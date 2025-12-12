立院三讀停砍教職人員年金！　所得替代率維持2023年水平

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（12日）下午三讀《公務人員退休資遣撫卹法》修法後，接著處理《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案。經表決結果顯示，60票贊成、50票反對。退休公教人員所得替代率停止逐年遞減，自民國113年1月1日停止適用附表三逐年下降所得替代率，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討。

立法院司法及法制委員會11月先後初審通過國民黨立委等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。委員會審查時，因朝野意見分歧，因此相關條文均保留，全案須交由黨團協商。後經朝野協商，仍無法取得共識，因此送院會處理。

根據國民黨團版再修正動議內容，從修正公布前或後退休生效者，⼀律以附表三所定的民國112年1月1日至112年12月31日的退休所得替代率上限認定，不適用民國113年1月1⽇以後，逐年下降所得替代率的部分。

此外，因應近年通膨，退休公教人員所領⽉退休⾦，或遺族所領⽉撫卹⾦或遺屬年⾦給付⾦額，於中央主計機關發布CPI累計成長率達5%時，應依此成長率調整，或至少每4年應予檢討，適當調整。但成長率為零或負數時，不予調整。