社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

▲桃園市中壢區李姓男子昨天上午不知何故，分持利器與鈍器毆打羅姓妻子，導致羅妻當場慘死屋內，桃檢偵訊後今天向法院聲押獲准。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區李姓男子昨天上午不知何故，分持利器與鈍器毆打羅姓妻子，導致羅妻當場慘死屋內，桃檢偵訊後今天向法院聲押獲准。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區李姓男子昨（17）日上午在住家內不知何故，分持利器與鈍器朝羅姓妻子一陣痛毆，導致羅妻當場慘死屋內，李事後向內壢派出所自首，桃檢檢察官偵訊後今天向法院聲押獲准；至於兇嫌李男為何會痛下殺手殺害妻子致死，檢警正調查釐清中。

檢警調查，中壢警分局內壢派出所昨天接獲64歲李姓男子自首聲稱，他在住家殺害妻子，警方獲報後立即趕赴現場，現場56歲羅姓女子身體多處血跡斑斑，已明顯死亡未送醫，警方立即報警桃園地檢署指揮偵辦。

指派杜敏瑜檢察官偵辦，檢察官率同法醫相驗及至現場勘查蒐證，檢察官當場訊問李姓被告及相關證人後，查出李姓被告於昨日上午8時許，在中壢區住處殺害其羅姓妻子，因涉有刑法之殺人罪嫌且罪嫌重大，有逃亡及滅證之虞，於昨晚向法院聲請羈押，並於今日上午經法院裁定羈押。檢方受理案件後即刻通知犯罪被害人保護協會桃園分會，由分會派員與家屬聯繫，並關懷家屬提供保護服務，於後續偵審程序亦會持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。

▲桃園市中壢區李姓男子昨天上午分持利器與鈍器毆打羅姓妻子，導致羅妻當場慘死屋內，事後向內壢派出所自首。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區李姓男子昨天上午分持利器與鈍器毆打羅姓妻子，導致羅妻當場慘死屋內，事後向內壢派出所自首。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院表示，被告李姓男子經法官訊問後坦承犯行，其涉犯刑法之殺人罪且犯行重大。法官審酌被告所涉為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，被告趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰係基本人性，重罪常伴有逃亡以規避偵查程序進行之高度可能，其逃亡避責之疑慮無法完全排除。此外，經查被告為緬甸華僑，在緬甸有親屬，自承每年有多次出境泰國傳教情形，自有相當理由認被告有逃亡之虞。

法官衡酌，被告所涉犯之殺人罪，嚴重侵害被害人生命、身體權益，危害社會治安，經權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及其防禦權受限制程度，認非予羈押無從確保嗣後偵查程序之順利進行，無法以具保、責付、限制住居、科技監控等侵害較小之手段替代羈押，有羈押之必要。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

11/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

