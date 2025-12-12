　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機第3航廈「300公尺島嶼長廊」　台灣規模最長公共藝術搶先看

▲▼桃園機場第3航廈北登機廊廳，由YEN TING CHO Studio打造《國境之門・島嶼寓言》藝術長廊，是台灣規模最長公共藝術之一。（圖／YEN TING CHO Studio）

▲桃園機場第3航廈北登機廊廳，打造《國境之門・島嶼寓言》藝術長廊，是台灣規模最長公共藝術之一。（圖／YEN TING CHO Studio）

記者林育綾／台北報導

桃園國際機場「第3航廈」北登機廊廳自12月1日起試營運，旅客走向登機門時，會先遇到一整段長廊，由YEN TING CHO Studio打造《國境之門・島嶼寓言》，共7件作品，總長約300公尺，是目前「台灣規模最長的公共藝術」之一，目前亮相其中2件，而在「全面開箱」之前，搶先於國際論壇公開創作理念、設計脈絡。

▲▼《超越閾境：機場的藝術、建築與文化》國際論壇，YEN TING CHO Studio創意總監及藝術家卓彥廷分享《國境之門・島嶼寓言》長廊的公共藝術設計理念。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藝術家卓彥廷分享《國境之門・島嶼寓言》長廊的公共藝術設計理念。（圖／記者林育綾攝）

「台灣建築學會」日前於空總舉行《超越閾境：機場的藝術、建築與文化》國際論壇，邀請專家及學者，從藝術、建築、文化等面向，探索機場作為「閾境」的意涵，也聚焦第3航廈的空間和公共藝術，《國境之門・島嶼寓言》的完整理念首度曝光。

桃園國際機場副總經理余崇立提到，人類學家馬克·奧日（Marc Augé）曾將機場定義為「非地方」（non-places），機場經常被視為快速通行的場所，但「公共藝術」讓這個場域開始產生不同的意義，使旅客願意停留下來，成為真正能被記住的「someplace」。

▲▼《超越閾境：機場的藝術、建築與文化》國際論壇，YEN TING CHO Studio創意總監及藝術家卓彥廷分享《國境之門・島嶼寓言》長廊的公共藝術設計理念。（圖／記者林育綾攝）

▲藝術家卓彥廷分享《國境之門・島嶼寓言》的公共藝術設計理念。（圖／記者林育綾攝）

●《國境之門・島嶼寓言》長廊搶先看

YEN TING CHO Studio創意總監及藝術家卓彥廷說，整個計畫以「島嶼」為主題，從田野調查出發，再用演算法、人機共創，把台灣的山、海、城市、族群記憶轉成圖像，希望來到這裡的人，不論是第一次來台灣，或是回家的人，都能在牆上的顏色跟線條裡，找到一點熟悉感。

▲▼桃園機場第3航廈北登機廊廳，由YEN TING CHO Studio打造《國境之門・島嶼寓言》藝術長廊，是台灣規模最長公共藝術之一。（圖／YEN TING CHO Studio）

▲〈山樂天光〉以台灣山林為靈感，把原住民音樂的節奏，轉成地形起伏的線條與色塊。（圖／YEN TING CHO Studio）

目前《國境之門・島嶼寓言》率先亮相的兩件作品，分別是〈山樂天光〉、〈天際浮影〉，沿著北登機廊廳電動步道，一路延展，旅客推行李、搭手扶梯時，就能邊走邊看。

〈山樂天光〉以台灣山林為靈感，把原住民音樂的節奏轉成地形起伏的線條與色塊，畫面像一座流動的金色山脈，搭配廊廳灑落進來的自然光，讓人有種「邊爬山邊去搭飛機」的錯覺。

▲▼《超越閾境：機場的藝術、建築與文化》國際論壇，YEN TING CHO Studio創意總監及藝術家卓彥廷分享《國境之門・島嶼寓言》長廊的公共藝術設計理念。（圖／記者林育綾攝）

▲卓彥廷分享作品的線條律動意義。（圖／記者林育綾攝）

▲▼桃園機場第3航廈北登機廊廳，由YEN TING CHO Studio打造《國境之門・島嶼寓言》藝術長廊，是台灣規模最長公共藝術之一。（圖／YEN TING CHO Studio）

