多次違反保護令　恐怖男勒斃妻子「屍體放推車四處遊街」

▲男子被控殺害妻子等多項罪名。（合成圖／翻攝自Westminster Police與Gofundme）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州一名男子被控殘忍殺害分居妻子，後來還把屍體放在推車上，四處推著到處遊蕩，屍體最後在當地公園一個垃圾桶中被找到，犯行才終於曝光。

身為街友的38歲男子佩拉萊斯(Thomas Perales)，被控殺害37歲妻子瓦爾德斯(Annette Marie Valdez)，雖然對方已經申請保護令，然而他卻多次違規接觸。

身為三寶媽的瓦爾德斯自從感恩節後持續失蹤，家人當時因為她沒有返家出席聚會，前去公寓發現門沒有鎖，手機和鞋子都在屋內、鑰匙卻掉在屋外地上報案。

瓦爾德斯的遺體於案發6天後，12月4日在威斯敏斯特市(Westminster)當地一個垃圾桶中發現，後來將佩拉萊斯逮捕。死者家屬指控，他們和附近遊民交談，發現佩拉萊斯曾吹噓他殺了妻子後，把屍體放在推車推著到處走的言論。

佩拉萊斯被捕時也向警方坦承，「你們知道我殺了妻子，還推著她遊街嗎」。警方調查發現，佩拉萊斯過往有很多犯罪紀錄，包含多起家暴與違反保護令接觸，事發當天他與死者發生爭執，暴怒勒死對方，目前被控一級謀殺、不當處理屍體等罪名。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。