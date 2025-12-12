快訊／茶聚加盟主虐狗　總部「終止合作」：求償毀損商譽違約金

記者黃士原／台北報導

茶聚加盟店負責人虐狗影片引發爭議，今日下午說明柯基狗狗目前安置狀況後，總公司稍早再度發出聲明，經初步查核後，決定即日起正式永久終止與該加盟店的合作關係，並將依契約向加盟主求償毀損品牌商譽的違約金。

▲茶聚加盟主虐狗，總部決議終止合作。（圖／翻攝自Threads）

[廣告]請繼續往下閱讀...

茶聚表示，事件發生後，總部已於昨晚第一時間啟動內部危機處置及查核程序，今日經公司同仁就本事件進行初步查核後，決議即日起「正式永久終止」與該加盟店之加盟合作關係，並將依契約向該加盟主求償「毀損品牌商譽」違約金。

茶聚加盟總部強調，未來將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似事件再次發生的風險。



【茶聚加盟總部 關於加盟主動保事件】處理措施聲明全文

今日經茶聚加盟總部責成同仁就本事件進行初步查核後，已決議：

1.即日起「正式永久終止」與該加盟店之加盟合作關係。

2.將依契約向該加盟主求償「毀損品牌商譽」之違約金。

對於昨日引發社會關注之茶聚伊通加盟門市負責人於社群平台上發布涉及虐待動物之違法不當行為事件，茶聚加盟總部在昨晚第一時間即啟動內部危機處置與查核程序，並重申本品牌一貫立場：茶聚絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物之行為。

茶聚理解，本次事件對社會大眾與支持品牌的消費者造成不安與不悅，對此我們表達誠摯的歉意。作為加盟體系之管理方，總部將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似風險再次發生的可能。

茶聚珍惜每一位消費者的信任，也感謝社會各界的提醒與監督。後續若有需對外說明之事項，將由茶聚加盟總部統一公告。

特此公告

茶聚加盟總部

吳致宏 總經理

