地方 地方焦點

屏檢察長啟動兒虐老虐家暴預警制度　打詐也要更快更精準

▲陳盈錦檢察長率同主任檢察官到里港警分局座談。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳盈錦檢察長率同主任檢察官到里港警分局座談。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署檢察長陳盈錦11日率主任檢察官任亭至里港警分局，與分局長、偵查隊、各分駐（派出）所等重要幹部座談，會中各外勤單位均踴躍提出實務上所遇見問題，檢察長也一一講解提供意見，互動熱絡。檢察長同時期勉警察同仁強化打擊詐欺、毒品，維護民眾生命財產安全，並提出地檢署現正研議疑似兒虐、老虐、家暴、性侵害事件預警通報新措施與在場人員交換意見。

▲陳盈錦檢察長率同主任檢察官到里港警分局座談。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳盈錦檢察長率同主任檢察官到里港警分局座談。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳檢察長會中讚許警察局現正推動「打詐一點通-QR CODE報案」及里港分局與金融機構LINE群組的「一鍵通報免困擾」機制，都是方便報案、增加通報意願的打詐新措施，也肯定分局推動一系列「護農專案」保護農民心血，也期勉持續作好治安、交通工作，地檢署會做警察局及分局的最佳後盾。

另陳檢察長也特別提出屏東地檢署將推動屏東縣轄內警察機關發現疑似兒虐、老虐、家暴與性侵事件預警通報機制，目的是能透過警察機構預警、關懷、快速通報、地檢指揮等流程，及早發現、介入、即時防制，俾減少第一線警察同仁工作量及強化社會安全網。

里港警分局分局長邱逸樵表示，警察肩負維護社會治安與保護民眾生命財產的重任，此次會議能與檢察署面對面交流，對第一線執法極具助益。感謝陳盈錦檢察長率領檢察官團隊親臨分局，針對辦案技巧、法律適用以及實務見解進行指導，使員警在處理詐欺、毒品及兒少保護案件時能更具法律依據與執法信心。未來將持續配合檢方政策，共同為屏東縣治安與民眾安全打造更堅實的防護網。

12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

屏東再現狂犬病鼬獾　15日急推免費疫苗

屏東再現狂犬病鼬獾　15日急推免費疫苗

屏東縣春日鄉春日村於日前驗出狂犬病陽性鼬獾案例，已經是屏東今年第6例，屏東縣動物防疫所與春日鄉公所及枋寮鄉公所聯繫配合，將於12月15日(週一)上午09:30至11:30，於春日鄉春日村集會所，及當日下午13:30至15:00於枋寮鄉老人文康活動中心，免費施打犬貓狂犬病疫苗，請春日鄉、枋寮鄉及周邊鄉鎮民眾務必把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗。

屏科大校園車禍！男大生追撞2機車

屏科大校園車禍！男大生追撞2機車

預拌混凝車突失控翻覆重壓路邊3車　監視畫面曝光

預拌混凝車突失控翻覆重壓路邊3車　監視畫面曝光

曝小紅書將手機資料全回傳中國　內政部：兩岸網路唯一直通高速公路

曝小紅書將手機資料全回傳中國　內政部：兩岸網路唯一直通高速公路

收到未刷卡扣款簡訊 男大生急報警阻盜刷

收到未刷卡扣款簡訊 男大生急報警阻盜刷

