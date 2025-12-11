　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園兒童美術館即起推出　放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展

▲桃園兒童美術館即起推出放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展

▲「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」帶小朋友展開奇幻旅程。（攝影／美好日子電影公司圖片提供／桃園市立美術館／下同）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市兒童美術館3樓的兒童藝術圖書空間，即日起至2026年3月2日，展出「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」。本次主題書展與館內「迷你蹦！Mini BOOM！」展覽進行連動企劃，精選40本擁有放大/縮小視角的有趣繪本，從經典的愛麗絲奇幻旅程，到城市角落的微型世界，希望大小朋友都能在閱讀中「縮放視野」。

兒美館指出，在童書與繪本領域中，「縮放」的世界觀一直是熱門創作主題，不管是獲得神奇豆莖的《傑克與魔豆》、小巧玲瓏的《拇指姑娘》與《一吋法師》、變大變小的《愛麗絲夢遊奇境》、進入大人國及小人國的《格列佛遊記》，還是和小矮人一起生活的《白雪公主》，這些經典故事陪伴我們的童年，也在我們心中種下了使用不同視角看世界的觀察力種子。

▲桃園兒童美術館即起推出放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展

除了值得一再回味的經典童書之外，本次書展另外規劃「縮小燈的國度」、「好好吃的冒險」、「巨人的肩膀上」、「放大鏡看世界」、「尺寸有點奇怪」等主題專區，放大鏡讓你觀察日常中被忽略的微小細節，或許你不曾想過的神祕生物正在某個角落默默生活；縮小燈則帶你跳入書頁，進入你不曾留意的國度——在這裡巨人與小矮人們、會說話的動物、會變大的房子、會旅行的食物通通登場！透過這些精心挑選的書籍，兒美館希望能讓觀眾帶著好奇心和觀察力，進入這場大小交錯的冒險。

▲桃園兒童美術館即起推出放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展

本次書展特別邀請擅長版畫風格、並以臺語繪本《神仙十二碗菜之歌》廣受喜愛的創作者洪福田，擔任展覽視覺設計。展覽現場藏有許多經典角色小巧思，等待大家親自發現驚喜。為了讓觀眾貼身感受縮放世界閱讀的樂趣，本次書展現場打造「傑克的豌豆粒球池」，在豌豆粒中閱讀《傑克與魔豆》，保證能獲得幽默又印象深刻的體驗感受。

「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」將於12月13日（六）舉辦「書籍縮小燈：小小手工書製作工作坊」活動，歡迎親子參加。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

爸爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛下身歪斜！女兒慟：一直喊救我

借對車、還對站就有獎　北北桃推YouBike2.0友愛接力

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

桃園青農聯誼會大會　張善政頒發匾額給奪日本金賞獎青農陳士賢

桃園兒童美術館即起推出　放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展

地方耆老提供照片　大埔里150年建城軌跡特展一次看

南投僅一家有線電視...立委要求改善數位落差　NCC承諾額外挹注經費

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟　日方：不可思議

集集綠隧軍民車爭道事故頻傳　中央地方達共識加速建設投54-1線替代

南投爭取11大交通建設案！交通委員會南下考察　多案獲中央點頭

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

女賣高雄屋驚見男子「寄居」機械車位　地下躺椅雅房曝！

爸爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛下身歪斜！女兒慟：一直喊救我

借對車、還對站就有獎　北北桃推YouBike2.0友愛接力

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

桃園青農聯誼會大會　張善政頒發匾額給奪日本金賞獎青農陳士賢

桃園兒童美術館即起推出　放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展

地方耆老提供照片　大埔里150年建城軌跡特展一次看

南投僅一家有線電視...立委要求改善數位落差　NCC承諾額外挹注經費

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟　日方：不可思議

集集綠隧軍民車爭道事故頻傳　中央地方達共識加速建設投54-1線替代

南投爭取11大交通建設案！交通委員會南下考察　多案獲中央點頭

手搖飲老闆爆虐狗！柯基疑遭痛打縮角落…店家被灌一星　議員出手

川普放寬政策「日本K-Car可望進軍美國」！挾便宜＋省油強勢進攻

承認自己狀態不佳不是壞事！「5個方法」教你走出情緒低潮

張忠謀領6億股息不是最多！台積電除息　「最大贏家」爽入袋82億

她買2貓卻接連病亡！找貓舍討退款　遭老闆亮甩棍嗆：上法院沒輸過

爸爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛下身歪斜！女兒慟：一直喊救我

甲骨文爆雷害慘AI！股價崩15%拖垮整個科技股　降息也救不了

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

李運慶媽媽年輕舊照驚呆網友！　深邃五官「激似混血兒」超美

KIA「全新世代Seltos休旅車」亮相！原廠寄厚望化身全球主力車

【9工人罹難】全聯倉儲大火遭起訴！　業者：負責任面對司法調查

地方熱門新聞

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

借對車、還對站就有獎　北北桃推YouBike2.0友愛接力

大埔里150年建城軌跡特展一次看

張善政頒發匾額給奪日本金賞獎　青農陳士賢

桃園兒美館　即起推出縮放自如主題書展

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟

立委游顥要求NCC改善南投偏鄉數位落差

南投縣府11交通觀光建設案爭取中央經費

中央地方達共識加速建設投54-1線分流軍民車輛

更多熱門

相關新聞

桃園兒美館推出春季展　變身沉浸式劇場

桃園兒美館推出春季展　變身沉浸式劇場

桃園市兒童美術館(桃兒美館)於2日起，推出全新春季展覽「故事從『不見的』秋天開始」，展期至6月16日。桃兒美館指出，本次展覽集結四組表演藝術團隊，結合當代舞蹈、部落文化與兒童劇場等多元藝術形式，將美術館轉化為一座大型劇場，透過沉浸式體驗，引導觀眾探索四季流轉與文化記憶的交織故事。

桃園兒童美術館4/3開館　邀您「探險未來」

桃園兒童美術館4/3開館　邀您「探險未來」

搶先看！桃園兒童美術館4／3試營運

搶先看！桃園兒童美術館4／3試營運

桃園兒童美術館營運　凌濤爭取幼童免費優惠

桃園兒童美術館營運　凌濤爭取幼童免費優惠

關鍵字：

桃園兒童美術館放大鏡與縮小燈縮放自如主題書展

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

77歲余天半退休　罕見露面曝李亞萍近況

日經：熊本2廠悄悄停工　台積電改走4奈米先進製程

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

即／23:19南部地區發生有感地震

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面