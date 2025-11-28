　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷疑女友搞曖昧！拔釘器狂毆「還拉頭撞牆」險死　醋男判囚6年

▲桃園市邱姓男子有多次傷害、家暴前科，今年3月間疑爭風吃醋與同居女友起爭執，徒手毆打後持拔釘器痛毆女友，再拉頭撞牆等暴行，見女友奄奄一息，趕緊通知119送醫急救才幸免於難。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市邱姓男子徒手毆打後持拔釘器痛毆女友，再拉頭撞牆，被判刑6年。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子有多次傷害、家暴前科，今年3月間懷疑同居女友與他男人互動密切，兩人發生衝突，邱先掌摑巴掌報打一頓後，再持拔釘器痛毆女友，還拉頭撞牆等暴行，見女友奄奄一息，趕緊通知119送醫急救才被救回；桃園地檢署偵結依家暴殺人未遂罪嫌起訴，桃園地院認為被告行為時並無殺人故意，改依重傷害罪，判處有期徒刑6年，全案還可上訴。

檢警調查，32歲的邱姓男子與李姓女友在龍潭區中興路同居，今年3月4日凌晨零時許，邱男因爭風吃醋起衝突，先徒手掌摑李女巴掌，再手拉扯衣領以拳頭捶胸口處3下，怒氣未消再持拔釘器毆打李女頭部，還拉其頭部多次撞擊牆壁，邱男見女友奄奄一息當場嚇傻，趕緊打電話給119急忙送醫，但仍有頭部外傷併硬腦膜下出血及中線偏移、前胸多處鈍挫傷等傷害，所幸經醫護人員急救後始倖免於死，案經李女向龍潭警方報案提告。

桃園地檢署複訊時，被告邱男坦承有傷害及重傷害等犯行，但否認有殺人未遂之犯行，檢方認為，被告在主觀上確實具有殺人之犯意，根據警方提供現場照片、醫院診斷證明與被害人指證等佐證，偵結依家庭暴力防治法之殺人未遂罪嫌起訴，並建請法院量處適當之刑。

桃園地院審理時，被告坦承與告訴人發生爭執後，基於重傷害之故意而以徒手之方式拉告訴人頭部多次撞擊牆壁，但否認有持拔釘器毆打告訴人等情事。法官認為，被告雖有持拔釘器毆打告訴人頭部，但兩人為情侶關係，衝突起主因係爭風吃醋，事發後被告對告訴人有急救行為，認為被告行為時並無殺人故意，變更起訴法條為重傷害罪。

法官審酌，被告僅因與告訴人因起口角爭執，罔顧告訴人身體法益可能遭受之損害而訴諸暴力手段，告訴人經接受醫院治療後，仍有單側手腳無法出力之重傷害結果，惟念被告犯後立即呼叫救護車，將告訴人送往醫院接受治療且事後坦承犯行之態度，斟酌被告先前已有數次違反家庭暴力防治法涉犯傷害罪刑經法院科刑之前案紀錄等狀況，審結依重傷害罪，處有期徒刑6年，本案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

 【更多新聞】

桃園中豐陸橋混亂瞬間曝！衰遭跨線轎車撞　自小客180度甩尾再撞

桃園賓士男盧小小！泥醉拒檢還嗆：只是酒駕　酒測值破表1.01

AI影像讓張善政改行賣韭菜醬　市府檢舉下架...刑大介入調查

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泡麵湯「別沖馬桶」！環保局曝3大嚴重後果
TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗成真
詹惟中秀民宿執照！父女遭惡評　女兒超受傷擬提告
子瑜合體日本流量女神！她見偶像秒變迷妹…摀臉快哭了
陳柏霖驚傳「公司被掏空」爆財務危機：連交保金都用借的　經紀人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中警半夜偷查女子戶籍地　判刑4月「不能易科罰金」恐入獄

