「反年改」立院三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」：八年改革毀於一旦

▲立法院三讀。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

政府推動軍公教年金改革，上路至今超過7年，引發許多軍公教退休人士不滿，在藍白聯手下，立法院今（12日）下午三讀修法，確定退休公教人員所得替代率回溯至2023年。對此，綠營表示，年金將提前破產、這幾年的改革也將毀於一旦，年輕、未退休的公務人員將面臨退休金減少的風險。10年共計撥補3600億，這些都是全民要共同承擔，而現役公教人員未來誰來保？這是擴大不公平。

銓敘部於11月送交立法院的報告中嚴正警告，若此項修法通過，公教退撫基金破產時間將大幅提前，公務人員將從原先2049年提前至2041年，教育人員則將從2045年提前至2039年。而反年改法案通過後，則繼續維持前述2049、2045年前不破產目標，政府需對公務人員及教育人員退撫基金擴大撥補，粗算合計將翻倍，高達6970億元，國人平均每人需負擔2萬9900元。

根據今日三讀條文，確認退休公務人員所得替代率逐年遞減喊卡，自民國113年1月1日停止適用附表三逐年下降所得替代率，且當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討適當調整。

對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，年金開倒車，「就算再困難，年金改革也一定要做」是馬英九任內警告，高齡少子化讓年金像引線越短的炸彈。蔡英文兌現承諾推年改，當年黃國昌也喊「全力支持，不做下一代遭殃」。如今他卻與藍白聯手喊停，昨是今非。而現役公教未來誰來保？這是擴大不公平。

綠委林月琴表示，遺憾的，國眾兩黨硬是三讀通過了、公務人員退休資遣撫卹法、也就是「停砍年金法案」，或許大家覺得沒什麼、因為自己不是軍公教。但事實是，年金將提前破產、這幾年的改革也將毀於一旦，年輕、未退休的公務人員將面臨退休金減少的風險。

林月琴說明，如果要不讓年金破產、就要由政府先行撥補，也就是大家的納稅錢，平均一個人要拿近三萬元，給予已經退休的軍公教。那年輕的軍公教朋友呢？其他行業的人呢？那些薪水甚至沒有軍公教退休金一半的人呢？

林月琴指出，政府不斷推出各項福利政策、從留職停薪彈性化到育嬰津貼加碼、再到長照住宿式機構補助提升，每一項都需要政府預算的支持。但是，國眾兩黨一下惡修財劃法、一下又要把改革成果毀掉，然後又要怪政府不會執政，國家的未來誰來負責？改革八年、將毀於一旦！