▲〈天際浮影〉是從飛機快降落時的視角出發。（圖／YEN TING CHO Studio）

〈天際浮影〉則是從飛機快降落時的視角出發，從山巔夜景一路推到城市燈火，再收在若隱若現的天際線，結合類水墨的橫向視野，像把「回家前最後一眼台灣」畫在牆上，讓返國旅客一出機門就有熟悉感。

▲▼《超越閾境：機場的藝術、建築與文化》國際論壇，YEN TING CHO Studio創意總監及藝術家卓彥廷分享《國境之門・島嶼寓言》長廊的公共藝術設計理念。（圖／記者林育綾攝）

▲機場在黑夜時，或從玻璃倒映中看見作品，也會有不同氛圍。（圖／記者林育綾攝）

此外，卓彥廷也分享，如果機場在黑夜時，或從玻璃倒映中觀看，作品融合空間也會呈現不同氛圍。

●「機場」成為離開、回來的交界

策展人周伸芳補充，團隊不是單獨把長廊當成藝術專案來看，而是從整個環境來敘事，旅客也不是單獨看一件作品，而是成為流動故事線的一部分。

作品名稱「島嶼寓言」，把機場這個「離開、回來的交界點」變成閱讀台灣的第一頁。對外，它是旅客離開台灣前最後一段長廊；對內，是回家時踏上的第一道門檻，透過顏色、光線與節奏，先讓人「進入島的心情」，再去面對旅程或生活。

▲▼桃園機場第3航廈北登機廊廳，由YEN TING CHO Studio打造《國境之門・島嶼寓言》藝術長廊，是台灣規模最長公共藝術之一。（圖／YEN TING CHO Studio）

▲桃園機場第3航廈北登機廊廳，帶來國門新氣象。（圖／YEN TING CHO Studio）

論壇當中，哈佛設計學院研究專家Allen Sayegh、清華大學藝文中心執行長謝佩霓、RSHP副總監Simon Tonks等學者與實務工作者，一起討論機場如何從「只是通道」，變成有情緒、有文化表情的公共空間。

▲▼《超越閾境：機場的藝術、建築與文化》國際論壇中，謝佩霓談到機場與旅人關係時，引用諾貝爾文學獎得主奧爾加・托卡爾丘克（Olga Tokarczuk）的作品《雲遊者》（圖／記者林育綾攝）

▲在國際論壇中，謝佩霓引用諾貝爾文學獎得主Olga Tokarczuk 的作品《雲遊者》來談論機場。（圖／記者林育綾攝）

謝佩霓談到機場與旅人關係時，引用諾貝爾文學獎得主奧爾加・托卡爾丘克（Olga Tokarczuk）的作品《雲遊者》，是一本關於旅行與人體的短篇小說集，許多篇章場景發生在「機場」，這裡已成為21世紀旅人最關鍵的場景之一。

●《國境之門・島嶼寓言》完整版明年揭曉

《國境之門・島嶼寓言》從2023年9月開始執行，歷時兩年多，7件作品總長約300公尺，隨著第3航廈進度在明年啟用，「完整版作品」將在明年陸續揭曉。

不過目前第3航廈北登機廊廳仍屬試營運階段，只有實際搭機的旅客可以進入，尚未全面開放參觀。YEN TING CHO Studio表示，未來《國境之門・島嶼寓言》將搭配不同活動，推出民眾參與方案，讓更多人不用真的出國，也有機會近距離體驗這條「島嶼長廊」。

▼桃園機場第3航廈北登機廊廳《國境之門・島嶼寓言》是台灣規模最長公共藝術之一。（圖／YEN TING CHO Studio）

▲▼桃園機場第3航廈北登機廊廳，由YEN TING CHO Studio打造《國境之門・島嶼寓言》藝術長廊，是台灣規模最長公共藝術之一。（圖／YEN TING CHO Studio）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台大狼醫性騷多位醫師喊「我不記得」　監察院彈劾
獨／辛龍復出終於露面！臉書劉真照片全刪...只留任賢齊
快訊／警察撞違停殉職　驚悚瞬間曝光！
快訊／蘇智傑4年約續留統一　平均月薪70萬
李國超、高欣欣婚禮！　他一開口就淚崩
停砍年金三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」
快訊／警察抓車手殉職！　騎車撞違停身亡
快訊／加盟主虐狗！　茶聚「終止合作」：求償毀損商譽違約金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

