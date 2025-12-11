幫女兒叫無人計程車　媽驚見「怪男躲後車箱」網驚呼：太可怕

▲女子發現有陌生男躲在車上。（圖／翻攝自TikTok／luckythurman）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯一名女子幫女兒叫了一輛自動駕駛計程車，沒想到車子抵達後，竟然在無人車上發現一名男子躲在後車箱中，男子神情看起來呆滯，也解釋不出來為何會躲在車上，誇張事件在網路上爆紅。

這名女子在TikTok上分享，近來幫女兒叫了一輛在當地十分普及的Waymo自動駕駛汽車，車子抵達後沒急著讓女兒上車，突然聽到後車箱傳來聲音，她查看後發現裡面藏了一名男子。

影片中可看到，女子一直詢問怪男，「為什麼你會在後車箱」，男子神情看起來十分恍惚，一直不斷跳針回覆，「車子不讓我出來」、「他們把我關進去的」。然而女子進一步詢問到底是誰把男子放進後車箱，男子也無法給出解釋。

影片獲得200多萬點閱，恐怖情況引發網友擔憂留言，「太可怕了，感覺他本來計畫攻擊你們」、「天啊，以後叫車還要檢查後車箱」、「覺得這男的一定有問題」、「無人計程車不是說車內裝了30個攝影機嗎？為什麼沒有偵測到車上有人」。

女子表示，幸好無人車來的時候女兒十分警覺，沒有立刻上車，後來已報警讓警察帶走那名男子。Waymo公司發言人表示，他們的團隊已提供該名客戶協助，並且確認一切安好，「我們致力於保障客戶安全，並努力博得社區信任，這次的事件令人無法接受，我們正在積極採取措施解決問題」。