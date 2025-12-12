　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥卡倫《新餐酒時代》！揪團舉杯，讓歡聚更有品味

▲麥卡倫x葉怡蘭專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲在令人放鬆的餐酒館氛圍中，適合純飲也可作為創意調酒的麥卡倫威士忌，一躍成為靈魂角色。好友們圍坐共享精緻料理，在舉杯間感受「喝得精緻」的儀式感，交織出新餐酒時代最迷人的歡聚溫度！（圖／記者林敬旻攝）

記者萬玟伶／台北報導

當代的餐飲光譜正在劇烈重組，而我們也正身處一個名為「新餐酒時代」的浪潮之中！過去，Fine Dining代表嚴謹的儀式感，酒吧則象徵夜晚的隨性與宣洩。如今，這兩條平行線意外迸撞出完美交會點。現代人渴望的不再是單向的味覺崇拜，而是在Fine Dining的極致講究與Bar的輕鬆自在氛圍之間，尋找一種完美的「平衡」。

這股趨勢的崛起，或許源於社會對生活品質的重新定義，意即精緻不再需要正襟危坐，自在也不代表隨意將就。而在這波追求感官深度的浪潮下，麥卡倫The Macallan挺身而出，成為引領時代的關鍵推手。擁有兩百年雪莉桶工藝底蘊，讓麥卡倫不只做為餐桌上的酒飲，它以深邃的風味層次，主動打破了餐與酒的藩籬。在這個「新餐酒時代」，麥卡倫威士忌不再只是佐餐的綠葉，而是與料理並駕齊驅、共同書寫風味敘事的靈魂要角！

聚會新風景！當「日常的吃飯約會」變成一場風味探索
當新設的餐酒館，以貼近當令與創意搭餐的形式，成為都會男女饗樂的首選，共享長桌、開放吧檯的空間設計，也讓聚會變得更自由。簡單的菜單、即興的料理，再搭配一杯風味獨特的威士忌，這樣的聚會，正成為新一代都會生活的縮影。人們開始著重於體驗的過程與儀式感，並且期待風味與情感的交流，透過「精緻品飲」來體會品質跟口感風味細膩的變化。

長期觀察飲食文化的作家葉怡蘭認為，餐酒館的興起並非僅是潮流一時，這其實是整個飲食趨勢與歷史演進中，一種自然而然的狀態。她進一步分析，台灣精緻餐飲（Fine Dining）的發展其實與全球脈動同步，這一路演進，從1960年代的新料理（Nouvelle Cuisine）啟程，歷經千禧年分子料理的洗禮，直至近十年新北歐精神與在地法菜風潮的興起。當Fine Dining的精密雕琢發展到極致後，人們開始產生在繁複技藝後返璞回歸的心態，也就是葉怡蘭口中的「後Fine Dining時期」。

▲▼威士忌,餐酒館,新餐酒時代,葉怡蘭,麥卡倫。（圖／品牌提供）

▲飲食作家葉怡蘭觀察，聚會文化正邁入「後Fine Dining時期」，人們渴望「在講究中尋找餘裕，在簡約中品味豐盈」，而麥卡倫以深厚工藝引領「新餐酒時代」，讓威士忌躍升為餐桌主角，開啟一場關於風味與情感的精緻對話。（圖／品牌提供）

「大家經歷過長期Fine Dining的洗禮後，開始跳脫那樣正襟危坐、非常嚴肅的吃飯方式，追求更輕鬆一點。」於是，新世代的餐酒館應運而生，一方面延續Fine Dining時期對食材講究與細緻手藝的堅持，另一方面則在形式與氛圍上徹底解放。這一季，麥卡倫攜手全台北、中、南多間新世代名廚餐酒館，正是看準這波趨勢。

