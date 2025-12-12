不會做鋼珠炸彈「點汽油縱火」　恐怖男爭遺產險燒整條街釀8傷

▲陳長鴻為了報復遺產分配不公，點燃汽油引發大火，被依殺人未遂罪嫌收押起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

男子陳長鴻不滿父親遺產分配不公，為了報復家人，竟在母親住處附近巷弄縱火報復，結果火勢順著汽油竄到周邊車輛與民宅，導致8人受傷，警方到場發現還留有20個瓦斯罐、5包鋼珠等危險物品，陳長鴻坦承希望鋼珠能藉由火勢四散造成爆炸效果，台北地檢署12日依殺人未遂等罪起訴陳長鴻，並請法院從重量刑。

警方調查，無業的陳長鴻1987年間就曾因縱火罪被依公共危險罪判刑，2011年父親離世後，陳長鴻認為遺產分配不均，兄弟姊妹們獲益較多，多次向母親和兄弟討錢失敗，因此心懷怨恨，8月中先去買了瓦斯罐、鋼珠、石墨粉、硫磺粉，準備到新店母親住處附近引爆洩憤。

▲火勢從陳長鴻車上隨汽油蔓延到附近民宅。（資料照／翻攝自Threads @seans_0710）

陳長鴻沒能做出爆裂物，但報復心態仍強，25日凌晨開車載著材料，把車停在新北市新店區行政街巷弄中央，潑灑汽油後點燃，火勢猛烈且迅速延燒到一旁住宅，現場不時出現爆炸聲，消防局出動大批人車撲滅火勢，所幸傷者送醫急救後無生命危險，陳長鴻則是獨自回到租屋處，被循線登門的警察逮捕。

陳長鴻供稱只是想點火警告家人，不知道火勢延燒到附近車輛與民宅，檢察官認為陳長鴻應該只知道液態的汽油會帶動火勢，還刻意擺放鋼珠等危險物品，企圖藉由高溫製造出爆炸效果，危害他人生命安全，依殺人未遂等罪嫌將陳長鴻聲押獲准2個月後，依法提起公訴。