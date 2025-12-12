　
地方 地方焦點

中和建地欲做停車場使用「金無採」 金門議員提案遭擱置原因曝

▲金門縣議會洪允典議長對財政處處理縣產消極態度表示不滿。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門縣議會洪允典議長對財政處處理縣產消極態度表示不滿。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第六次定期會議程今（12）日進行議案讀會，針對縣府提案23案及議員提案30案，總計53項提案進行第一讀審查，其中董森堡、洪成發議員聯合提案關於針對金門縣有位於新北市中和四眷村房地活化出租為臨時停車場提案，由於尚有諸多爭議，經過洪允典議長指示財政處接手評估後，決議本案擱置。

位於新北市中和區的金門縣有四眷村土地，已經進行多年，由於先前縣府操作不當，先將現有房屋拆除，然後才向新北市政府提出都市更新的申請案，導致過程波折不斷，多年的評估欲開發一直沒有消息，每年縣府還要花上數百萬元來維護管理這些土地 ，淪為燙手山芋的錢坑，因此董、洪等二位議員提案將這些土地標租作為停車場，藉之避免縣有資產閒置，並為縣庫帶來財政收入。

然而，在議程審議過程中，議長洪允典對於財政處在處理縣有資產活化上的進度緩慢與態度消極，表達了強烈的不滿與關切，指出現地管理不當，在清明節期間這些土地變成民眾去掃墓的轉運中心，現場也長時間被附近派出所停放警車，楊鎮浯當縣長的時候本還想要將這些土地標出去當停車場，當時議會就有議員說，這些公有土地當停車場，新北市政府就可能會將這些土地變更為停車場用地，這樣反而得不償失，現在這個案子幹嘛又再重新提案，應該交由財政處好好評估加速進行才對。

​中和四眷村土地是金門民眾關注的話提，行政部門長期配合推動資產活化政策不力，也無法順利進行開發並不符合縣民的期待，縣府財政部門應該得加把勁了。

中國海警4艘船闖金門！關AIS多點逼近　海巡前推壓制逼退

中國海警4艘船闖金門！關AIS多點逼近　海巡前推壓制逼退

中國海警船今（11）日上午再度以編隊方式闖入金門限制水域，採取多點同時航入的方式試圖測試我方應處能力。海巡署自第一時間即掌握動態，立即調派巡防艇前推部署，以強而有力的執法行動全程因應，最終順利迫離對方艦艇。

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

金門男蛇行騎車忽快忽慢！遇盤查通緝犯身分曝光

金門男蛇行騎車忽快忽慢！遇盤查通緝犯身分曝光

金門民生路偏心車道引民怨　縣府急改回

金門民生路偏心車道引民怨　縣府急改回

百億金酒抽獎惹議！議員送「抽抽樂」諷決策

百億金酒抽獎惹議！議員送「抽抽樂」諷決策