快訊／桃園某幼兒園抽水馬達起火　4師53童緊急疏散逃生

高雄情侶樂遊台中皮夾不見了　暖警掏千元加油錢「不用還了」

竹市課後班涉體罰兒童！市府出手重懲　負責人名下6機構全廢止

超人回來了！花蓮大馬村長曬照報平安　網友歪樓：以為余文樂住院

毒男蛇行狂飆躲臨檢！害貧血女友頭暈軟腳跌地　一查也是通緝犯

懷疑女友搞曖昧！拔釘器狂毆「還拉頭撞牆」險死　醋男判囚6年

土地公廟會計提告「3年少拿73萬」　法官打臉：非員工是志工

快訊／新北三重巷內火燒車　燃燒「6機車1汽車」還波及變電箱

陸海警4船闖入金門水域　海巡4艇阻截驅離斥「常態騷擾」

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

台中警半夜偷查女子戶籍地　判刑4月「不能易科罰金」恐入獄

快訊／桃園某幼兒園抽水馬達起火　4師53童緊急疏散逃生

高雄情侶樂遊台中皮夾不見了　暖警掏千元加油錢「不用還了」

竹市課後班涉體罰兒童！市府出手重懲　負責人名下6機構全廢止

超人回來了！花蓮大馬村長曬照報平安　網友歪樓：以為余文樂住院

毒男蛇行狂飆躲臨檢！害貧血女友頭暈軟腳跌地　一查也是通緝犯

懷疑女友搞曖昧！拔釘器狂毆「還拉頭撞牆」險死　醋男判囚6年

土地公廟會計提告「3年少拿73萬」　法官打臉：非員工是志工

快訊／新北三重巷內火燒車　燃燒「6機車1汽車」還波及變電箱

陸海警4船闖入金門水域　海巡4艇阻截驅離斥「常態騷擾」

台中警半夜偷查女子戶籍地　判刑4月「不能易科罰金」恐入獄

曾陪出席記者會！　金秀賢公司代表「2個月前悄離職」

快訊／桃園某幼兒園抽水馬達起火　4師53童緊急疏散逃生

高雄情侶樂遊台中皮夾不見了　暖警掏千元加油錢「不用還了」

國道12/25、元旦取消20公里免收費　停路肩看煙火最重罰6千

分析竹縣2026民調　小笠原欣幸曝「藍綠勝負關鍵」：藍營基本盤穩固

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

香港大火「楊丞琳李榮浩宣布捐100萬人民幣」！雙手合十：攜手相助

駐芬蘭大使林昶佐霸氣脫了！　重返舞台「用重金屬打造跨國橋樑」

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗願望成真　年底開展

【279失蹤】香港宏福苑「最新空拍」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落

社會熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

鑽好市多貨架「露乳拍照」！網黃2人組到案

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

羅唯仁洩台積電機密　早在10月就出境

銘傳碩士生不滿英檢當畢業門檻怒告　結局超尬

誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

更多熱門

相關新聞

出庭打傷法警還怒嗆法官是「畜生」、「妓女」　莽男下場曝

出庭打傷法警還怒嗆法官是「畜生」、「妓女」　莽男下場曝

台中市莊姓男子今年2月前往桃園地方法院出庭時，拒絕歸還法官提示的卷證，法官喝令3分鐘內歸還，未料莊卻以「不聽非法命令」回嗆，女法官下令法警以妨害法庭秩序現行犯當場拘捕，莊卻徒手攻擊法警成傷，法警壓制拘捕時，莊對法官咆哮「你是畜生」、「妓女」。桃園地檢署調查後，依妨害公務、侮辱公務員等罪嫌將他起訴。

騎車持美工刀搶背包失手　桃園大叔被起訴

騎車持美工刀搶背包失手　桃園大叔被起訴

國道走路肩拒檢高速逃逸！男子狂最後自撞落網

國道走路肩拒檢高速逃逸！男子狂最後自撞落網

不滿廟會桌椅擺自家前持開山刀砍人　莽男下場曝

不滿廟會桌椅擺自家前持開山刀砍人　莽男下場曝

酒後爭執演變慘劇！桃園男子持刀砍父成重傷下場曝

酒後爭執演變慘劇！桃園男子持刀砍父成重傷下場曝

關鍵字：

莽男爭風吃醋拔釘器狂毆同居女友急送醫家暴殺人未遂重傷害罪

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面