地方 地方焦點

桃園青農聯誼會大會　張善政頒發匾額給奪日本金賞獎青農陳士賢

▲張善政頒發匾額給奪日本金賞獎青農陳士賢。（圖／市府提供）

▲張善政頒發匾額給奪日本金賞獎青農陳士賢。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政11日出席「桃園市青農聯誼會第2次會員大會」，頒發匾額給本月7日甫奪得2025年日本「第27屆米．食味分析鑑定國際大賽」金賞獎的青農陳士賢，肯定桃園青年農民在國際農業舞台上持續締造佳績。

張善政市長指出，陳士賢以「桃園3號」白米勇奪金賞，展現桃園青農的堅實實力。正因有一群優秀、投入且持續精進的青年農民，才能讓桃園不斷變得更好。感謝所有農友長期付出，也期盼青年農民持續努力、再創佳績。

《第27屆米．食味分析鑑定國際大賽》金賞得主陳士賢表示，在市府的輔導下，從栽培觀念到土壤管理皆獲得大幅升級，才能順利赴日參賽並自激烈競爭中脫穎而出。未來將持續精進技術，也希望把自身經驗分享給更多青年農民，讓大家共同看見種稻產業的前景。

農業局長陳冠義表示，桃園青農聯誼會會員已突破800人，是全國規模最大、制度最完整的青農組織之一。市府持續推動青年從農培訓，目前已培訓464名學員，並推動青農友善創業貸款，協助青年農民創業與永續發展。

農業局長陳冠義說明，今（114）年桃園青農在各項農業競賽中表現亮眼，包括在全國蜂蜜品質評鑑中囊括多項特等與頭等獎；茶葉方面，「東方美人茶」再奪特等獎，益壽製茶廠更在世界綠茶評比中榮獲最高金賞。此外，桃園農民在重大災後展現高度互助精神，花蓮震災後第一時間組隊前往支援，出動卡車、挖土機、抽水機等機具協助重建；由農民自組的全台唯一「智慧農耕團」亦投入災後清理與農地復原，以高度效率協助恢復產能，是國內農業救災的重要力量。

包括：市府農業局長陳冠義、青年事務局長侯佳齡、桃園區副區長邱創正、桃園市農會理事長游象紀、總幹事周宗維、桃園市青農聯誼會總會長廖俊融等均一同出席。

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元)

ET快訊
快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度

張善政日本金賞獎青農陳士賢

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

