靠0050小賺！他突納悶「 為何不直接買台積電」　網點出關鍵

▲原PO突然不解，為什麼不直接買台積電？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些剛進入股市的新手，會不解為何要買0050。近日就有一名男網友分享，自己買了半年的0050，有小賺一些，但他這時卻突然不解，為什麼不乾脆直接買台積電，台積電不是會賺更多嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「買0050後，不懂為何不直接買台積電？」為題發文表示，他是剛入門的小白，投入0050已經半年，看到帳面小賺後，突然意識到，如果用同樣的錢買台積電，似乎可以賺得更多，也讓他開始懷疑自己的投資方式。

原PO坦言，他知道這個問題已經討論過很多次，但他真的進場後才感受到，不論有多少錢，好像就是要買台積電。唯一讓他猶豫的，自己未必承受得住其跌幅，不然跟0050意思應該差不多。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為0050會自動汰弱留強，不用自己篩選」、「那是比重問題，有一天如果頂呱呱上市，市值跟現在台積電交換，那0050就是自動幫你追蹤頂呱呱，然後台積電就不會在0050裡，而當初一直看好台積電的你，遲遲不知道什麼時候要脫手，什麼屁都沒有」、「ETF分散風險，簡單來說，如果未來AI泡沫了，0050自動換股，台積電會變成股灰」。

也有網友表示，「說實話，要驗證這個可能要10～20年以上，才有辦法驗證」、「因為你要看的是長期不是短期」、「台積電倒了，0050還有40%，你買台積電就直接變壁紙」、「你只看漲，沒在看跌的嗎」、「兩個都買不就好了」。