冷氣團明晚報到「連2天最冷剩10度」　高山有望飄雪

技術性拿錯？旅日達人「免稅品被提走」險少一袋　苦主秒+1

靠0050小賺！他突納悶「 為何不直接買台積電」　網點出關鍵

桃機第3航廈「300公尺島嶼長廊」　台灣規模最長公共藝術搶先看

停砍公教年金過關　綠委曝：一人要負擔3萬元

曖昧期必看！男生把妳當真愛才會出現的3大Line訊號

快訊／茶聚加盟主虐狗　總部「終止合作」：求償毀損商譽違約金

1.4億標下大谷翔平紀念球！「優式資本」徵人了　月薪超過13萬

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

冷氣團明晚報到「連2天最冷剩10度」　高山有望飄雪

技術性拿錯？旅日達人「免稅品被提走」險少一袋　苦主秒+1

靠0050小賺！他突納悶「 為何不直接買台積電」　網點出關鍵

桃機第3航廈「300公尺島嶼長廊」　台灣規模最長公共藝術搶先看

停砍公教年金過關　綠委曝：一人要負擔3萬元

曖昧期必看！男生把妳當真愛才會出現的3大Line訊號

快訊／茶聚加盟主虐狗　總部「終止合作」：求償毀損商譽違約金

1.4億標下大谷翔平紀念球！「優式資本」徵人了　月薪超過13萬

無照打針阿姨風波延燒！SHINee Key爆缺席《我獨自生活》原因曝光

香港特首：宏福苑大火成立獨立委員會　9個月內完成調查報告

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

楊瓊瓔突襲式參選　民進黨一箭三雕的最深籌謀

iOS 26.2即將釋出！新增離線歌詞、螢幕閃爍通知　多項重點更新一次看

台灣人壽攜手華南銀　推出「美紅齊旺」分紅保單

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

百歲婚宴！李國超「被問洞房」笑爆：我們很久沒行房了！　高欣欣當場翻白眼

他客廳晾衣跌倒「離奇窒息亡」　法醫震驚：比隕石擊中更罕見

江少慶未在25人保護名單　獅隊：名單全面評估中下周公布

林書豪開唱求吳建豪評分　周杰倫：十分有勇氣XD

生活熱門新聞

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

17歲甜妹跳電音三太子紅了！　本尊身分曝光

日人曝「青森強震後沙紋照」！吸926萬人觀看

周末冷氣團報到「體感探7度」　中部以北高山有望迎雪

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

「入冬最強」冷氣團來襲　連3天跌破10度

台北天空塔怕被認錯　打跑馬燈「他→才是101」

更多熱門

相關新聞

國光客運「台中往返桃機」票價最高漲11%　朝馬站將搬遷

國光客運「台中往返桃機」票價最高漲11%　朝馬站將搬遷

國光客運繼停駛14條路線、南部車站撤掉後，近日再傳出朝馬站12月底也將停止營運，國光客運表示，現行朝馬站因地主規劃收回土地，無法續租，將搬遷到附近設站，日期尚未定案，旅客搭車不受影響。此外，國光客運桃園機場到台中和朝馬票價也調漲了，漲幅約9%到11%。

年末出國必看！行動電源、液體「安檢新制總整理」

年末出國必看！行動電源、液體「安檢新制總整理」

「台中幫」北上狂掃20萬坪　「桃園航空城」成最新獵地戰場

「台中幫」北上狂掃20萬坪　「桃園航空城」成最新獵地戰場

桃機T3北登機廊廳明擴大服務6航班　主航廈工程進度衝上83%

桃機T3北登機廊廳明擴大服務6航班　主航廈工程進度衝上83%

桃機T3北登機廊廳試營運　首批968旅客獲贈「特製版乖乖」

桃機T3北登機廊廳試營運　首批968旅客獲贈「特製版乖乖」

關鍵字：

桃園機場第三航廈國境之門・島嶼寓言登機廊桃機第三航廈

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面