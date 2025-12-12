停砍公教年金過關　綠委曝：一人要負擔3萬元

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院今（12日）下午處理攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正案，最終國民黨立院黨團在人數優勢下，讓該案三讀闖關成功。民進黨立委林月琴指出，很遺憾藍白兩黨硬通過「停砍年金法案」，如果要避免年金破產，等於一個人要拿出近3萬元，給予已經退休的軍公教。

立法院今日下午處理攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正案，在此之前，綠黨團批此將造成年金提早破產而主管機關考試院、銓敘部也皆表達不支持。不過，國民黨立院黨團最終在人數優勢下，讓該案三讀闖關成功，也就是確認退休公務人員所得替代率逐年遞減喊卡。

綠委林月琴在Threads上發文指出，很遺憾，藍白兩黨硬是通過了「公務人員退休資遣撫卹法」，也就是「停砍年金法案」。當這個法案通過，代表著年金將提前破產，近幾年的改革也毀於一旦，「年輕、未退休的公務人員將面臨退休金減少的風險」。

林月琴表示，如果要避免年金破產，就要由政府先行撥補，「也就是大家的納稅錢，平均一個人要拿近三萬元，給予已經退休的軍公教。」那年輕的軍公教朋友、其他行業的人、薪水沒有軍公教退休金一半的人呢？

林月琴續指出，政府不斷推出各項福利政策，包含留職停薪彈性化、育嬰津貼加碼、長照住宿式機構補助提升，這些都需要政府預算的支持，然而，國民黨、民眾黨卻把改革成果毀掉，再來怪政府不會執政「改革八年、將毀於一旦！」