「我覺得這個時代最美妙的一件事，是我們開始願意為風味留出空間，著重於體驗的過程與儀式感，以及喝得少、喝得好的精緻品飲。」葉怡蘭興奮道，「過去，Fine Dining核心是主廚的料理創作，食客是被動的接受者，一人一份套餐，侍酒師則決定了你該喝什麼。但在『新餐酒時代』，變成以『人』、『共享』為核心！」因此我們可以看到，單點菜單回歸，一盤一盤的佳餚在桌間傳遞，任人點選的酒單也賦予食客選擇的自由 。這樣「在講究中尋找餘裕，在簡約中品味豐盈」的餐酒哲學，恰與麥卡倫的品牌精神——在傳統威士忌工藝的世界裡，不斷探索風味層次的無限可能——不謀而合。

▲麥卡倫x葉怡蘭專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉怡蘭手捧麥卡倫，享受「喝得少、喝得好」的當代儀式感！在氣氛閒適的餐酒館中，威士忌引領味蕾展開探險，透過麥卡倫深邃的雪莉桶層次，為每一次相聚時刻，留下值得細品的風味記憶。（圖／品牌提供）

麥卡倫躍上餐桌！看百年工藝與創意如何在風味中展開對話
葉怡蘭回憶，過去餐桌上的王者往往是葡萄酒，但隨著料理國界的模糊，紅白酒在面對亞洲料理中常見的鮮味、醬油或熱湯時，偶爾會顯得力不從心，甚至可能產生風味衝突 。

「但威士忌就是一個非常好的選項，因為它『沒有雷』！」葉怡蘭笑著說道，威士忌既有蒸餾酒的強勁與骨幹，又因橡木桶熟成而帶有迷人的甜韻，風味開闊且包容力極強。「特別是在台灣的飲食脈絡中，威士忌佐餐本就有跡可循，從熱炒店的豪邁到如今餐酒館的精緻，它始終是餐桌上的常客。而對於口味較重、香氣鮮明的餐酒館料理而言，需要的是一款個性強烈卻充滿細節的酒來搭配，厚實中帶著圓潤，優雅中亦藏著變化的麥卡倫，正是這樣的存在！」

閱「威」無數的葉怡蘭直言，麥卡倫之所以能成為新餐酒時代的最佳引路人，關鍵就在於其對雪莉桶工藝的極致掌握。「台灣人對雪莉桶威士忌真的是情有獨鍾！我認為，這是因為雪莉桶獨特的乾果香、飽滿度，與台灣人喜愛的醬油類、燉煮類及鮮味料理，總能呈現出驚人的合拍 。」她形容麥卡倫宛如餐桌上的「打通關」，其風味光譜之廣，從清雅到飽滿，讓食客從前菜一路配到甜點，都能從麥卡倫的經典到年度限定，找到最完美適切的對應。

▲▼威士忌,餐酒館,新餐酒時代,葉怡蘭,麥卡倫。（圖／品牌提供）

▲麥卡倫攜手「ORIGEN純正西班牙餐廳」，以經典雪莉桶的深邃層次，完美駕馭濃烈奔放的西班牙料理，打造2025歲末聚餐最迷人的風味篇章。（圖／品牌提供）

「我認為麥卡倫的魅力在於，它在同一個品牌架構中，就能呈現多元開闊的酒體面貌。從經典雪莉桶到雙雪莉桶、The Harmony Collection以及春宴系列，各自在搭餐上都有不同可能性。」葉怡蘭緊接著再為我們解釋，麥卡倫的迷人之處，可以分為兩個脈絡來品味。第一路是透過經典雪莉桶系列（Sherry Oak）與Origen香艾酒，體驗業界唯一擁有自家雪莉酒莊與完整供應鏈的麥卡倫所成就的極致工藝與品質；第二路則是透過年度限定The Harmony Collection、春宴系列（A Night on Earth）與創意調酒，探索風味的多元變化。

▲麥卡倫x葉怡蘭專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼麥卡倫展現多元酒體面貌，從經典雪莉桶與Origen香艾酒的極致工藝，再到The Harmony Collection與春宴系列的創新風味，兩大脈絡滿足不同搭餐需求，讓每一場聚會都能在麥卡倫的風味光譜中，找到最完美的解答。（圖／記者林敬旻攝）

