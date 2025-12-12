　
地方 地方焦點

天黑得比你想像快！秒變「隱形車」 屏東警：不開燈就是賭命

記者陳崑福／屏東報導

冬至將至，日照時間逐漸縮短，民眾在昏暗時段上路的比例明顯增加，為提醒用路人提早因應「晝短夜長」的路況變化，屏東縣政府警察局特別製作「夜間開啟頭燈」交通安全宣導影片，透過真實事故畫面與溫暖旁白，呼籲駕駛人主動開啟頭燈，以「看得清，也被看見」的雙重防護，和家人一起平安過冬、安心「做冬」。

▲屏東警方提醒用路人上路記得開燈。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方提醒用路人上路記得開燈。（圖／記者陳崑福翻攝）

依中央氣象局統計，12 月份日落時間約在下午 5 時 16 分左右，正好落在上班族下班、學生放學及長者運動返家的尖峰時段。警察局指出，不少駕駛人在天空仍有餘暉時，常誤以為「視線還算清楚」，忽略環境亮度已明顯下降，未及時開啟頭燈，行車中更難察覺前方路面狀況與周邊車流變化，增加事故風險。

依道路交通安全規則109條規定，夜間、濃霧、雨雪、天色昏暗或視線不清時，汽車均應開亮頭燈；行經隧道、調撥車道，及主管機關公告之山區或特殊路段，亦須依標誌指示適當使用燈光。警方提醒，這不只是法令要求，更是每位駕駛人對自己與他人最基本的行車責任。

警方表示，夜間開啟頭燈有兩項關鍵功能：一是「照亮前方」，讓駕駛人能及早看清標線、彎道、坑洞及突發障礙物，即使在有路燈的市區，仍可有效降低視覺死角；二是「讓自己被看見」，讓對向來車、側向車流及行人能即早辨識車輛位置與行駛方向，避免因車輛「暗著跑」而造成追撞、擦撞等憾事。

這次宣導影片以「屏安護民」為核心精神，結合真實案例與簡明圖像，提醒駕駛人從日落前後的那一刻起，就主動開燈，把這個簡單動作當作守護家人的日常習慣。警察局也將透過社群媒體、里鄰宣導與各單位合作放映，讓交通安全訊息更有溫度、更貼近日常生活，成為民眾「看得見、感受得到」的有感服務。

警察局長甘炎民提醒，用路安全從一個小小的開燈動作開始：「當你感覺視線變暗、天空開始泛藍的那一刻，就請主動打開頭燈。那不只是照亮前方的車道，也是在照亮家人等你平安回家的那條路。」他強調，警察局推動夜間開燈與各項交通措施，不是為了開罰，而是希望用最有溫度的方式，與鄉親一起守護每一段回家的路，讓屏東的夜晚多一分光亮、多一分平安。

12/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南消防局長突請假未上班　提出辭呈
學生「0成本抽成」遭拒嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養
快訊／爭法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回
辦雙城論壇簡舒培嗆「龜孫子」　蔣萬安笑回：這三個字留給議員
股票慘賠2億！9歲男童遭勒頸陳屍車內　韓40歲父墜樓亡
快訊／日本外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺
打假球！網球員遭禁賽20年

