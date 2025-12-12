鄭恩地、UNIS來了！2026台南好young啟動　黃偉哲：韓粉準備集合

▲2026台南好young跨年首波卡司公布，鄭恩地確定來台南開唱。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首波卡司12日正式揭曉，台南市長黃偉哲宣布啟動「韓星粉絲召集令」，邀請全民在12月齊聚台南。

今年首場「搖滾耶誕演唱會」率先公開三組海外藝人，其中跨足影視歌三棲、以《請回答1997》打開國民知名度的韓星 鄭恩地 確定壓軸亮相；以選秀節目《Universe Ticket》出道的超人氣新人女團 UNIS 也將首次到台南開唱，預告帶來滿滿青春能量；此外，日本歌手、ASKA飛鳥涼的女兒 宮﨑薰 也將以清亮歌聲在耶誕夜登台，成為本次跨年日星亮點之一。

UNIS 也特別錄製影片向粉絲報喜：「我們很榮幸參加台南耶誕跨年活動，希望粉絲推薦好吃好玩的景點，12月20日記得一起來！」熱情喊話讓韓粉大呼期待。黃偉哲更預告，12月15日將公布完整卡司，「當然還有更精彩的表演陣容」，吊足粉絲胃口。

宮﨑薰近年受到矚目，2023年於「ASKA featuring DAVID FOSTER」演唱〈To Love You More〉驚豔全場，2025年又以特別嘉賓身分登上ASKA演唱會，獲得高度討論。此次受邀來台南，已引起不少日星粉絲關注。

黃偉哲表示，台南近年在有限預算下持續打造「台南限定」的跨年品牌，成功開創「韓星必來台南」風潮。從 ASTRO、(G)I-DLE、少女時代孝淵，到宣美、EPEX、fruit zipper、金世正、輝人、VERIVERY，再到 2024 年李俊昊與 EVNNE，台南已連續多次拿下跨年夜 YouTube 發燒影片第一，卡司實力有目共睹。



今年宣布的鄭恩地，更是在影視歌三棲全面開花。自 Apink 主唱出道後，以《請回答1997》演出爆紅，近年更主持電台、經營 YouTube，累積高人氣。她這次受邀來台南開唱，黃偉哲也提醒 Panda（粉絲名）：「千萬不要錯過近距離感受她高音魅力的機會！」



市府指出，今年的跨年系列活動同樣橫跨整個12月，集結台、韓、日等國卡司，包括已公布的日本樂團 Faulieu. 及透明系女聲川西奈月，全月活動內容豐富多元。黃偉哲也再度強調，「台南好young」已成為城市品牌，歡迎粉絲準備好應援、準備好行程，12月一起來台南嗨翻跨年。