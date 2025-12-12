　
國際

男衝火場救女鄰居被讚英雄　警揭「他就是縱火犯」謀殺罪被捕　

衝火場救女鄰居被讚英雄　警揭發「他就是縱火犯」謀殺罪被捕。（圖／翻攝自X）

▲救火英雄被指控就是縱火犯。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州一名男子因為衝入起火的女鄰居家試圖救人，在當地被認為是英雄，然而近來卻遭到逮捕，因為警方調查後認為他涉嫌縱火導致女鄰居死亡，被控多項重罪，附近居民聽聞消息都感到震驚。

紐澤西州尤寧郡(Union)警方10日宣布，70歲男子海爾(William Ahle)與今年7月發生的一起縱火案有關，導致女鄰居克蘭威爾(Virginia Cranwell)喪生，被控一級謀殺、一級入室竊盜和二級縱火等罪。

消防局7月25日凌晨接到海爾報案，獲知范伍德區(Fanwood)一戶民宅發生火災，救援人員前往後在屋內發現82歲女屋主克蘭威爾已經死亡。海爾表示，當時他在街上遛狗發現鄰居家著火試圖衝進去救人，但是火勢太強無法進入，所以他趕緊幫忙報案。

海爾在救人過程中也被燒傷，後來送醫接受治療，英勇救人的行為讓他被當地民眾認為是英雄，沒想到警方調查後發現事件是人為縱火，女子死因是謀殺，將海爾逮捕。

許多居民聽聞消息都非常震驚，一名鄰居表示，「他人很友善，時常熱情幫助人，而且他為了救人還衝進火場中受傷，這完全說不通，我真是不敢相信」。

男衝火場救女鄰居被讚英雄　警揭「他就是縱火犯」謀殺罪被捕　

縱火 救火 紐澤西州 女鄰居 William Ahle Virginia Cranwell

