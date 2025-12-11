　
社會焦點

4度酒駕拒測挨罰117萬！窮到沒財產可查扣　桃園分署先助他戒酒

▲桃園市廖姓男子長期酗酒，且累計酒駕罰鍰高達117萬餘元逾期未繳，桃園分署成功轉介義務人接受專業酒精成癮治療。（圖／桃園分署提供）

▲桃園市廖姓男子長期酗酒，且累計酒駕罰鍰高達117萬餘元逾期未繳，桃園分署成功轉介義務人接受專業酒精成癮治療。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子酗酒成性，且自2013年起至2021年間，累計4次拒絕酒測，遭桃園市政府交通事件裁決處裁處罰鍰117萬9000元，因逾期未繳納，移送行政執行署桃園分署強制執行。桃園分署查出，廖男名下並無財產可供執行，執行官本月5日至其住處查訪，得知廖男長期陷入酒癮困擾，家人苦勸無門，執行官主動提供衛福部「酒癮治療費用補助方案」及相關治療資訊，成功轉介廖男接受治療。

桃園分署表示，47歲的廖姓男子長期有酒癮困擾，其實一直有戒酒意願，但因酒癮治療費用過於高昂作罷，得知桃園分署執行官提供轉介補助方案，決定把握難得的機會，為自己與家人徹底戒除酒癮。至於積欠的117萬9000元罰鍰，廖男透露，目前在工地打零工，生活確實有困難，但承諾未來每月將盡力繳納5000元償還，日後若經濟狀況改善，會主動提高繳納金額。桃園分署隨即依其意願，將廖男轉介至酒防中心，讓其能獲得專業諮詢與酒癮治療服務。

▲桃園分署成功轉介酗酒男接受衛福部「酒癮治療費用補助方案」治療。（資料照／桃園分署提供）

▲桃園分署成功轉介酗酒男接受衛福部「酒癮治療費用補助方案」治療。（資料照／桃園分署提供）

桃園分署強調，將持續強力執行各項違反「五打七安」政策案件，堅定守護人民在治安、食安、道安等各面向的安全與權益。針對酒駕案件，除積極執行外，桃園分署將同步啟動關懷機制，主動提供義務人酒癮治療相關資訊與資源轉介，期盼藉由公權力介入與協助，引導酒駕者重返正軌，建構更安全、安心的社會環境。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

4度酒駕拒測挨罰117萬！窮到沒財產可查扣　桃園分署先助他戒酒

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

桃園拍賣會泰達幣+不動產成交金額曝光

桃園拍賣會泰達幣+不動產成交金額曝光

桃園地檢署於前（2）日會同法務部行政執行署桃園分署舉行今年度最後一場「五打七安暨123聯合拍賣會」拍賣會，拍賣包括位於桃園區三民路「永謙企業帝國大樓」13樓建物，另拍賣涉及洗錢詐欺案錢包內泰達幣多達43萬餘顆，其中建物順利以新台幣2304餘萬元拍定、泰達幣則以1371餘萬拍定，總拍賣會拍定金額為3737萬8200元，有效填補刑事被害人所受損害、落實政府公權力及充裕國庫。

101禁飛區無人機違規拍照　女攝影師被罰30萬股票遭扣押

101禁飛區無人機違規拍照　女攝影師被罰30萬股票遭扣押

桃園男酒駕欠罰款11年　佛心老闆代償9萬

桃園男酒駕欠罰款11年　佛心老闆代償9萬

房地交易稅甩鍋給未成年女兒！惡媽手法曝光

房地交易稅甩鍋給未成年女兒！惡媽手法曝光

黃金超跑聯合拍賣會　黃金條塊78萬8500拍出

黃金超跑聯合拍賣會　黃金條塊78萬8500拍出

