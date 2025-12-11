南投爭取11大交通建設案！交通委員會南下考察　多案獲中央點頭

▲立法院交通委員會赴南投縣考察，縣府爭取中央經費補助。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法院交通委員會今天考察南投地區交通建設，縣府相關單位則提出11案並進行計畫簡報，申請中央經費補助；縣長許淑華表示，民眾所關心且攸關地方發展的重要建設，縣府會持續向中央爭取預算，若未得到補助或有不足，縣府也會盡量籌措經費辦理。

立法院交通委員會11日下午於縣府7樓國際會議廳辦理座談會，由立法委員游顥主持，交通部常務次長林國顯率領公路局、航港局、交通科技及資訊司、觀光署、鐵路局、水利署等相關單位人員到場與會，立法委員麥玉珍亦到場關心。

縣府本次提案包括開發行駛南投往返台中市區的先導公車、興設置智慧站牌與候車亭、方便南投人南下的各項公共運輸方案、南投-名間聯絡道路新建工程、投55線及縣道158甲線道路拓寬改善工程、鳥嘴潭人工湖聯外交通動線改善工程、日月潭航線（船舶）智慧旅運服務系統建置、環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期，以及集集大山納入交通部觀光署日月潭國家風景區管理處管理範圍等。

其中針對開發行駛南投往返台中市區的先導公車與興設置智慧站牌與候車亭案，交通部表示會全力支持，也建議縣府應盡量整合現有的公路客運資源與路線，提案送審。

至於方便縣民南下的交通計畫，中央已核定補助200萬南下客運規劃費用，南投往返中彰地區(高鐵站)客運增班一案經協商後，現已改為每週五、週日晚間6時和9時新增自臺中高鐵站機動加班車次；另南投至高鐵彰化站新闢公路客運路線，公路局亦已同意「草屯-南投-高鐵彰化站-臺鐵田中站(經台76線)」公路客運路線，由南投客運籌備經營，路線全長36.8公里、共停靠10站點、每日往返共18班，預計115年1月可通車。

至於日月潭航線（船舶）智慧旅運服務系統建置計畫，亦獲交通部認同，目前計畫書已送交通部審查，林國顯表示會全力促成與配合；而會中所提案的將集集大山納入觀光署日月潭國家風景區管理處管理範圍，也獲得初步同意，由縣府依規擬定計畫書及地方說明會後再送觀光署審議。

許淑華表示，南投幅員遼闊，交通便利是縣民最大期待，感謝游顥在立院交通委員會督促中央政府對地方的協助，縣府會持續追蹤推進道路建設或觀光發展的各項計畫；因明年財劃法分配仍未確定，交通部的相關預算比例和道路生活圈計畫的補助都還在調整中，但縣府一定會努力回應民眾的需求，儘量籌措經費補足。