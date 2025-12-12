港男10天兩度來台當車手　提領30多次60萬元...出境前被捕

▲桃園警方與友軍在詐騙車手曾男出境時將他逮捕，並移請偵辦。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

45歲香港籍曾姓男子以觀光名義來台，實則從事詐騙車手工作，10天內2度來入境提領30多次詐騙款項約60多萬後隨即離台，11日趁曾男欲離境時，在桃園機場會同友軍將他逮捕，全案移請偵辦。

桃園警察分局大樹派出所本月初，循線追查車手提領案件時，透過監視器鎖定香港籍曾姓男子涉有重嫌，曾男於11月底以觀光名義來台，入境後立即擔任詐騙車手頻繁提領詐騙款項後隨即離台，於本月8日又再次入境。

▲曾男在記帳本的首頁，寫著銘言：「欺人如欺天，無自欺也；負民即負我，何忍負之」。（圖／桃園警分局提供）

為避免曾男潛逃出境，員警持續追緝並通報國境事務大隊協助攔查，於11日聯合友軍在機場將欲出境曾男緝捕到案，起獲記帳本等物品，在記帳本的首頁，曾男寫著銘言：「欺人如欺天，無自欺也；負民即負我，何忍負之」，未想竟幹下違法之事，讓員警都傻眼，總計曾男2次來台提領30多次約60萬元，共有9 名被害人。

桃園分局表示，今年起迄昨共查獲20名外籍人士涉及詐騙案件移送法辦，警方呼籲，詐騙手法日益翻新，民眾切勿相信未經查證之不實訊息，遇有可疑狀況請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，以免誤入詐騙陷阱。