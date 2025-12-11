癡情女被愛沖昏頭！幫男友走私毒品遭逮　行李抄出3千萬大麻花

▲吳姓女子10月自曼谷回台，被查出夾藏30餘包大麻花，重達16.22公斤，市值初估逾3千萬元。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

吳姓女子今年於社群軟體認識年籍不詳之男性共犯，對方假借交往佯稱提供國外工作機會為由，幫吳女訂購機票與安排旅程，吳女不疑有他欣然赴約，並於今年10月赴泰國，但入境桃園機場第一航廈時，隨身託運行李被查海關與航警查出夾藏30餘包第二級毒品大麻花，總重高達16.22公斤，市值初估逾3千萬元，航警局偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並持續追查幕後運毒集團及在台接應共犯。

▲吳姓女子入境桃園機場第一航廈時，託運行李被查出夾藏30餘包第二級毒品大麻花，總重量高達16.22公。（圖／航警局提供）

航警局指出，50歲的吳姓女子今年10月間自泰國曼谷入境桃園機場第一航廈，通關時託運行李箱被海關、航警安檢大隊查出夾藏30餘包第二級毒品大麻花，經量秤重量高達16.22公斤，初估市值逾新台幣3千萬元，航警局遂成立專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦。

航警專案小組經追查發現，吳女今年透過社群軟體認識年籍不詳之男性共犯，對方假借交往名義與提供國外工作機會為由，誘騙吳女協助運毒，男子並幫忙訂購機票與安排旅程去泰國曼谷，吳女遭緝捕後辯稱以為是幫忙男友攜帶伴手禮回台，未料卻成為跨國運毒運輸工具，航警局偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並持續追查幕後集團及在台接應共犯。

▲吳姓女子為愛幫忙運送第二級毒品大麻花，偵訊後被航警移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

航警局表示，運輸第二級毒品可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，航警局提醒國人網路交友多詐騙陷阱，切勿輕信不明人士提供高薪或輕鬆國外工作機會，以免淪為毒梟犯罪工具，航警局將持續強化邊境查緝與情資分析，以阻絕毒品流入國門。