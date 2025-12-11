2026桃園跨年晚會卡司解鎖　韓團Apink壓軸陪市民告別2025

▲桃園市觀旅局今天下午舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」跨年卡司記者會，市長張善政與主持人之一的唐綺陽與藝人黃宣到場揭曉跨年卡司。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局今（11）日舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」記者會，晚會主持人邀請「國師」唐綺陽為跨年卡司全面解鎖，除首波9組藝人外，隱藏版2組重量級卡司壓軸公布，倒數前將由韓國超人氣女團「Apink（初瓏、普美、南珠、夏榮）壓軸演出，倒數後還有台灣金曲樂團「宇宙人」精彩熱唱陪大家迎接2026第一刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市觀旅局今天下午舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」跨年卡司記者會，藝人黃宣現場熱唱暖場。（圖／記者沈繼昌攝）

2026桃園跨年晚會將於12月31日晚間7時起在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地舉辦，市長張善政邀請大家ON AIR 桃園嗨唱一整晚。張善政指出，今年首度在樂天棒球場舉辦跨年晚會，作為東道主的樂天桃猿棒球隊將由隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩共同出席跨年晚會，與現場民眾一起倒數迎接新年，見證樂天在中職36年突破逆境奪冠光榮旅程，成為2025年最棒的記憶。

桃市府觀旅局今年跨年晚會特別邀請被網友封為「國師」唐綺陽為跨年卡司解鎖，今天記者會上除首波已宣布9組藝人外，隱藏版2組重量級卡司也於今日壓軸公布，倒數前將由韓國超人氣女團「Apink（初瓏、普美、南珠、夏榮）舞力魅力齊發帶來精彩壓軸演出，倒數後更有台灣金曲樂團「宇宙人」精彩熱唱陪大家迎接2026第一刻。記者會上韓團Apink更跨海精心錄製問候影片，邀請市民與所有粉絲一起來桃園跨年；此外，「YELLOW黃宣」也在今天親赴獻聲，帶來了極具個人魅力的精湛演出，讓大家先睹為快。

▲桃園市觀旅局今天下午舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」跨年卡司記者會，觀旅局公布全部晚會卡司等內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市觀旅局指出，桃園跨年演唱卡司不僅邀請金鐘得主「唐綺陽」、「KID林柏昇」、「Dora謝雨芝」三人聯手主持，還邀請到韓國超人氣女團「Apink」、全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」、金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、唱跳天后「温嵐」、音樂才子「YELLOW黃宣」、金曲樂團「宇宙人」、流行樂團「icyball冰球樂團」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」共11組演唱藝人，將帶來多首膾炙人口暢銷金曲及高CP值舞台演出，歡迎大家來桃園歡度跨年夜。



今年桃園跨年首度移師樂天桃園棒球場舉辦，將以「球場級」壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台。張善政表示，球場於12月31當天依現場人流分時段開放民眾免費排隊進場，並劃分草坪（站位）及座位兩大區域，配套實施分區人潮總量管制措施，草坪及座位兩區總量達標各以1萬為上限，兩區合計以2萬人為上限進行進場管制，管制期間將監測場內人潮總量變動狀況，於人潮減量後再適時開放排隊民眾進場。

▲桃園市觀旅局今天下午舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」跨年卡司記者會，市長張善政等人主持啟動儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）



觀旅局強調，為兼顧民眾參加跨年安全及娛樂，今年在棒球場附近的亞洲矽谷IOT戶外廣場也設置戶外Live觀賞區，現場架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，並規劃跨年夜貓子美食市集、美拍打卡點。棒球場及IOT廣場兩個場地皆能看到跨年煙火，滿足參加民眾的多元需求。

此外，為滿足民眾盡興跨年需求，今年比照往年提供許多便民交通服務，還讓「跨年免費接駁車」服務再升級，開設桃園線（紅線，桃客桃園總站上車）及中壢線（綠線，桃客中壢總站上車）免轉乘直達會場，接駁時間較以往提早自下午5時起到凌晨2時。此外，散場時段將於凌晨零時30分與1時增加大溪線（藍線，走5096公車路線）及龍潭線（黃線，走5053公車路線），服務八德、大溪、龍潭民眾。



今年跨年晚會為平常上班上課日，會場周邊屬於通勤主幹道，為維持交通順暢、分散疏運人流，建議參加跨年民眾多加使用大眾交通工具，可選擇搭乘「機場捷運（至A19站下車，41小時不休班）」、「高鐵（至A18站下車轉乘機場捷運至A19站下車）」、「市區公車」，或採取共乘方式來會場。另外，今年活動規劃機車免費停車場（桃園會展中心旁），周邊亦有公民營24小時停車場可使用。

值得一提的是，「2026桃園ON AIR跨年晚會」全程將由TVBS歡樂台（cH42）、公視無線台（CH5）、MOD公共電視台（CH13）、TVBS NEWS YOUTUBE、TVBS NEWS新聞網、OTT平台（四季線上4gTV、Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv）亞洲電台、飛揚電台及桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園Facebook」直播，歡迎民眾收看。更多資訊請至「2026桃園 ON AIR跨年晚會」活動官網：( https://www.2026taoyuannewyear.com.tw/ )及「樂遊桃園Facebook」官方粉絲專頁查詢。