川普簽署「AI全國標準令」限縮州權　提到習近平：美國要更聰明

▲川普簽署行政命令，正式建立全國性的人工智慧（AI）標準。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，正式建立全國性的人工智慧（AI）標準，未來各州將不得自行制定AI相關法規。川普在簽署儀式上提到中國國家主席習近平，並強調，「中國能統一行動，而美國只有在聰明運作時，體制才會發揮作用。」

根據《國會山報》報導，川普11日晚間於白宮橢圓辦公室簽署命令，建立全國性的AI標準，等於限制各州自行制定AI法規的權力。出席者包括白宮AI與加密貨幣事務主管薩克斯（David Sacks）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）。

川普表示，「我們必須團結一致。中國是統一的，因為他們只有一個投票者，那就是國家主席習近平。我們的體制不同，但這個體制很好──不過，只有當它聰明運作時，這個體制才會真正好。」

薩克斯指出，這項命令將賦予政府「反制最苛刻、最過度州級法規的工具」，但強調不會抵制所有州法，舉例指出與兒童安全有關的措施仍會保留。

川普早在本週初便透過「真實社群」（Truth Social）預告這項命令，表示「若美國要持續領導AI領域，就必須只有一套規則（One Rulebook）」。據報導，白宮內部早在上月便醞釀此計畫，當時共和黨領袖試圖推動立法阻止各州制定AI法規，卻引發黨內爭議。

外媒取得的命令草稿顯示，白宮原打算成立專責小組，在法院對州法提出挑戰，並限制那些法規過於繁瑣的州份獲得聯邦寬頻資金。共和黨原希望將相關條文納入《國防授權法案》（NDAA），但最終未能成案。

這已是共和黨第二次試圖將類似條文納入重要法案。今年稍早，川普提出的稅收與支出法案中，也曾包含「禁止各州制定AI法規10年」的條文，但最後被參議院刪除。

川普政府與矽谷盟友主張，聯邦層級的「預先排除」政策（preemption）有必要，否則各州各自為政的AI法規將阻礙創新，削弱美國在與中國的激烈競爭中保持優勢的能力。

不過，多位州議員則反駁，地方政府更能及時監管AI發展，他們認為，國會長期無法通過社群媒體與隱私立法，更凸顯地方政府應主導AI監管的重要性。