桃園兒童美術館即起推出　放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展

▲「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」帶小朋友展開奇幻旅程。（攝影／美好日子電影公司圖片提供／桃園市立美術館／下同）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市兒童美術館3樓的兒童藝術圖書空間，即日起至2026年3月2日，展出「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」。本次主題書展與館內「迷你蹦！Mini BOOM！」展覽進行連動企劃，精選40本擁有放大/縮小視角的有趣繪本，從經典的愛麗絲奇幻旅程，到城市角落的微型世界，希望大小朋友都能在閱讀中「縮放視野」。



兒美館指出，在童書與繪本領域中，「縮放」的世界觀一直是熱門創作主題，不管是獲得神奇豆莖的《傑克與魔豆》、小巧玲瓏的《拇指姑娘》與《一吋法師》、變大變小的《愛麗絲夢遊奇境》、進入大人國及小人國的《格列佛遊記》，還是和小矮人一起生活的《白雪公主》，這些經典故事陪伴我們的童年，也在我們心中種下了使用不同視角看世界的觀察力種子。

除了值得一再回味的經典童書之外，本次書展另外規劃「縮小燈的國度」、「好好吃的冒險」、「巨人的肩膀上」、「放大鏡看世界」、「尺寸有點奇怪」等主題專區，放大鏡讓你觀察日常中被忽略的微小細節，或許你不曾想過的神祕生物正在某個角落默默生活；縮小燈則帶你跳入書頁，進入你不曾留意的國度——在這裡巨人與小矮人們、會說話的動物、會變大的房子、會旅行的食物通通登場！透過這些精心挑選的書籍，兒美館希望能讓觀眾帶著好奇心和觀察力，進入這場大小交錯的冒險。

本次書展特別邀請擅長版畫風格、並以臺語繪本《神仙十二碗菜之歌》廣受喜愛的創作者洪福田，擔任展覽視覺設計。展覽現場藏有許多經典角色小巧思，等待大家親自發現驚喜。為了讓觀眾貼身感受縮放世界閱讀的樂趣，本次書展現場打造「傑克的豌豆粒球池」，在豌豆粒中閱讀《傑克與魔豆》，保證能獲得幽默又印象深刻的體驗感受。

「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」將於12月13日（六）舉辦「書籍縮小燈：小小手工書製作工作坊」活動，歡迎親子參加。