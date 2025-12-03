　
社會 社會焦點 保障人權

公園吵架重拳打死醉男！莽男遭起訴　法官：繼續收押3個月

▲桃園市徐姓男子去年7月間晚上在桃園區忠孝公園與金姓男子起爭執，一怒之下出拳重擊，導致金男頭部倒地昏迷，送醫急救住院月餘後仍不治。（資料照／翻攝自桃園區公所官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子去年7月間某晚，在桃園區忠孝公園與金姓男子因細故起爭執，徐男一怒之下出拳毆打酒醉的金男，導致金男重心不穩頭部倒地昏迷，經緊急送醫急救，住院月餘後仍宣告不治。桃園地檢署調查後，偵結依國民法官法傷害致死罪嫌起訴，並向法院聲請羈押；桃園地院法官審理時，徐男否認犯行，法官考量徐有多次因案逃亡遭通緝前科紀錄，裁定延押3個月。

檢警調查，41歲的徐姓男子有多項前科紀錄，去年7月13日晚間7時34分許，在桃園區忠孝公園旁，因不詳原因與素不相識的金姓男子起爭執，徐男見酒醉的金男言語不清，突然暴怒出拳毆打金的頭部，導致金男重心不穩傾斜、頭部著地，造成其頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血等傷害。徐男見狀立即呼叫救護車將金男送醫急救，金男緊急送衛福部桃園醫院救治，經住院急救月餘後仍於同年8月16日下午1時許，因中樞神經衰竭而宣告不治。案經金男家屬報警提告。

桃檢檢察官複訊時，被告徐男否認犯行，檢方根據警方提供現場照片與醫院診斷證明佐證，足認徐男犯行明確，檢方認為被告徐男所為，係觸犯刑法之傷害致死罪嫌，並依國民法官法提起公訴，並向法院聲押獲准。

▲桃園市徐姓男子去年7月間在桃園區忠孝公園與金姓男子起爭執，出拳毆打金姓男子導致頭部倒地，送醫急救月餘仍不治，法官裁定延押3個月。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地院審理時，法官根據檢察官起訴內容，訊問後被告徐男仍否認犯行，辯稱其並未毆打被害人，被害人之死與其無關等語，法官則認為起訴書與警方提供證據資料佐證，被告涉犯刑法之傷害致死罪嫌疑重大，所涉之罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且被告先前曾因另案經多次發布通緝，有通緝簡表可佐，堪認其有藉逃匿方式以規避刑事訴追之傾向，法官認為有相當理由認有逃亡之虞而有羈押之原因，法官裁定延押3個月。

泰男運16公斤大麻花！行李箱「1件衣服都沒有」露餡　下場慘曝

腸病毒連續4週超過流行閾值　桃園衛生局籲落實「生病不上學」

「雄獅部隊」女士官BMI超標　竟找人事官造假！自曝留營理由

家暴殺人未遂改判重傷　桃園男暴力害女友重傷

桃園市邱姓男子有多次傷害、家暴前科，今年3月間懷疑同居女友與他男人互動密切，兩人發生衝突，邱先掌摑巴掌報打一頓後，再持拔釘器痛毆女友，還拉頭撞牆等暴行，見女友奄奄一息，趕緊通知119送醫急救才被救回；桃園地檢署偵結依家暴殺人未遂罪嫌起訴，桃園地院認為被告行為時並無殺人故意，改依重傷害罪，判處有期徒刑6年，全案還可上訴。

毆打車友棄車道遭輾斃　運將二審判8年

修行捲命案　李威作證「王薀有神蹟」

精舍命案李威妻出庭暴哭！自責沒救死者

出庭打傷法警還怒嗆法官是「畜生」、「妓女」　莽男下場曝

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