▲麥卡倫x葉怡蘭專訪。（圖／記者林敬旻攝）

葉怡蘭私房清單公開！體驗從濃郁鹹香到細緻甜韻的極致共鳴
普遍來說，餐酒館的菜色為了下酒，個性通常鮮明且帶有鹹香，葉怡蘭笑言，唯有麥卡倫經典雪莉桶的深邃層次能與之匹配，「像是這次合作、帶有純正西班牙血統的『ORIGEN』餐酒館，他們特製的濃郁燉煮豬腳料理搭配經典雪莉桶18年，紅橡木桶賦予的乾果香氣與厚度，就能與膠質肉香合奏出完美共鳴。」

而最令葉怡蘭驚喜的，還包括了經典雪莉桶與甜點的適配性。「經典雪莉桶18年的厚度與飽滿度，使得它即使與甜點同場也完全不會被壓過。」她也忍不住頻頻讚賞原本就是心頭好的ORIGEN巴斯克起司蛋糕。「它們家的巴斯克蛋糕因為加入了Blue Cheese，起司風味極為鮮明，這樣的濃郁結構與經典雪莉桶18年簡直是天作之合，甜點的濃香與威士忌的乾果調、木質調互相映照，展現出相當迷人的層次。」

▲麥卡倫x葉怡蘭專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲麥卡倫經典雪莉桶18年以深邃層次，完美駕馭此次「ORIGEN純正西班牙餐廳」品酩餐會中的「脆皮無骨豬手（豬腳料理）」與「巴斯克起司蛋糕」。醇厚酒體讓鹹香與甜韻層層綻放，激盪出讓葉怡蘭極為讚賞的風味共鳴。（圖／記者林敬旻攝）

另一方面，展現創新思維的The Harmony Collection年度限定系列，則提供了另一種「全程百搭」的樂趣。葉怡蘭特別提到今年的第五版「蜜蘭香茶韻」，這款以鳳凰單叢茶為靈感的威士忌，原本預期是輕盈的花果調，但入口後卻意外發現其酒體飽滿，花果蜜香與厚度兼具。「這樣的特質讓它從前菜一路喝到甜點都毫不違和，也相當適合搭配佐以濃厚醬汁與松露的溫泉蛋料理。」

讓風味成為連結！享受一場回歸人與生活本質的餐酒時光
如果說葡萄酒是涼爽的優雅，那麼威士忌帶來的便是「溫度」，「威士忌是一種『火的酒』！」葉怡蘭生動地描述。當蒸餾酒的高酒精度加上木桶烘烤的氣息，入口後的升溫感，能讓食物的香氣在口腔中快速開展，同時也讓餐桌的氛圍隨之升溫。這種熱絡、開心的氛圍，對葉怡蘭來說，正契合了餐酒館的核心精神——歡聚與共享。她強調，一個能打動人的餐酒館，其核心靈魂就在於「自在、自主、歡樂共享」，這也正是人們在歲末年終最渴望的時刻！

而在「新餐酒時代」的場景裡，麥卡倫也不再是搭餐的配角，更帶來反客為主的翻轉驚喜，成為風味探索的主角。

這個季節，不必多喝，只需喝得精緻，喝得剛剛好。迎接年末，麥卡倫也與全台多間新世代名廚餐酒館聯手，從12月起陸續推出《新餐酒時代》品酩餐會，更聯動全台餐酒館共譜《麥卡倫餐酒館風味共享指南》。接下來的歡聚時刻，不妨就讓麥卡倫走上餐桌，為每一道料理、每一次對話、每一場相聚，留下值得細品的風味記憶。在這個講究儀式感的年代，舉起麥卡倫，敬這場風味與情感交織的新餐酒時代。

▼麥卡倫攜手全台名廚餐酒館共譜《新餐酒時代》，以威士忌佐搭餐酒館料理，讓年末聚會喝得精緻、吃得剛剛好，留下值得細品的風味記憶。（圖／品牌提供）

▲▼威士忌,餐酒館,新餐酒時代,葉怡蘭,麥卡倫。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

