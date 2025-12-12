　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院三讀停砍教職人員年金！　所得替代率維持2023年水平

▲立法院三讀自來水法修正案。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院會今（12日）下午三讀《公務人員退休資遣撫卹法》修法後，接著處理《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案。經表決結果顯示，60票贊成、50票反對。退休公教人員所得替代率停止逐年遞減，自民國113年1月1日停止適用附表三逐年下降所得替代率，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討。

立法院司法及法制委員會11月先後初審通過國民黨立委等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。委員會審查時，因朝野意見分歧，因此相關條文均保留，全案須交由黨團協商。後經朝野協商，仍無法取得共識，因此送院會處理。

根據國民黨團版再修正動議內容，從修正公布前或後退休生效者，⼀律以附表三所定的民國112年1月1日至112年12月31日的退休所得替代率上限認定，不適用民國113年1月1⽇以後，逐年下降所得替代率的部分。

此外，因應近年通膨，退休公教人員所領⽉退休⾦，或遺族所領⽉撫卹⾦或遺屬年⾦給付⾦額，於中央主計機關發布CPI累計成長率達5%時，應依此成長率調整，或至少每4年應予檢討，適當調整。但成長率為零或負數時，不予調整。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台大狼醫性騷多位醫師喊「我不記得」　監察院彈劾
獨／辛龍復出終於露面！臉書劉真照片全刪...只留任賢齊
快訊／警察撞違停殉職　驚悚瞬間曝光！
快訊／蘇智傑4年約續留統一　平均月薪70萬
李國超、高欣欣婚禮！　他一開口就淚崩
停砍年金三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」
快訊／警察抓車手殉職！　騎車撞違停身亡
快訊／加盟主虐狗！　茶聚「終止合作」：求償毀損商譽違約金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

退撫所得替代率回到71.5%　李來希讚：還我們公道的日子

賴清德挺政院不執行法律　羅智強轟：除了無能只有「爛」字形容

快訊／台大狼醫性騷多位醫師喊「我不記得」　監察院彈劾

「別再增加民進黨仇恨值」！停砍年金今三讀　周玉蔻：政院應副署

「反年改」三讀過關　民進黨批惡法：年金提早破產將導致全民買單

「反年改」立院三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」：八年改革毀於一旦

北市殯葬處技工遭聲押　蔣萬安：若有違法絕不寬貸

獨／財劃法、停砍年改修法對立升溫　賴清德下週一邀三院會商

羅文嘉：鹹粥嬤孫子應檢討　該給他「處罰」不是關心

立院三讀停砍教職人員年金！　所得替代率維持2023年水平

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

退撫所得替代率回到71.5%　李來希讚：還我們公道的日子

賴清德挺政院不執行法律　羅智強轟：除了無能只有「爛」字形容

快訊／台大狼醫性騷多位醫師喊「我不記得」　監察院彈劾

「別再增加民進黨仇恨值」！停砍年金今三讀　周玉蔻：政院應副署

「反年改」三讀過關　民進黨批惡法：年金提早破產將導致全民買單

「反年改」立院三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」：八年改革毀於一旦

北市殯葬處技工遭聲押　蔣萬安：若有違法絕不寬貸

獨／財劃法、停砍年改修法對立升溫　賴清德下週一邀三院會商

羅文嘉：鹹粥嬤孫子應檢討　該給他「處罰」不是關心

立院三讀停砍教職人員年金！　所得替代率維持2023年水平

《冠軍之路》南紡特映！陳傑憲答謝製作團隊　用電影紀錄棒球人的故事

退撫所得替代率回到71.5%　李來希讚：還我們公道的日子

賴清德挺政院不執行法律　羅智強轟：除了無能只有「爛」字形容

無照打針阿姨風波延燒！SHINee Key爆缺席《我獨自生活》原因曝光

香港特首：宏福苑大火成立獨立委員會　9個月內完成調查報告

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

楊瓊瓔突襲式參選　民進黨一箭三雕的最深籌謀

iOS 26.2即將釋出！新增離線歌詞、螢幕閃爍通知　多項重點更新一次看

台灣人壽攜手華南銀　推出「美紅齊旺」分紅保單

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

【黑絲窄裙男】毒駕載男網友！眼尖警抓包搜出喪屍煙彈

政治熱門新聞

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

駐馬紹爾新大使曝光　網驚「帥到以為是AI」

韓國瑜笑虧李洋「奧運金牌動作那麼慢」　網友罵翻：自以為幽默

要求還故宮文物？苗博雅一句KO小粉紅

民調：5成4民眾支持1.25兆建「台灣之盾」

立院三讀停砍教職人員年金！　所得替代率維持2023年水平

開戰仍可上班課？　黑熊學院：換成颱風就有答案

300位國會助理連署要陳玉珍撤自肥條款　藍白僅1立委簽字挺助理

替代役版「教召系統」元旦上路　首批召集年次曝光

「反年改」最快今立院三讀通過　藍營夜排議場遞案、綠反對到底

更多熱門

相關新聞

停砍公教年金過關　綠委：一人要負擔3萬元

停砍公教年金過關　綠委：一人要負擔3萬元

立法院今（12日）下午處理攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正案，最終國民黨立院黨團在人數優勢下，讓該案三讀闖關成功。民進黨立委林月琴指出，很遺憾藍白兩黨硬通過「停砍年金法案」，如果要避免年金破產，等於一個人要拿出近3萬元，給予已經退休的軍公教。

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

停砍公教年金今下午拚三讀　羅智強：不再讓公教人員受政府欺凌

停砍公教年金今下午拚三讀　羅智強：不再讓公教人員受政府欺凌

「反年改」最快今立院三讀通過　藍營夜排議場遞案、綠反對到底

「反年改」最快今立院三讀通過　藍營夜排議場遞案、綠反對到底

車輛噪音超標最重罰增10倍！　立院修法：再犯吊牌6個月

車輛噪音超標最重罰增10倍！　立院修法：再犯吊牌6個月

關鍵字：

立院三讀公教年金所得替代率

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面