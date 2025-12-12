　
地方 地方焦點

鄭恩地、UNIS來了！2026台南好young啟動　黃偉哲：韓粉準備集合

▲2026台南好young跨年首波卡司公布，鄭恩地確定來台南開唱。（記者林東良翻攝，下同）

▲2026台南好young跨年首波卡司公布，鄭恩地確定來台南開唱。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首波卡司12日正式揭曉，台南市長黃偉哲宣布啟動「韓星粉絲召集令」，邀請全民在12月齊聚台南。

今年首場「搖滾耶誕演唱會」率先公開三組海外藝人，其中跨足影視歌三棲、以《請回答1997》打開國民知名度的韓星 鄭恩地 確定壓軸亮相；以選秀節目《Universe Ticket》出道的超人氣新人女團 UNIS 也將首次到台南開唱，預告帶來滿滿青春能量；此外，日本歌手、ASKA飛鳥涼的女兒 宮﨑薰 也將以清亮歌聲在耶誕夜登台，成為本次跨年日星亮點之一。

UNIS 也特別錄製影片向粉絲報喜：「我們很榮幸參加台南耶誕跨年活動，希望粉絲推薦好吃好玩的景點，12月20日記得一起來！」熱情喊話讓韓粉大呼期待。黃偉哲更預告，12月15日將公布完整卡司，「當然還有更精彩的表演陣容」，吊足粉絲胃口。

▲2026台南好young跨年首波卡司公布，鄭恩地確定來台南開唱。（記者林東良翻攝，下同）

宮﨑薰近年受到矚目，2023年於「ASKA featuring DAVID FOSTER」演唱〈To Love You More〉驚豔全場，2025年又以特別嘉賓身分登上ASKA演唱會，獲得高度討論。此次受邀來台南，已引起不少日星粉絲關注。

黃偉哲表示，台南近年在有限預算下持續打造「台南限定」的跨年品牌，成功開創「韓星必來台南」風潮。從 ASTRO、(G)I-DLE、少女時代孝淵，到宣美、EPEX、fruit zipper、金世正、輝人、VERIVERY，再到 2024 年李俊昊與 EVNNE，台南已連續多次拿下跨年夜 YouTube 發燒影片第一，卡司實力有目共睹。

▲2026台南好young跨年首波卡司公布，鄭恩地確定來台南開唱。（記者林東良翻攝，下同）
今年宣布的鄭恩地，更是在影視歌三棲全面開花。自 Apink 主唱出道後，以《請回答1997》演出爆紅，近年更主持電台、經營 YouTube，累積高人氣。她這次受邀來台南開唱，黃偉哲也提醒 Panda（粉絲名）：「千萬不要錯過近距離感受她高音魅力的機會！」


市府指出，今年的跨年系列活動同樣橫跨整個12月，集結台、韓、日等國卡司，包括已公布的日本樂團 Faulieu. 及透明系女聲川西奈月，全月活動內容豐富多元。黃偉哲也再度強調，「台南好young」已成為城市品牌，歡迎粉絲準備好應援、準備好行程，12月一起來台南嗨翻跨年。

12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

百歲婚宴！李國超自爆：我們很久沒行房了　高欣欣當場翻白眼
快訊／台大狼醫性騷多位醫師喊「我不記得」　監察院彈劾
獨／辛龍復出終於露面！臉書劉真照片全刪...只留任賢齊
快訊／警察撞違停殉職　驚悚瞬間曝光！
快訊／蘇智傑4年約續留統一　平均月薪70萬
李國超、高欣欣婚禮！　他一開口就淚崩
停砍年金三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」
快訊／警察抓車手殉職！　騎車撞違停身亡

《冠軍之路》南紡特映！陳傑憲答謝製作團隊　用電影紀錄棒球人的故事

退撫所得替代率回到71.5%　李來希讚：還我們公道的日子

賴清德挺政院不執行法律　羅智強轟：除了無能只有「爛」字形容

無照打針阿姨風波延燒！SHINee Key爆缺席《我獨自生活》原因曝光

香港特首：宏福苑大火成立獨立委員會　9個月內完成調查報告

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

楊瓊瓔突襲式參選　民進黨一箭三雕的最深籌謀

iOS 26.2即將釋出！新增離線歌詞、螢幕閃爍通知　多項重點更新一次看

台灣人壽攜手華南銀　推出「美紅齊旺」分紅保單

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

【皮卡丘是隻貓】媽叫貓咪「皮卡丘」去關門　牠俐落站立推門關好

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

烏龍害慘台灣鯛！高雄漁會砸百萬救市

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

南投縣府11交通觀光建設案爭取中央經費

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

張善政頒發匾額給奪日本金賞獎　青農陳士賢

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

借對車、還對站就有獎　北北桃推YouBike2.0友愛接力

港男兩度來台當車手　提領60萬元出境前被捕

基隆警「閃耀基榮」專案　夜間路檢查獲54件刑案

桃園兒美館　即起推出縮放自如主題書展

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，日前向市長黃偉哲提出請辭，市府指出，經審慎了解後尊重其意願，黃偉哲已正式核准，請辭案自即日起生效，市府強調，後續將依程序妥善銜接，確保消防勤務平順運作，市民安全不受影響。

鄭恩地UNIS台南好young啟動黃偉哲韓粉

