　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普簽署「AI全國標準令」限縮州權　提到習近平：美國要更聰明

▲▼美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，正式建立全國性的人工智慧（AI）標準。（圖／路透）

▲川普簽署行政命令，正式建立全國性的人工智慧（AI）標準。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，正式建立全國性的人工智慧（AI）標準，未來各州將不得自行制定AI相關法規。川普在簽署儀式上提到中國國家主席習近平，並強調，「中國能統一行動，而美國只有在聰明運作時，體制才會發揮作用。」

根據《國會山報》報導，川普11日晚間於白宮橢圓辦公室簽署命令，建立全國性的AI標準，等於限制各州自行制定AI法規的權力。出席者包括白宮AI與加密貨幣事務主管薩克斯（David Sacks）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）。

川普表示，「我們必須團結一致。中國是統一的，因為他們只有一個投票者，那就是國家主席習近平。我們的體制不同，但這個體制很好──不過，只有當它聰明運作時，這個體制才會真正好。」

薩克斯指出，這項命令將賦予政府「反制最苛刻、最過度州級法規的工具」，但強調不會抵制所有州法，舉例指出與兒童安全有關的措施仍會保留。

川普早在本週初便透過「真實社群」（Truth Social）預告這項命令，表示「若美國要持續領導AI領域，就必須只有一套規則（One Rulebook）」。據報導，白宮內部早在上月便醞釀此計畫，當時共和黨領袖試圖推動立法阻止各州制定AI法規，卻引發黨內爭議。

外媒取得的命令草稿顯示，白宮原打算成立專責小組，在法院對州法提出挑戰，並限制那些法規過於繁瑣的州份獲得聯邦寬頻資金。共和黨原希望將相關條文納入《國防授權法案》（NDAA），但最終未能成案。

這已是共和黨第二次試圖將類似條文納入重要法案。今年稍早，川普提出的稅收與支出法案中，也曾包含「禁止各州制定AI法規10年」的條文，但最後被參議院刪除。

川普政府與矽谷盟友主張，聯邦層級的「預先排除」政策（preemption）有必要，否則各州各自為政的AI法規將阻礙創新，削弱美國在與中國的激烈競爭中保持優勢的能力。

不過，多位州議員則反駁，地方政府更能及時監管AI發展，他們認為，國會長期無法通過社群媒體與隱私立法，更凸顯地方政府應主導AI監管的重要性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超商關東煮太辣！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝光
陳玉珍承諾修正提案！　與工會達成3共識
快訊／3縣市大雨特報　下到明天
國會助理齊聚抗議！　白委到場聲援反遭圍剿
快訊／蘇丹紅化粧品再增18項！活膚霜、護髮精油都驗出
搭飛機2行為超NG！　美急診醫揭「健康地雷」
NBA前球星自揭罹「第四期腦癌」：不會不戰而降

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

降落傘纏住機翼！　澳洲男「卡4500m高空」驚險畫面曝光

28歲台男「走私大麻」闖沖繩被逮！　與中國女伴雙雙落網

迪士尼砸10億美元投資OpenAI　授權Sora使用星戰、漫威角色

搭飛機2行為超NG！　美急診醫揭「健康地雷」一堆人忽略

日美防長通話40分鐘！陸軍機雷達照射自衛機　美方態度曝光

川普簽署「AI全國標準令」限縮州權　提到習近平：美國要更聰明

2025「台灣有事」引爆日中美角力！　川普關稅嚇亂全球經濟

美參議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

高市「台灣有事」惹議　在野黨揭文件：臨場發言並非政府立場

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

降落傘纏住機翼！　澳洲男「卡4500m高空」驚險畫面曝光

28歲台男「走私大麻」闖沖繩被逮！　與中國女伴雙雙落網

迪士尼砸10億美元投資OpenAI　授權Sora使用星戰、漫威角色

搭飛機2行為超NG！　美急診醫揭「健康地雷」一堆人忽略

日美防長通話40分鐘！陸軍機雷達照射自衛機　美方態度曝光

川普簽署「AI全國標準令」限縮州權　提到習近平：美國要更聰明

2025「台灣有事」引爆日中美角力！　川普關稅嚇亂全球經濟

美參議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

高市「台灣有事」惹議　在野黨揭文件：臨場發言並非政府立場

博通業績亮眼盤後重挫逾5%　CEO電話會議引發市場2大疑慮

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

勇士簽下前教士終結者蘇亞雷斯　本人親揭加盟理由

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁　「食物配醋」連口香糖都可以

中壢後站握2大利多　在地房仲：房價將追上前站

今明兩天3地雨最大　周日「急凍下探10度」

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

高雄台南連4震　專家：有助降低大規模地震風險

支持助理抗議被酸收割　張啓楷嗆民進黨：你們不支持還扯後腿

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！

國際熱門新聞

世界最大規模　1.6萬恐龍足跡驚人發現

韓嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」！噁爆

日OL遭騙砲　怒告侵犯貞操權獲賠30萬

德總理：烏克蘭讓步提案已交川普

甲骨文爆雷害慘AI概念股　道瓊逆勢漲646點創新高

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

千人斬女優慘了！　印尼下令驅逐、列黑名單

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

澤倫斯基：美提烏軍後撤　設自由經濟區當緩衝

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

吃飯也燃脂　負卡路里食物越吃越瘦

更多熱門

相關新聞

日美防長通話40分鐘！美方態度曝光

日美防長通話40分鐘！美方態度曝光

日本防衛大臣小泉進次郎12日與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）進行電話會談，針對中國軍機日前對日本自衛隊飛機實施雷達照射事件進行意見交換。

2025回顧　台灣有事引爆日中美角力

2025回顧　台灣有事引爆日中美角力

美議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

美議員籲黃仁勳作證　質疑川普售中H200出賣國安

迪士尼官宣與OpenAI合作反手提告Google

迪士尼官宣與OpenAI合作反手提告Google

川普2.0國安戰略　薛瑞福：強化台灣重要性

川普2.0國安戰略　薛瑞福：強化台灣重要性

關鍵字：

川普人工智慧AI科技AI北美要聞習近平

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

日經：台積電熊本廠悄停工　改走4奈米先進製程

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面