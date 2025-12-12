桃機第3航廈「300公尺島嶼長廊」　台灣規模最長公共藝術搶先看

▲桃園機場第3航廈北登機廊廳，打造《國境之門・島嶼寓言》藝術長廊，是台灣規模最長公共藝術之一。（圖／YEN TING CHO Studio）

記者林育綾／台北報導

桃園國際機場「第3航廈」北登機廊廳自12月1日起試營運，旅客走向登機門時，會先遇到一整段長廊，由YEN TING CHO Studio打造《國境之門・島嶼寓言》，共7件作品，總長約300公尺，是目前「台灣規模最長的公共藝術」之一，目前亮相其中2件，而在「全面開箱」之前，搶先於國際論壇公開創作理念、設計脈絡。

▲藝術家卓彥廷分享《國境之門・島嶼寓言》長廊的公共藝術設計理念。（圖／記者林育綾攝）

「台灣建築學會」日前於空總舉行《超越閾境：機場的藝術、建築與文化》國際論壇，邀請專家及學者，從藝術、建築、文化等面向，探索機場作為「閾境」的意涵，也聚焦第3航廈的空間和公共藝術，《國境之門・島嶼寓言》的完整理念首度曝光。

桃園國際機場副總經理余崇立提到，人類學家馬克·奧日（Marc Augé）曾將機場定義為「非地方」（non-places），機場經常被視為快速通行的場所，但「公共藝術」讓這個場域開始產生不同的意義，使旅客願意停留下來，成為真正能被記住的「someplace」。

▲藝術家卓彥廷分享《國境之門・島嶼寓言》的公共藝術設計理念。（圖／記者林育綾攝）

●《國境之門・島嶼寓言》長廊搶先看

YEN TING CHO Studio創意總監及藝術家卓彥廷說，整個計畫以「島嶼」為主題，從田野調查出發，再用演算法、人機共創，把台灣的山、海、城市、族群記憶轉成圖像，希望來到這裡的人，不論是第一次來台灣，或是回家的人，都能在牆上的顏色跟線條裡，找到一點熟悉感。

▲〈山樂天光〉以台灣山林為靈感，把原住民音樂的節奏，轉成地形起伏的線條與色塊。（圖／YEN TING CHO Studio）

目前《國境之門・島嶼寓言》率先亮相的兩件作品，分別是〈山樂天光〉、〈天際浮影〉，沿著北登機廊廳電動步道，一路延展，旅客推行李、搭手扶梯時，就能邊走邊看。

〈山樂天光〉以台灣山林為靈感，把原住民音樂的節奏轉成地形起伏的線條與色塊，畫面像一座流動的金色山脈，搭配廊廳灑落進來的自然光，讓人有種「邊爬山邊去搭飛機」的錯覺。

▲卓彥廷分享作品的線條律動意義。（圖／記者林育綾攝）

▲〈天際浮影〉是從飛機快降落時的視角出發。（圖／YEN TING CHO Studio）



〈天際浮影〉則是從飛機快降落時的視角出發，從山巔夜景一路推到城市燈火，再收在若隱若現的天際線，結合類水墨的橫向視野，像把「回家前最後一眼台灣」畫在牆上，讓返國旅客一出機門就有熟悉感。

▲機場在黑夜時，或從玻璃倒映中看見作品，也會有不同氛圍。（圖／記者林育綾攝）

此外，卓彥廷也分享，如果機場在黑夜時，或從玻璃倒映中觀看，作品融合空間也會呈現不同氛圍。

●「機場」成為離開、回來的交界

策展人周伸芳補充，團隊不是單獨把長廊當成藝術專案來看，而是從整個環境來敘事，旅客也不是單獨看一件作品，而是成為流動故事線的一部分。

作品名稱「島嶼寓言」，把機場這個「離開、回來的交界點」變成閱讀台灣的第一頁。對外，它是旅客離開台灣前最後一段長廊；對內，是回家時踏上的第一道門檻，透過顏色、光線與節奏，先讓人「進入島的心情」，再去面對旅程或生活。

▲桃園機場第3航廈北登機廊廳，帶來國門新氣象。（圖／YEN TING CHO Studio）

論壇當中，哈佛設計學院研究專家Allen Sayegh、清華大學藝文中心執行長謝佩霓、RSHP副總監Simon Tonks等學者與實務工作者，一起討論機場如何從「只是通道」，變成有情緒、有文化表情的公共空間。

▲在國際論壇中，謝佩霓引用諾貝爾文學獎得主Olga Tokarczuk 的作品《雲遊者》來談論機場。（圖／記者林育綾攝）

謝佩霓談到機場與旅人關係時，引用諾貝爾文學獎得主奧爾加・托卡爾丘克（Olga Tokarczuk）的作品《雲遊者》，是一本關於旅行與人體的短篇小說集，許多篇章場景發生在「機場」，這裡已成為21世紀旅人最關鍵的場景之一。

●《國境之門・島嶼寓言》完整版明年揭曉

《國境之門・島嶼寓言》從2023年9月開始執行，歷時兩年多，7件作品總長約300公尺，隨著第3航廈進度在明年啟用，「完整版作品」將在明年陸續揭曉。

不過目前第3航廈北登機廊廳仍屬試營運階段，只有實際搭機的旅客可以進入，尚未全面開放參觀。YEN TING CHO Studio表示，未來《國境之門・島嶼寓言》將搭配不同活動，推出民眾參與方案，讓更多人不用真的出國，也有機會近距離體驗這條「島嶼長廊」。

▼桃園機場第3航廈北登機廊廳《國境之門・島嶼寓言》是台灣規模最長公共藝術之一。（圖／YEN TING CHO Studio）

