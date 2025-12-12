　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今（12）日發生一起車禍！一名張姓巡佐騎乘機車外出偵辦刑案時，不明原因撞上一部違停路邊的貨車車尾，張員經過醫院搶救後仍宣告不治，警方依過失致死罪將貨車司機移送偵辦。

▲新興分局巡佐外出辦案，調閱車手路線出意外。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲新興分局巡佐外出辦案，調閱車手路線出意外。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在12日下午1點15分，警消獲報，三民區建國三路、市中一路口發生交通事故，救護人員到場後，緊急將受傷的男騎士送往醫院搶救。

警方調查，發現騎士是新興分局前金分駐所一名54歲張姓巡佐，當時因公在外偵辦刑案勤務，案發時外出查看車手活動路線並調閱相關影像，不料途中發生事故，撞上違規停放於路邊的一部貨車，經急救後仍宣告搶救無效。

警方表示，張興員警、34歲柳姓貨車司機都沒有酒駕行為，初步研判，事故地點有違規車輛停放，致使張員撞擊該小貨車釀禍，詳細肇事原因待後續調查釐清，柳姓司機則依過失致死罪現行犯移送偵辦。

▲貨車違停路邊，張員騎車撞上車尾。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲貨車違停路邊，張員騎車撞上車尾。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局表示，​張員於民國79年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調至本分局服務，表現優異，張巡佐一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

百歲婚宴！李國超自爆：我們很久沒行房了　高欣欣當場翻白眼
快訊／台大狼醫性騷多位醫師喊「我不記得」　監察院彈劾
獨／辛龍復出終於露面！臉書劉真照片全刪...只留任賢齊
快訊／警察撞違停殉職　驚悚瞬間曝光！
快訊／蘇智傑4年約續留統一　平均月薪70萬
李國超、高欣欣婚禮！　他一開口就淚崩
停砍年金三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」
快訊／警察抓車手殉職！　騎車撞違停身亡

高雄市三民區建國三路、市中一路口今(12日)下午1時15分發生死亡車禍！新興分局前金分駐所54歲張姓巡佐，騎乘機車外出偵辦刑案時，不明原因撞上違停貨車車尾，緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治，而當時的撞擊畫面也曝光！

獨／女大生腦傷眼球不受控！醫完成擺脫近視眼心願

油漆工撞破頭拖到「腦袋進水」昏迷記憶慘消

閃3違停貨車！26歲男跨雙黃線對撞機車　女騎士搶救中

