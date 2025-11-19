騎車持美工刀割女騎士背包搶奪失手　桃園大叔被起訴

▲杜姓男子隨機持美工刀割斷楊姓女騎士背包欲搶奪，楊女全力阻擋，杜男隨即逃離現場。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市杜姓男子因缺錢花用，今年4月間騎車欲隨機行搶，行經平鎮區延平路二段時，見楊姓女騎士獨自騎車，竟趨前持預藏美工刀割斷背包背帶伸手欲搶奪，楊女發現後全力阻擋而未遂，杜男見搶奪失手隨即逃離現場，楊女隨即報警處理，平鎮警方調閱監視器循線查獲杜男到案；桃園地檢署複訊時，杜男坦承犯行，檢方偵結依攜帶兇器搶奪未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，57歲的杜姓男子因缺錢花用，於今年4月8日晚間10時22分許，騎乘機車欲隨機搶奪，行經平鎮區延平路2段115號前，見楊姓女騎士獨自一人乘坐在路旁機車上，杜男趁其不備之際，以預藏美工刀自後方割斷楊女之側背包背帶，欲伸手搶奪其背包，楊女發現後全力阻擋而未遂，杜男見搶奪失手，擔心被路人發現報警，隨即騎乘機車逃離現場，楊女隨即向平鎮警方報案處理。

平鎮警方獲報後調閱現場監視器，循線查獲杜男到案，並起出做案用美工刀等證物，將杜男移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，被告杜男於警詢及檢方偵查中均坦承犯行不諱，經證人即告訴人 楊女指證歷歷，警方提供現場監視器錄影畫面截圖、現場照片等佐證，足認被告犯行與自白與事實相符，其犯行足堪認定；檢方認為，被告係觸犯刑法之攜帶兇器搶奪未遂及毀損他人物品等罪嫌，檢方從重依攜帶兇器搶奪未遂罪嫌提起公訴。