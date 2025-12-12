　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

迪士尼砸10億美元投資OpenAI　授權Sora使用星戰、漫威角色

▲▼ 日本東京迪士尼。（圖／VCG）

▲迪士尼與OpenAI展開合作。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

迪士尼12日宣布砸10億美元（約新台幣310億元）投資OpenAI，並授權該公司在AI影片生成工具Sora中使用星際大戰（Star Wars）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）等系列電影中的角色。這項為期三年的策略夥伴關係，被業界視為好萊塢擁抱生成式AI的關鍵一步，可能重塑好萊塢內容製作方式。

路透報導，根據協議內容，自明年初開始，Sora和ChatGPT Images將可生成米老鼠（Mickey Mouse）、灰姑娘（Cinderella）、木法沙等迪士尼角色的AI影片內容，但明確排除任何真人演員的肖像或聲音使用權。迪士尼執行長艾格（Bob Iger）表示，「透過與OpenAI的合作，我們將以審慎負責的態度，運用生成式AI擴展故事敘述影響力，同時尊重並保護創作者及其作品」。

知情人士透露，艾格早在數年前就開始和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）進行洽談。合作案同時規劃讓用戶生成的AI影片在Disney+平台播放，搶攻短影音市場商機。迪士尼也將取得OpenAI的認股權證，並在內部導入OpenAI的工具協助作業，提升電影製作效率。

然而此舉引發好萊塢工會與創作者團體反彈。動畫工會主席林恩（Danny Lin）指出，報酬問題將是工會要提出的問題點之一；美國編劇工會（The Writers Guild of America）提到，將與迪士尼會面進行更多瞭解；代表演員與其他娛樂從業人員的SAG-AFTRA工會表示，已與迪士尼、OpenAI溝通技術使用的道德規範。

不過Emarketer分析師貝內斯（Ross Benes）認為，工會影響力有限，不太可能阻擋AI製作內容的發展趨勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本外海規模6.7地震！　「海嘯注意報」發布
超商關東煮太辣！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝光
陳玉珍承諾修正提案！　與工會達成3共識
快訊／3縣市大雨特報　下到明天
國會助理齊聚抗議！　白委到場聲援反遭圍剿
快訊／蘇丹紅化粧品再增18項！活膚霜、護髮精油都驗出
搭飛機2行為超NG！　美急診醫揭「健康地雷」
NBA前球星自揭罹「第四期腦癌」：不會不戰而降

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

降落傘纏住機翼！　澳洲男「卡4500m高空」驚險畫面曝光

28歲台男「走私大麻」闖沖繩被逮！　與中國女伴雙雙落網

迪士尼砸10億美元投資OpenAI　授權Sora使用星戰、漫威角色

搭飛機2行為超NG！　美急診醫揭「健康地雷」一堆人忽略

日美防長通話40分鐘！陸軍機雷達照射自衛機　美方態度曝光

川普簽署「AI全國標準令」限縮州權　提到習近平：美國要更聰明

2025「台灣有事」引爆日中美角力！　川普關稅嚇亂全球經濟

美參議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

高市「台灣有事」惹議　在野黨揭文件：臨場發言並非政府立場

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

降落傘纏住機翼！　澳洲男「卡4500m高空」驚險畫面曝光

28歲台男「走私大麻」闖沖繩被逮！　與中國女伴雙雙落網

迪士尼砸10億美元投資OpenAI　授權Sora使用星戰、漫威角色

搭飛機2行為超NG！　美急診醫揭「健康地雷」一堆人忽略

日美防長通話40分鐘！陸軍機雷達照射自衛機　美方態度曝光

川普簽署「AI全國標準令」限縮州權　提到習近平：美國要更聰明

2025「台灣有事」引爆日中美角力！　川普關稅嚇亂全球經濟

美參議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

高市「台灣有事」惹議　在野黨揭文件：臨場發言並非政府立場

台灣虎航招募「60名空服員」月薪上看70k　明年再送7天補休

博通業績亮眼盤後重挫逾5%　CEO電話會議引發市場2大疑慮

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

勇士簽下前教士終結者蘇亞雷斯　本人親揭加盟理由

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁　「食物配醋」連口香糖都可以

中壢後站握2大利多　在地房仲：房價將追上前站

今明兩天3地雨最大　周日「急凍下探10度」

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

高雄台南連4震　專家：有助降低大規模地震風險

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

國際熱門新聞

世界最大規模　1.6萬恐龍足跡驚人發現

韓嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」！噁爆

日OL遭騙砲　怒告侵犯貞操權獲賠30萬

德總理：烏克蘭讓步提案已交川普

甲骨文爆雷害慘AI概念股　道瓊逆勢漲646點創新高

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

千人斬女優慘了！　印尼下令驅逐、列黑名單

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

澤倫斯基：美提烏軍後撤　設自由經濟區當緩衝

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

吃飯也燃脂　負卡路里食物越吃越瘦

更多熱門

相關新聞

川普簽AI全國標準令　又提習近平

川普簽AI全國標準令　又提習近平

美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，正式建立全國性的人工智慧（AI）標準，未來各州將不得自行制定AI相關法規。川普在簽署儀式上提到中國國家主席習近平，並強調，「中國能統一行動，而美國只有在聰明運作時，體制才會發揮作用。」

日美防長通話40分鐘！美方態度曝光

日美防長通話40分鐘！美方態度曝光

美議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

美議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

迪士尼官宣與OpenAI合作反手提告Google

迪士尼官宣與OpenAI合作反手提告Google

川普2.0國安戰略　薛瑞福：強化台灣重要性

川普2.0國安戰略　薛瑞福：強化台灣重要性

關鍵字：

迪士尼OpenAI生成式AI星際大戰好萊塢皮克斯漫威北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

日經：台積電熊本廠悄停工　改走4奈米先進製程

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面