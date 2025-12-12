　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

靠0050小賺！他突納悶「 為何不直接買台積電」　網點出關鍵

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO突然不解，為什麼不直接買台積電？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些剛進入股市的新手，會不解為何要買0050。近日就有一名男網友分享，自己買了半年的0050，有小賺一些，但他這時卻突然不解，為什麼不乾脆直接買台積電，台積電不是會賺更多嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「買0050後，不懂為何不直接買台積電？」為題發文表示，他是剛入門的小白，投入0050已經半年，看到帳面小賺後，突然意識到，如果用同樣的錢買台積電，似乎可以賺得更多，也讓他開始懷疑自己的投資方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，他知道這個問題已經討論過很多次，但他真的進場後才感受到，不論有多少錢，好像就是要買台積電。唯一讓他猶豫的，自己未必承受得住其跌幅，不然跟0050意思應該差不多。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為0050會自動汰弱留強，不用自己篩選」、「那是比重問題，有一天如果頂呱呱上市，市值跟現在台積電交換，那0050就是自動幫你追蹤頂呱呱，然後台積電就不會在0050裡，而當初一直看好台積電的你，遲遲不知道什麼時候要脫手，什麼屁都沒有」、「ETF分散風險，簡單來說，如果未來AI泡沫了，0050自動換股，台積電會變成股灰」。

也有網友表示，「說實話，要驗證這個可能要10～20年以上，才有辦法驗證」、「因為你要看的是長期不是短期」、「台積電倒了，0050還有40%，你買台積電就直接變壁紙」、「你只看漲，沒在看跌的嗎」、「兩個都買不就好了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台大狼醫性騷多位醫師喊「我不記得」　監察院彈劾
獨／辛龍復出終於露面！臉書劉真照片全刪...只留任賢齊
快訊／警察撞違停殉職　驚悚瞬間曝光！
快訊／蘇智傑4年約續留統一　平均月薪70萬
李國超、高欣欣婚禮！　他一開口就淚崩
停砍年金三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」
快訊／警察抓車手殉職！　騎車撞違停身亡
快訊／加盟主虐狗！　茶聚「終止合作」：求償毀損商譽違約金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

冷氣團明晚報到「連2天最冷剩10度」　高山有望飄雪

技術性拿錯？旅日達人「免稅品被提走」險少一袋　苦主秒+1

靠0050小賺！他突納悶「 為何不直接買台積電」　網點出關鍵

桃機第3航廈「300公尺島嶼長廊」　台灣規模最長公共藝術搶先看

停砍公教年金過關　綠委曝：一人要負擔3萬元

曖昧期必看！男生把妳當真愛才會出現的3大Line訊號

快訊／茶聚加盟主虐狗　總部「終止合作」：求償毀損商譽違約金

1.4億標下大谷翔平紀念球！「優式資本」徵人了　月薪超過13萬

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

冷氣團明晚報到「連2天最冷剩10度」　高山有望飄雪

技術性拿錯？旅日達人「免稅品被提走」險少一袋　苦主秒+1

靠0050小賺！他突納悶「 為何不直接買台積電」　網點出關鍵

桃機第3航廈「300公尺島嶼長廊」　台灣規模最長公共藝術搶先看

停砍公教年金過關　綠委曝：一人要負擔3萬元

曖昧期必看！男生把妳當真愛才會出現的3大Line訊號

快訊／茶聚加盟主虐狗　總部「終止合作」：求償毀損商譽違約金

1.4億標下大谷翔平紀念球！「優式資本」徵人了　月薪超過13萬

無照打針阿姨風波延燒！SHINee Key爆缺席《我獨自生活》原因曝光

香港特首：宏福苑大火成立獨立委員會　9個月內完成調查報告

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

楊瓊瓔突襲式參選　民進黨一箭三雕的最深籌謀

iOS 26.2即將釋出！新增離線歌詞、螢幕閃爍通知　多項重點更新一次看

台灣人壽攜手華南銀　推出「美紅齊旺」分紅保單

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

百歲婚宴！李國超「被問洞房」笑爆：我們很久沒行房了！　高欣欣當場翻白眼

他客廳晾衣跌倒「離奇窒息亡」　法醫震驚：比隕石擊中更罕見

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

【黑絲窄裙男】毒駕載男網友！眼尖警抓包搜出喪屍煙彈

生活熱門新聞

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

17歲甜妹跳電音三太子紅了！　本尊身分曝光

日人曝「青森強震後沙紋照」！吸926萬人觀看

周末冷氣團報到「體感探7度」　中部以北高山有望迎雪

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

「入冬最強」冷氣團來襲　連3天跌破10度

台北天空塔怕被認錯　打跑馬燈「他→才是101」

更多熱門

相關新聞

美商務部長：台積電在美投資將超過2千億美元

美商務部長：台積電在美投資將超過2千億美元

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日接受CNBC專訪時提到，他認為川普政府會讓全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）把在美投資額提升至2000億美元以上，並創造3萬個工作機會。

台積電直奔2000元「系金欸」？分析師解答

台積電直奔2000元「系金欸」？分析師解答

吳志中：最先進晶片製程留在台灣　 確保半導體產業鏈關鍵角色

吳志中：最先進晶片製程留在台灣　 確保半導體產業鏈關鍵角色

輝達H200恢復對中出口　美系外資看好台積電受益AI GPU代工需求

輝達H200恢復對中出口　美系外資看好台積電受益AI GPU代工需求

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

關鍵字：

0050台積電Dcard

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面