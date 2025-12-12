快訊／高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今（12）日發生一起車禍！一名張姓巡佐騎乘機車外出偵辦刑案時，不明原因撞上一部違停路邊的貨車車尾，張員經過醫院搶救後仍宣告不治，警方依過失致死罪將貨車司機移送偵辦。

▲新興分局巡佐外出辦案，調閱車手路線出意外。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在12日下午1點15分，警消獲報，三民區建國三路、市中一路口發生交通事故，救護人員到場後，緊急將受傷的男騎士送往醫院搶救。

警方調查，發現騎士是新興分局前金分駐所一名54歲張姓巡佐，當時因公在外偵辦刑案勤務，案發時外出查看車手活動路線並調閱相關影像，不料途中發生事故，撞上違規停放於路邊的一部貨車，經急救後仍宣告搶救無效。

警方表示，張興員警、34歲柳姓貨車司機都沒有酒駕行為，初步研判，事故地點有違規車輛停放，致使張員撞擊該小貨車釀禍，詳細肇事原因待後續調查釐清，柳姓司機則依過失致死罪現行犯移送偵辦。

▲貨車違停路邊，張員騎車撞上車尾。（圖／記者許宥孺翻攝）



新興分局表示，​張員於民國79年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調至本分局服務，表現優異，張巡佐一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。