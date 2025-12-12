　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美參議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

▲▼輝達執行長黃仁勳於2025 APEC企業高峰會演說。（圖／路透）

▲民主黨參議員呼籲黃仁勳出席聽證。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前批准輝達（Nvidia）第二高階人工智慧晶片H200對中出口，引發政壇反彈。民主黨參議員華倫11日於參議院發言時，呼籲輝達執行長黃仁勳及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出席聽證，說明川普此一重大政策轉向背後的決策過程。

華倫批川普「出賣國安」　質疑司法部被噤聲

根據《路透社》報導，華倫（Elizabeth Warren）在國會演說中直言，她擔心川普可能干預司法部，讓司法單位對晶片出口案噤聲。她指出，就在川普宣布放行H200晶片出口的同一天，司法部才剛宣布展開大規模行動，打擊將同款晶片走私至中國的犯罪網絡。

「川普會不會讓自己的司法部保持靜默，只因為他不想讓美國人知道，他正在出賣國家安全？」華倫在發言中嚴厲質問。

白宮：合法出口與走私不同

白宮發言人德賽（Kush Desai）回應稱，非法走私的晶片流向不明、缺乏監管，與經過國家安全審查、出口給特定終端使用者的合法晶片「有明顯差異」。不過，商務部對此未回應媒體詢問。

輝達：仍需美政府許可　銷中比例極低

H200銷售給中國仍必須取得美國政府許可，並指出這些晶片占公司AI高階晶片總銷售量的比例極小。該公司補充，「美國的外國競爭對手與部分政府批評者其實目的相同——都想逼迫龐大的商業市場去支撐並推動外國競爭勢力。」

對中強硬派憂「軍事強化」

H200是輝達旗下的第二高階AI晶片。川普批准其出口中國後，引來華府內部的猛烈抨擊。對中強硬派與多名民主黨議員警告，北京可能利用這類先進晶片強化軍事能力，削弱美國在AI與國防技術上的領先優勢。

12/10 全台詐欺最新數據

