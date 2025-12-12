迪士尼砸10億美元投資OpenAI　授權Sora使用星戰、漫威角色

▲迪士尼與OpenAI展開合作。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

迪士尼12日宣布砸10億美元（約新台幣310億元）投資OpenAI，並授權該公司在AI影片生成工具Sora中使用星際大戰（Star Wars）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）等系列電影中的角色。這項為期三年的策略夥伴關係，被業界視為好萊塢擁抱生成式AI的關鍵一步，可能重塑好萊塢內容製作方式。

路透報導，根據協議內容，自明年初開始，Sora和ChatGPT Images將可生成米老鼠（Mickey Mouse）、灰姑娘（Cinderella）、木法沙等迪士尼角色的AI影片內容，但明確排除任何真人演員的肖像或聲音使用權。迪士尼執行長艾格（Bob Iger）表示，「透過與OpenAI的合作，我們將以審慎負責的態度，運用生成式AI擴展故事敘述影響力，同時尊重並保護創作者及其作品」。

知情人士透露，艾格早在數年前就開始和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）進行洽談。合作案同時規劃讓用戶生成的AI影片在Disney+平台播放，搶攻短影音市場商機。迪士尼也將取得OpenAI的認股權證，並在內部導入OpenAI的工具協助作業，提升電影製作效率。

然而此舉引發好萊塢工會與創作者團體反彈。動畫工會主席林恩（Danny Lin）指出，報酬問題將是工會要提出的問題點之一；美國編劇工會（The Writers Guild of America）提到，將與迪士尼會面進行更多瞭解；代表演員與其他娛樂從業人員的SAG-AFTRA工會表示，已與迪士尼、OpenAI溝通技術使用的道德規範。

不過Emarketer分析師貝內斯（Ross Benes）認為，工會影響力有限，不太可能阻擋AI製作內容的發展趨勢。