道拓寬的過程、商號林立的市集到族群共存的生活場景，看見大埔城如何在不同時代下持續變動與成長，體驗地方產業、家族興衰與生活方式的轉折，以及山城獨有的文化韌性。

▲《篳路藍縷‧大埔里故事多》主題特展登場，埔里建城150年珍稀影像首度完整呈現，穿越山城記憶的文化旅程。（圖／埔里鎮公所提供）

策展人鄧相揚表示，在長達數月的田調、籌備過程中，許多原僅存於家庭抽屜、舊相簿中的珍稀影像被找回，包含家族紀錄、社會變遷過程、街景演變與聚落空間樣貌，多位地方居民耆老也主動提供照片與文書，使展覽更具在地性與溫度；透過古今影像對照，觀眾也能清楚看見埔里在不同年代、消失或保留的城市面貌，以及居民如何調適並創造新的生活方式；他指出大埔城150年的歷史並不是由某個單位或個人形塑，而是所有生活者共同書寫而成，本次展覽更是一場「重新認識家鄉的文化行動」。

▲《篳路藍縷‧大埔里故事多》主題特展登場，埔里建城150年珍稀影像首度完整呈現，穿越山城記憶的文化旅程。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮長廖志城表示，本展由文化部、南投縣政府文化局指導，12月13日至28日在埔里鎮藝文中心田園藝廊登場，希望讓當代居民透過影像重新連結土地和生活，也為未來留下一份可以延續的文化記憶。

12/09 全台詐欺最新數據

爸爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛下身歪斜！女兒慟：一直喊救我

借對車、還對站就有獎　北北桃推YouBike2.0友愛接力

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

桃園青農聯誼會大會　張善政頒發匾額給奪日本金賞獎青農陳士賢

桃園兒童美術館即起推出　放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展

地方耆老提供照片　大埔里150年建城軌跡特展一次看

南投僅一家有線電視...立委要求改善數位落差　NCC承諾額外挹注經費

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟　日方：不可思議

集集綠隧軍民車爭道事故頻傳　中央地方達共識加速建設投54-1線替代

南投爭取11大交通建設案！交通委員會南下考察　多案獲中央點頭

郵政博物館推「馬的不思議」特展迎馬年　一次展出150套郵票

郵政博物館推「馬的不思議」特展迎馬年　一次展出150套郵票

為迎接丙午馬年到來，中華郵政今(9)日起至明年4月12日止，在郵政博物館6樓特展室舉辦「馬的不思議-生肖郵票特展」，跳脫傳統框架，以情境主題展出「馬」相關主題郵票約150套。

烏坵嶼燈塔今日150周年　惟因位於軍事管制區暫不開放參觀

烏坵嶼燈塔今日150周年　惟因位於軍事管制區暫不開放參觀

暨大首創與埔里鎮公所合作籌設珠仔山日照中心

暨大首創與埔里鎮公所合作籌設珠仔山日照中心

「全台最完整古城」建城150年　新華廈均價站2字頭

「全台最完整古城」建城150年　新華廈均價站2字頭

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用

埔里鎮建城150周年篳路藍縷‧大埔里故事多特展

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

77歲余天半退休　罕見露面曝李亞萍近況

日經：熊本2廠悄悄停工　台積電改走4奈米先進製程

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

即／23:19南部地區發生有感地震

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

