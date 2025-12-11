女賣高雄屋驚見男子「寄居」機械車位　地下躺椅雅房曝！

記者許力方、賴文萱／高雄報導

高雄新興區發生一起離譜「寄居」案，一名女屋主因在國外結婚居住，近日委託仲介賣房，意外發現機械車位竟然「住了人」。71歲郭姓男子房子遭法拍後無家可歸，便將原住處大樓的地下室當家，擺了床鋪衣物及2輛機車，居住長達2、3年之久，他的「車位雅房」居住環境曝光引發討論，驚呼「台灣傳奇」。

據了解，郭男為復橫一路某大樓前住戶兼前管理員，3年前房屋遭法拍，半年多後現任屋主要求返還房屋，他因為無家可歸，居然腦洞大開，就此搬到地下室，占用該大樓廢棄機械車位當「雅房」住。

▲賣屋驚見男子「寄居」機械車位，地下躺椅雅房曝！（圖／記者吳奕靖翻攝）

該大樓地下室因年久失修，已經廢棄，幾乎沒有住戶會下去，他也因此將自己躺椅床鋪、睡袋、板凳、電風扇及衣物私人生活用品都擺放在那，甚至大剌剌插插頭擅用大樓的水電。

現任屋主60歲魯姓女子說，自己因在日本結婚住了20幾年，「想像不到」台灣竟還發生這樣住宅非法侵占的事。去年底她要賣房，委託仲介查看屋況，這才發現郭男竟在車位裡長住超過2年，加上他以前當過管理員，有遙控器，便大搖大擺隨意進出地下室，還無法依法將人趕走。

郭男寄居的雅房畫面曝光後引發網友熱議，紛紛驚呼「然後還要等到法院判決出來才可以趕他走？」「地下室還可以充手機 老頭還過的比年輕人爽」、「不是不同情他，而是做人也該有個底線，你的不幸又不是別人造成的，不該造成別人的困擾」、「買法拍屋本來就要小心，就是有問題才法拍」、「住2年多，現在才發現？」