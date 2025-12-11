　
地方 地方焦點

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟　日方：不可思議

▲逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟。（圖／記者游瓊華攝）

▲日前日本朝日啤酒全球品牌大使入部豪太與亞洲品牌大使大石直人，聯手飛來台灣，親自拜訪逢甲激旨燒鳥，希望能一窺其創下銷售奇蹟的原因。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中逢甲夜市起家的創意串燒店「激旨燒鳥」，以獨特的串燒口味擄獲饕客味蕾，更意外靠著賣啤酒賣成「另類台灣之光」！其店內專賣的日本第一品牌，朝日（Asahi）啤酒，銷量創下全台第一的紀錄，不僅讓日本總公司驚訝連連，也首度開放讓台灣設置除日本之外、首家「-2°C 」啤酒專賣店。日前全球品牌大使入部豪太與亞洲品牌大使大石直人，聯手飛來台灣，親自拜訪這家創造銷售奇蹟的品牌名店，希望能一探究竟。

其實激旨燒鳥的成功並非偶然，早在2年前，就已成為日本海外第一家獲得日本朝日官方認證的認定店，官方取名為「アサヒビール台湾認定店」店內裝潢融入「SUPER DRY博物館」的設計元素。而鎮店之寶，更是全台唯一的「-2°C Asahi EXTRA COLD」生啤酒。

活動當天，兩位品牌大使不僅分享了Asahi Super Dry的品牌精神，更強調「激旨燒鳥」對品質的堅持與熱情，完美體現了朝日啤酒追求「極致爽口〕的理念。

▲逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟。（圖／記者游瓊華攝）

▲逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟，入部豪太與大石直人對一個夜市起家的小店能創造如此驚人的銷量感到不可思議。（圖／記者游瓊華攝）

入部豪太表示，他們對一個夜市起家的小店能創造如此驚人的銷量感到不可思議，經過深入了解後，才發現創辦人對食材的講究、燒烤的火侯，以及對啤酒溫度的嚴格控管，正是這種「職人精神」，讓串燒與啤酒達到了最完美的結合，創造出一加一大於二的味蕾體驗。

對於日本總部兩大品牌大使的到訪，盛旨國際餐飲集團執行長曾建榮又驚又喜，直呼「非常榮幸！」，他表示，當初只是單純想把最好的串燒與啤酒組合帶給客人，沒想到這份堅持竟能獲得日本總公司的肯定，期待未來能與Asahi更緊密合作，為消費者創造更多美好的餐飲回憶。

▲逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟。（圖／記者游瓊華攝）

▲順應消費者需求，激旨燒鳥也首度推出獨家聖誕節禮盒，讓聚會交換禮物多一個新選擇。（圖／記者游瓊華攝）

活動現場，曾建榮更親自示範如何倒出擁有「黃金七三分」完美比例的「-2°C Asahi EXTRA COLD」，將冰點溫度下的啤酒液體與綿密細緻的泡沫完美呈現。他解釋道，-2°C不僅能帶來瞬間的冰鎮快感，更能鎖住啤酒的碳酸感與麥香，讓每一口都像第一口般新鮮爽冽，這正是「激旨燒鳥」讓顧客一再回流的秘密武器。

值得一提的是，即便近年消費市場景氣低迷，但天氣炎熱時間延長，這款主打極致冰涼的「-2°C Asahi EXTRA COLD」反而成為去熱利器，今年銷量逆勢成長兩成，展現出在酷熱天氣之下，這款冰沙口感生啤酒無可匹敵的市場號召力；且順應消費者需求，激旨燒鳥也首度推出獨家聖誕節禮盒，讓交換禮物多一個新選擇。

12/09 全球詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

分享給朋友：

逢甲激旨燒鳥Asahi生啤酒串燒

